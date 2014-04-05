EPoCreW Super ORB H4 Full Version

简体中文（Chinese – Simplified）

欢迎使用 EPo-CreW Forex Super ORB-H4 指标！

本指南将教您如何使用这一强大的工具，根据市场第一个 4 小时开盘区间来识别高概率交易机会。无论您是初学者还是经验丰富的交易者，该系统都将帮助您以更高的信心和一致性进行交易。

交易策略.

交易：所有货币、黄金和BTCUSD

注意：确保切换到 M5 时间框架。这是使用此指标的最佳时间框架



策略 1：突破与回调（主要策略）

SELL（卖出）设置：

价格向上突破蓝线（高点突破）

出现金色 BREAKOUT（突破）箭头

等待价格收盘回到蓝线下方

出现红色 SELL 箭头（回调入场）

在指示的入场价位卖出（SELL）

止损（SL） 设置在红点处（区间高点上方）

止盈（TP） 设置在蓝点处（TP1、TP2、TP3）

BUY（买入）设置：

价格向下突破红线（低点突破）

出现金色 BREAKOUT（突破）箭头

等待价格收盘回到红线上方

出现绿色 BUY 箭头（回调入场）

在指示的入场价位买入（BUY）

止损（SL） 设置在红点处（区间低点下方）

止盈（TP） 设置在蓝点处（TP1、TP2、TP3）

关键规则：

必须等待已收盘的K线确认

只在突破方向进行交易

使用指标提供的 SL / TP 水平

策略 2：区间交易（辅助策略）

启用方式：

将 Enable Intra-Range Trading 设置为 true

在区间低点买入（BUY）：

价格接近红线（当日低点）

出现看涨 Pin Bar / 形态

出现绿色 BUY_RANGE 箭头

在指示价格买入（BUY）

止损（SL） 设置在红点下方

止盈（TP） 设置在蓝点处

在区间高点卖出（SELL）：

价格接近蓝线（当日高点）

出现看跌 Pin Bar / 形态

出现红色 SELL_RANGE 箭头

在指示价格卖出（SELL）

止损（SL） 设置在红点上方

止盈（TP） 设置在蓝点处

关键规则：

仅在区间边界附近交易

每天最多 2 次区间内交易

必须有明确的拒绝形态

一旦发生突破，立即停止区间交易

策略 3：形态拒绝交易

可识别的形态：

Pin Bar（针形线）

Engulfing（吞没形态）

Doji（十字星）

Inside Bar（内包线）

交易规则：

形态必须出现在区间边界

出现拒绝箭头（紫色 / 品红色）

按拒绝方向的相反方向交易

使用指标提供的 SL / TP

遵守信号间距规则

设置说明

所有设置在加载或打开指标时都非常直观，易于理解。

显示当天早些时候的信号：

显示指标在当天识别出的所有信号（箭头、点、圆圈等）

止盈（TP）模式：

单一 TP（基于 RR）

三重 TP（基于 RR）

TP 在当日高点 / 低点

TP1 / TP2 / TP3 的 R:R 比例（多 TP 模式）

移动止损与保本设置：

指标会监控已打开的交易，并协助设置保本（BE）及移动止损

新闻过滤器：

高影响新闻前 30 分钟和后 15 分钟内不提供信号

仪表盘设置：

仪表盘可开启 / 关闭，并支持紧凑模式

相关性选项：

如果启用，当信号与已开仓的相关货币对冲突时会发出警告

负余额保护：

如果账户余额为负，指标将提醒您

区间交易选项：

启用后可在 ORB 区间内进行交易

通知设置：

提供多种通知方式

请记住：

目标不是每一笔交易都正确，而是长期盈利。

让 EPo-CreW Forex Super ORB-H4 指引你，但始终使用你自己的判断。

EPo-CreW FX 的含义：

End Poverty, Create Wealth with Forex（终结贫困，用外汇创造财富