EPoCreW Super ORB H4 Full Version

Benvenuto nell’indicatore EPo-CreW Forex Super ORB-H4!
Questa guida ti insegnerà come utilizzare questo potente strumento per identificare opportunità di trading ad alta probabilità, basate sulla prima fascia di apertura di 4 ore del mercato.
Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo sistema ti aiuterà a fare trading con maggiore sicurezza e coerenza.

Trading: Tutte le valute, ORO e BTCUSD

NB: Assicurati di passare al TIMEFRAME M5. È il miglior timeframe per usare questo indicatore.


STRATEGIE DI TRADING
STRATEGIA 1: BREAKOUT & RITRACCIAMENTO (Principale)
Setup SELL (Vendita):
Il prezzo rompe AL DI SOPRA della linea blu (breakout del massimo)
Appare la freccia dorata di BREAKOUT
Attendere che il prezzo chiuda nuovamente AL DI SOTTO della linea blu
Appare la freccia rossa SELL (ingresso su ritracciamento)
Entrare in SELL al prezzo indicato
SL sul punto rosso (sopra il massimo del range)
TP sui punti blu (TP1, TP2, TP3)
Setup BUY (Acquisto):
Il prezzo rompe AL DI SOTTO della linea rossa (breakout del minimo)
Appare la freccia dorata di BREAKOUT
Attendere che il prezzo chiuda nuovamente AL DI SOPRA della linea rossa
Appare la freccia verde BUY (ingresso su ritracciamento)
Entrare in BUY al prezzo indicato
SL sul punto rosso (sotto il minimo del range)
TP sui punti blu (TP1, TP2, TP3)
Regole Chiave:
Attendere sempre la chiusura della candela
Operare solo nella direzione del breakout
Utilizzare i livelli SL / TP forniti
STRATEGIA 2: TRADING IN RANGE (Secondaria)
Attivazione:
Impostare Enable Intra-Range Trading = true
BUY sul minimo del range:
Il prezzo si avvicina alla linea rossa (minimo giornaliero)
Si forma un Pin Bar / pattern rialzista
Appare la freccia verde BUY_RANGE
Entrare in BUY
SL sotto il punto rosso
TP sui punti blu
SELL sul massimo del range:
Il prezzo si avvicina alla linea blu (massimo giornaliero)
Si forma un Pin Bar / pattern ribassista
Appare la freccia rossa SELL_RANGE
Entrare in SELL
SL sopra il punto rosso
TP sui punti blu
Regole Chiave:
Operare solo vicino ai limiti del range
Massimo 2 trade in range al giorno
Deve esserci un chiaro segnale di rifiuto
Interrompere il trading se avviene un breakout
STRATEGIA 3: RIFIUTO DEL PATTERN
Pattern riconosciuti:
Pin Bar
Pattern Engulfing
Doji
Inside Bar
Regole di Trading:
Il pattern deve formarsi SUL confine del range
Appare la freccia di rifiuto (viola/magenta)
Operare nella direzione OPPOSTA al rifiuto
Utilizzare i SL / TP forniti
Rispettare le regole di spaziatura dei segnali
IMPOSTAZIONI
Tutte le impostazioni sono auto-esplicative quando l’indicatore viene aperto o applicato.
Mostra segnali precedenti della giornata
Modalità di Take Profit
Rapporto R:R per TP1 / TP2 / TP3
Trailing Stop & Break Even
Filtro Notizie
Impostazioni Dashboard
Opzione di Correlazione
Protezione saldo negativo
Trading in Range
Notifiche
Ricorda:
L’obiettivo non è avere ragione su ogni trade, ma essere profittevoli nel lungo periodo.
Lascia che EPo-CreW Forex Super ORB-H4 ti guidi, ma usa sempre il tuo giudizio personale.
EPo-CreW FX significa:
End Poverty, Create Wealth with Forex


Prodotti consigliati
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Trendline wizard
Piergiorgio Panzironi
Indicatori
Trendline Wizard Overview: The Trendline Wizard is a powerful and versatile MetaTrader 5 indicator designed for traders who rely on trendlines for their technical analysis. This indicator automatically monitors specified trendlines and provides real-time alerts when price action interacts with these critical levels. Whether you’re a swing trader, day trader, or long-term investor, the Trendline Wizard is an essential tool to enhance your trading strategy. Key Features: Customizable Alerts : Set
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicatori
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Prop Firm Killer EA - Trend Validation & Risk Control   Prop Firm Killer EA is a powerful Expert Advisor designed specifically for traders looking to maximize performance in prop firm accounts. By combining advanced risk management, trend validation, and session-based trading control, it optimizes every trade while protecting your capital. Key Features Account Management: Track account balance, monitor high-impact events, and control trade panel visibility directly on your chart. Advanced Risk
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore   Basic Support and Resistance   è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT4 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ot
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicatori
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indicatori
Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicatori
Indicatore del profilo di volume del mercato + oscillatore intelligente. Funziona su quasi tutti gli strumenti: coppie di valute, azioni, futures, criptovalute, sia su volumi reali che su tick. È possibile impostare la definizione automatica dell'intervallo di costruzione del profilo (ad esempio, per una settimana o un mese, ecc.), oppure impostare l'intervallo manualmente spostando i confini (due linee verticali: rossa e blu). Viene visualizzato sotto forma di istogramma. La larghezza dell'isto
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilità
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicatori
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Renko Patterns analizza il grafico Renko mattone per mattone per individuare i pattern grafici più famosi, frequentemente utilizzati dai trader nei vari mercati finanziari. Rispetto ai grafici basati sul tempo, i grafici Renko rendono il trading basato sui pattern più semplice e visivamente chiaro grazie alla loro struttura pulita. KT Renko Patterns include diversi pattern Renko, molti dei quali sono ampiamente spiegati nel libro “Profitable Trading with Renko Charts” di Prashant Shah. Un E
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Unlock profitable buy setups with the DC Dynamic Scalping Indicator for Crash , purpose-built for consistent scalping and small account growth. This expertly crafted, non-repainting indicator detects optimal buy signals on Crash indices , ensuring you're in sync with the trend thanks to the built-in Dynamic Trend Filter . A clean blue background template is also included for seamless charting and visual clarity. Key Features: Trend-Based Signal Logic – The Dynamic Trend Filter ensures all b
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow Micro Scalper è un indicatore progettato per lo scalping e il trading a breve termine, integrato in qualsiasi grafico e strumento finanziario (valute, criptovalute, azioni, metalli). Nel suo lavoro utilizza l'analisi delle onde e un filtro sulla direzione del trend. Consigliato per l'uso su Time Frame da M1 a H4. Come lavorare con l'indicatore. L'indicatore contiene 2 parametri esterni per modificare le impostazioni, il resto è già configurato per impostazione predefinita. Le frecce gran
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicatori
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato sulla base degli Smart Money Concepts (SMC). È progettato per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo sistematico e ottenere una visione più chiara della direzione generale del mercato. Il sistema analizza automaticamente i Punti di Inversione, le Zone Chiave e la Market Structure su più timeframe, mostrando Point of Interest (POI), segnali No Repaint e Auto Fibonacci
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO e il supporto EA Download diretto — Clicca qui [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment è uno strumento MT5 specializzato per trader che applicano la Teoria delle Onde di Elliott nel contesto delle tecniche di Trading Chaos. Identifica divergenze nascoste e regolari nell’azione dei prezzi, sincronizzate con l’ambiente di mercato caotico descritto da Bill Williams. Caratteristiche principali Divergenza allineata alle Onde di Elliott: rilev
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Funziona meglio su timeframe più bassi, come 1 minuto, 5 minuti e 15 minuti. Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supp
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per supportare i trader nell'identificare punti di ingresso e gestire il rischio in modo efficace. L'indicatore fornisce un set completo di strumenti analitici che include un sistema di rilevamento dei segnali, gestione automatica di Entry/SL/TP, analisi del volume e statistiche delle performance in tempo reale. Guida utente per comprendere il sistema   |   Guida utente per altre lingue CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicatori
Presentazione dell'Indicatore Astronomico per   MT4 / MT5 : Il tuo compagno di trading celeste definitivo Sei pronto a elevare la tua esperienza di trading a livelli celesti? Non cercare oltre, il nostro rivoluzionario Indicatore Astronomico per MT4 è qui. Questo strumento innovativo va oltre gli indicatori di trading tradizionali, sfruttando algoritmi complessi per offrirti intuizioni astronomiche senza pari e calcoli di precisione. Un universo di informazioni a portata di mano:   Ammira un pan
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicatori
Disponibile per   MT4   e   MT5 . Unisciti al canale Market Structure Patterns per scaricare materiale di studio e/o informazioni aggiuntive. Pubblicazioni correlate: Market Structure Patterns - Introduzione Acquistalo ora con 50% di sconto | Prezzo precedente $90 | Offerta valida fino al 31 dicembre | Un importante aggiornamento è in arrivo e il prezzo originale verrà adeguato. Market Structure Patterns   è un indicatore basato sui   Smart Money Concepts   che mostra gli   elementi SMC/ICT  
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicatori
Semplicemente, puoi iniziare a fare trading quando il movimento dei numeri bianchi — noti come "pips" — inizia ad apparire accanto alla candela corrente. I "pips" bianchi indicano che un'operazione di acquisto o vendita è attualmente attiva e si sta muovendo nella direzione corretta, come indicato dal colore bianco. Quando il movimento dei pips bianchi si interrompe e diventa di colore verde statico, questo segnala la fine della spinta attuale. Il colore verde dei numeri rappresenta il profitto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicatori
TPSproTrend PRO identifica il momento in cui il mercato cambia effettivamente direzione e forma un punto di ingresso all'inizio del movimento. Si entra nel mercato quando il prezzo sta appena iniziando a muoversi, e non dopo che il movimento si è già verificato.   Indicatore       Non ridisegna i segnali e visualizza automaticamente i punti di ingresso, lo Stop Loss e il Take Profit, rendendo il trading chiaro, visivo e strutturato. ISTRUZIONI RUS   -   VERSIONE MT4 Vantaggi principali Segnali
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicatori
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions， DEMO version，modleling must choose " Every tick based on real ticks"  ) Important notice: Before placing an order, please contact me first, and I will provide you with professional answers and services 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTra
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
RelicusRoad Pro: Sistema Operativo Quantitativo di Mercato 70% DI SCONTO ACCESSO A VITA (TEMPO LIMITATO) - UNISCITI A 2.000+ TRADER Perché la maggior parte dei trader fallisce anche con indicatori "perfetti"? Perché operano su Singoli Concetti isolati. Un segnale senza contesto è una scommessa. Per vincere serve CONFLUENZA . RelicusRoad Pro non è un semplice indicatore. È un Ecosistema Quantitativo completo . Mappa la "Fair Value Road", distinguendo tra rumore e rotture strutturali. Smetti di in
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicatori
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Altri dall’autore
EPoCreW Super ORB H4 Indicator
Livhuwani Neville Ramovha
Indicatori
Benvenuto nell’indicatore EPo-CreW Forex Super ORB-H4! Questa guida ti insegnerà come utilizzare questo potente strumento per identificare opportunità di trading ad alta probabilità, basate sulla prima fascia di apertura di 4 ore del mercato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo sistema ti aiuterà a fare trading con maggiore sicurezza e coerenza. QUESTO È UN PRODOTTO DEMO. SCADRÀ 30 GIORNI DOPO LA DATA DI INSTALLAZIONE. Versione completa disponibile qui: https://www.mql5.com/en
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione