EPo-CreW Forex Super ORB-H4 インジケーターへようこそ！

本ガイドでは、市場の最初の4時間のオープニングレンジに基づいて、高確率のトレード機会を特定するためのこの強力なツールの使い方を解説します。

初心者の方から経験豊富なトレーダーまで、このシステムはより高い自信と一貫性を持って取引する手助けとなります。

取引：すべての通貨、金（GOLD）とBTCUS

NB: M5 タイムフレームに切り替えることを確認してください。このインジケーターを使うのに最適なタイムフレームです。



トレーディング戦略

戦略1：ブレイクアウト & リトレースメント（メイン）

SELL（売り）セットアップ：

価格が青いラインを上にブレイクする（高値ブレイク）

ゴールドの BREAKOUT 矢印が表示される

価格が再び青いラインの下でクローズするのを待つ

赤い SELL 矢印が表示される（押し戻しエントリー）

表示された価格で SELL エントリー

SL は赤い点（レンジ高値の上）

TP は青い点（TP1、TP2、TP3）

BUY（買い）セットアップ：

価格が赤いラインを下にブレイクする（安値ブレイク）

ゴールドの BREAKOUT 矢印が表示される

価格が再び赤いラインの上でクローズするのを待つ

緑の BUY 矢印が表示される（押し戻しエントリー）

表示された価格で BUY エントリー

SL は赤い点（レンジ安値の下）

TP は青い点（TP1、TP2、TP3）

重要ルール：

必ず確定したローソク足を待つ

ブレイクアウト方向のみで取引する

指定された SL / TP レベルを使用する

戦略2：レンジトレード（サブ）

有効化：

Enable Intra-Range Trading = true に設定

レンジ下限で BUY：

価格が**赤いライン（当日安値）**に接近

強気のピンバー／パターンが形成される

緑の BUY_RANGE 矢印が表示される

BUY エントリー

SL は赤い点の下

TP は青い点

レンジ上限で SELL：

価格が**青いライン（当日高値）**に接近

弱気のピンバー／パターンが形成される

赤い SELL_RANGE 矢印が表示される

SELL エントリー

SL は赤い点の上

TP は青い点

重要ルール：

レンジ境界付近のみで取引

1日あたり最大2回のレンジトレード

明確な反発パターンが必要

ブレイクアウトが発生したら取引を停止

戦略3：パターンリジェクション

認識されるパターン：

ピンバー

エンゴルフィン（包み足）

ドージ

インサイドバー

トレードルール：

パターンはレンジ境界で形成される必要がある

リジェクション矢印（紫／マゼンタ）が表示される

リジェクションと反対方向に取引

指定された SL / TP を使用

シグナル間隔ルールを遵守

設定

インジケーターを適用または開くと、すべての設定は直感的に理解できます。

当日の過去シグナルを表示

TP モード（3種類）

TP1 / TP2 / TP3 の R:R 比率

トレーリング & ブレークイーブン

ニュースフィルター

ダッシュボード設定

相関オプション

マイナス残高保護

レンジトレード

通知設定

覚えておいてください：

重要なのは毎回勝つことではなく、長期的に利益を出すことです。

EPo-CreW Forex Super ORB-H4 を参考にしつつ、最終判断はご自身で行ってください。

EPo-CreW FX の意味：

End Poverty, Create Wealth with Forex