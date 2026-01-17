EPoCreW Super ORB H4 Full Version

EPo-CreW Forex Super ORB-H4 Göstergesine Hoş Geldiniz!

Bu kılavuz, piyasanın ilk 4 saatlik açılış aralığına dayanarak yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için bu güçlü aracın nasıl kullanılacağını öğretir.

İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bu sistem daha fazla güven ve tutarlılıkla işlem yapmanıza yardımcı olacaktır.

Ticaret: Tüm para birimleri, ALTIN ve BTCUSD

NB: M5 ZAMAN ÇERÇEVESİNE geçtiğinizden emin olun. Bu göstergeyi kullanmak için en iyi zaman çerçevesidir.



İŞLEM STRATEJİLERİ

STRATEJİ 1: KIRILIM & GERİ ÇEKİLME (Ana Strateji)

SELL (Satış) Kurulumu:

Fiyat mavi çizginin ÜZERİNE kırılır (yüksek seviye kırılımı)

Altın renkli BREAKOUT oku görünür

Fiyatın yeniden mavi çizginin ALTINDA kapanmasını bekleyin

Kırmızı SELL oku görünür (geri çekilme girişi)

Gösterilen fiyattan SELL işlemi açın

SL, kırmızı noktada (range yüksek seviyesinin üzerinde)

TP, mavi noktalarda (TP1, TP2, TP3)

BUY (Alış) Kurulumu:

Fiyat kırmızı çizginin ALTINA kırılır (düşük seviye kırılımı)

Altın renkli BREAKOUT oku görünür

Fiyatın yeniden kırmızı çizginin ÜZERİNDE kapanmasını bekleyin

Yeşil BUY oku görünür (geri çekilme girişi)

Gösterilen fiyattan BUY işlemi açın

SL, kırmızı noktada (range düşük seviyesinin altında)

TP, mavi noktalarda (TP1, TP2, TP3)

Temel Kurallar:

Kapanmış mum onayı beklenmelidir

Sadece kırılım yönünde işlem yapılmalıdır

Sağlanan SL / TP seviyeleri kullanılmalıdır

STRATEJİ 2: RANGE TRADING (İkincil Strateji)

Aktivasyon:

Enable Intra-Range Trading = true olarak ayarlayın

Range Altında BUY:

Fiyat kırmızı çizgiye (günlük dip) yaklaşır

Boğa Pin Bar / formasyon oluşur

Yeşil BUY_RANGE oku görünür

BUY işlemi açılır

SL, kırmızı noktanın altında

TP, mavi noktalarda

Range Üstünde SELL:

Fiyat mavi çizgiye (günlük tepe) yaklaşır

Ayı Pin Bar / formasyon oluşur

Kırmızı SELL_RANGE oku görünür

SELL işlemi açılır

SL, kırmızı noktanın üzerinde

TP, mavi noktalarda

Temel Kurallar:

Sadece range sınırlarına yakın işlem yapın

Günlük maksimum 2 range işlemi

Net bir reddedilme formasyonu olmalıdır

Kırılım gerçekleşirse işlemleri durdurun

STRATEJİ 3: FORMASYON REDDİ

Tanınan Formasyonlar:

Pin Bar

Engulfing Formasyonları

Doji

Inside Bar

İşlem Kuralları:

Formasyon range sınırında oluşmalıdır

Reddetme oku (mor/magenta) görünür

Reddin TERS yönünde işlem yapılır

Sağlanan SL / TP seviyeleri kullanılır

Sinyal aralık kurallarına uyulur

AYARLAR

Gösterge eklendiğinde veya açıldığında tüm ayarlar kolayca anlaşılabilir durumdadır.

Günün erken saatlerindeki sinyalleri göster

TP modları (3 seçenek)

TP1 / TP2 / TP3 için R:R oranı

Trailing Stop ve Break Even

Haber Filtresi

Gösterge Paneli (Dashboard)

Korelasyon Seçeneği

Negatif Bakiye Koruması

Range Trading

Bildirimler

Unutmayın:

Amaç her işlemde haklı çıkmak değil, uzun vadede kârlı olmaktır.

EPo-CreW Forex Super ORB-H4 size yol göstersin, ancak her zaman kendi kararınızı verin.

EPo-CreW FX’in anlamı:

End Poverty, Create Wealth with Forex