EPoCreW Super ORB H4 Full Version

EPo-CreW Forex Super ORB-H4 지표에 오신 것을 환영합니다!
이 가이드는 시장의 첫 번째 4시간 오프닝 레인지를 기반으로 높은 확률의 거래 기회를 식별하는 이 강력한 도구의 사용 방법을 설명합니다.
초보자든 숙련된 트레이더든, 이 시스템은 보다 자신감 있고 일관된 트레이딩을 할 수 있도록 도와줍니다.

거래: 모든 통화, 금(GOLD) 및 BTCUSD

NB: M5 타임프레임으로 전환했는지 확인하세요. 이 인디케이터를 사용하는 데 최적의 타임프레임입니다


트레이딩 전략
전략 1: 브레이크아웃 & 되돌림 (메인 전략)
SELL(매도) 설정:
가격이 파란색 라인을 상향 돌파한다 (고점 돌파)
금색 BREAKOUT 화살표가 나타난다
가격이 다시 파란색 라인 아래에서 마감될 때까지 기다린다
빨간색 SELL 화살표가 나타난다 (되돌림 진입)
표시된 가격에서 SELL 진입
SL 은 빨간 점 (레인지 고점 위)
TP 는 파란 점 (TP1, TP2, TP3)
BUY(매수) 설정:
가격이 빨간색 라인을 하향 돌파한다 (저점 돌파)
금색 BREAKOUT 화살표가 나타난다
가격이 다시 빨간색 라인 위에서 마감될 때까지 기다린다
초록색 BUY 화살표가 나타난다 (되돌림 진입)
표시된 가격에서 BUY 진입
SL 은 빨간 점 (레인지 저점 아래)
TP 는 파란 점 (TP1, TP2, TP3)
핵심 규칙:
반드시 캔들이 완전히 마감된 후 진입
돌파 방향으로만 거래
제공된 SL / TP 레벨 사용
전략 2: 레인지 트레이딩 (보조 전략)
활성화:
Enable Intra-Range Trading = true 로 설정
레인지 하단에서 BUY:
가격이 빨간색 라인(일일 저점) 에 접근
강세 핀바 / 패턴 형성
초록색 BUY_RANGE 화살표 표시
BUY 진입
SL 은 빨간 점 아래
TP 는 파란 점
레인지 상단에서 SELL:
가격이 파란색 라인(일일 고점) 에 접근
약세 핀바 / 패턴 형성
빨간색 SELL_RANGE 화살표 표시
SELL 진입
SL 은 빨간 점 위
TP 는 파란 점
핵심 규칙:
레인지 경계 근처에서만 거래
하루 최대 2회 레인지 거래
명확한 거부 패턴 필수
돌파 발생 시 거래 중단
전략 3: 패턴 리젝션
인식되는 패턴:
핀바
엔골핑 패턴
도지
인사이드 바
트레이딩 규칙:
패턴은 반드시 레인지 경계에서 형성
리젝션 화살표 (보라/마젠타) 표시
리젝션의 반대 방향으로 거래
제공된 SL / TP 사용
신호 간격 규칙 준수
설정
지표를 적용하거나 열면 모든 설정은 쉽게 이해할 수 있도록 구성되어 있습니다.
당일 이전 신호 표시
TP 모드 선택
TP1 / TP2 / TP3 R:R 비율
트레일링 & 브레이크이븐
뉴스 필터
대시보드 설정
상관관계 옵션
마이너스 잔고 보호
레인지 트레이딩
알림 설정
기억하세요:
모든 거래에서 맞히는 것이 목표가 아니라, 장기적으로 수익을 내는 것이 목표입니다.
EPo-CreW Forex Super ORB-H4 를 참고하되, 항상 자신의 판단을 우선하세요.
EPo-CreW FX 의미:
End Poverty, Create Wealth with Forex


