EPoCreW Super ORB H4 Full Version

Добро пожаловать в индикатор EPo-CreW Forex Super ORB-H4!

Это руководство научит вас использовать этот мощный инструмент для определения торговых возможностей с высокой вероятностью на основе первого 4-часового диапазона открытия рынка. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, эта система поможет вам торговать с большей уверенностью и стабильностью.

Торговля: Все валюты, ЗОЛОТО и BTCUSD

НБ: Убедитесь, что вы переключились на таймфрейм M5. Это лучший таймфрейм для использования этого индикатора



ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЯ 1: ПРОБОЙ И ОТКАТ (Основная)

SELL (Продажа):

Цена пробивает ВЫШЕ синей линии (пробой максимума)

Появляется золотая стрелка ПРОБОЯ

Дождитесь закрытия свечи НИЖЕ синей линии

Появляется красная стрелка SELL (вход на откате)

Вход в SELL по указанной цене

SL на красной точке (выше максимума диапазона)

TP на синих точках (TP1, TP2, TP3)

BUY (Покупка):

Цена пробивает НИЖЕ красной линии (пробой минимума)

Появляется золотая стрелка ПРОБОЯ

Дождитесь закрытия свечи ВЫШЕ красной линии

Появляется зелёная стрелка BUY (вход на откате)

Вход в BUY по указанной цене

SL на красной точке (ниже минимума диапазона)

TP на синих точках (TP1, TP2, TP3)

Ключевые правила:

• Торгуйте только после закрытия свечи

• Торгуйте только по направлению пробоя

• Используйте предоставленные уровни SL/TP

СТРАТЕГИЯ 2: ТОРГОВЛЯ В ДИАПАЗОНЕ (Дополнительная)

Активация: Enable Intra-Range Trading = true

BUY от минимума диапазона:

Цена подходит к красной линии

Формируется бычий пин-бар/паттерн

Появляется зелёная стрелка BUY_RANGE

Вход в BUY

SL ниже красной точки

TP на синих точках

SELL от максимума диапазона:

Цена подходит к синей линии

Формируется медвежий пин-бар/паттерн

Появляется красная стрелка SELL_RANGE

Вход в SELL

SL выше красной точки

TP на синих точках

Правила:

• Торгуйте только у границ диапазона

• Максимум 2 сделки в день

• Обязателен чёткий сигнал отклонения

• Прекратить торговлю при пробое

СТРАТЕГИЯ 3: ОТБОЙ ОТ ПАТТЕРНА

Распознаваемые паттерны:

• Пин-бары • Поглощение • Доджи • Внутренние бары

Правила:

Паттерн должен быть на границе диапазона

Появляется стрелка отклонения (фиолетовая)

Торгуйте ПРОТИВ направления отклонения

Используйте SL/TP индикатора

Соблюдайте интервалы сигналов