Valute / AA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AA: Alcoa Corporation
32.46 USD 0.26 (0.79%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AA ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.28 e ad un massimo di 32.99.
Segui le dinamiche di Alcoa Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AA News
- UBS rivede al rialzo le previsioni sui metalli di base
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Alcoa Corporation (AA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:AA)
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Tariff Impact Exposes Aluminum Market Fragility - Alcoa (NYSE:AA), Century Aluminum (NASDAQ:CENX)
- Why NVIDIA Is a Screaming Buy After Earnings
- Mastering the Trader’s Mindset for Options Success
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Almonty Industries stock with $7 price target
- How to Offset Trump’s Aluminum Tariffs: Recycle Your Beer Can
- Prysmian 1H 2025 slides: Transmission segment drives growth, outlook upgraded
- Alcoa: A Company Between Tariff Pressures And Asset Sales, Time To Wait And See (NYSE:AA)
- Jefferies reiterates Buy rating on Alcoa stock, maintains $35 price target
- Alcoa's Q2 Aluminum Earnings Top Estimates—But Tariff Risk Keeps Analyst Cautious - Alcoa (NYSE:AA)
- Alcoa Reports $3 Billion in Q2 Revenue
- Alcoa Stock: I'm Not Touching It, Even At 8x Earnings (Earnings Review) (NYSE:AA)
- Alcoa stock price target lowered to $27 at JPMorgan on tariff impact
- Alcoa stock price target maintained at $42 by Citi on solid earnings
- BofA Securities raises Alcoa stock price target to $27 on Q2 earnings
- Alcoa Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AA)
- Alcoa Corporation (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcoa (AA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alcoa beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Alcoa Q2 2025 slides: Earnings decline amid alumina price pressure, cash position strengthens
Intervallo Giornaliero
32.28 32.99
Intervallo Annuale
21.53 47.77
- Chiusura Precedente
- 32.72
- Apertura
- 32.77
- Bid
- 32.46
- Ask
- 32.76
- Minimo
- 32.28
- Massimo
- 32.99
- Volume
- 8.503 K
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- 4.37%
- Variazione Semestrale
- 7.13%
- Variazione Annuale
- -17.66%
20 settembre, sabato