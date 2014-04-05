EPoCreW Super ORB H4 Full Version
- Indicadores
- Livhuwani Neville Ramovha
- Versão: 3.2
- Ativações: 5
Bem-vindo ao Indicador EPo-CreW Forex Super ORB-H4!
Este guia irá ensiná-lo a utilizar esta poderosa ferramenta para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade, com base no primeiro intervalo de abertura de 4 horas do mercado.
Quer você seja iniciante ou trader experiente, este sistema ajudará você a operar com mais confiança e consistência.
Negociação: Todas as moedas, OURO e BTCUSD
NB: Certifique-se de mudar para o TIMEFRAME M5. É o melhor timeframe para usar este indicador
ESTRATÉGIAS DE TRADING
ESTRATÉGIA 1: ROMPIMENTO & RETRAÇÃO (Principal)
Configuração SELL (Venda):
O preço rompe ACIMA da linha azul (rompimento da máxima)
Aparece a seta dourada de BREAKOUT
Aguarde o preço fechar novamente ABAIXO da linha azul
Aparece a seta vermelha SELL (entrada por retração)
Entrar em SELL no preço indicado
SL no ponto vermelho (acima da máxima do range)
TP nos pontos azuis (TP1, TP2, TP3)
Configuração BUY (Compra):
O preço rompe ABAIXO da linha vermelha (rompimento da mínima)
Aparece a seta dourada de BREAKOUT
Aguarde o preço fechar novamente ACIMA da linha vermelha
Aparece a seta verde BUY (entrada por retração)
Entrar em BUY no preço indicado
SL no ponto vermelho (abaixo da mínima do range)
TP nos pontos azuis (TP1, TP2, TP3)
Regras Principais:
Aguarde sempre a confirmação de candle fechado
Opere apenas na direção do rompimento
Utilize os níveis de SL / TP fornecidos
ESTRATÉGIA 2: TRADING EM RANGE (Secundária)
Ativação:
Defina Enable Intra-Range Trading = true
BUY no fundo do range:
O preço aproxima-se da linha vermelha (mínima diária)
Forma-se um Pin Bar / padrão de alta
Aparece a seta verde BUY_RANGE
Entrar em BUY
SL abaixo do ponto vermelho
TP nos pontos azuis
SELL no topo do range:
O preço aproxima-se da linha azul (máxima diária)
Forma-se um Pin Bar / padrão de baixa
Aparece a seta vermelha SELL_RANGE
Entrar em SELL
SL acima do ponto vermelho
TP nos pontos azuis
Regras Principais:
Operar apenas próximo aos limites do range
Máximo de 2 trades em range por dia
Deve haver um padrão claro de rejeição
Parar o trading se ocorrer um rompimento
ESTRATÉGIA 3: REJEIÇÃO DE PADRÕES
Tipos de padrões reconhecidos:
Pin Bars
Padrões Engolfados
Doji
Inside Bars
Regras de Trading:
O padrão deve formar-se NA fronteira do range
Aparece a seta de rejeição (roxa/magenta)
Operar na direção OPOSTA à rejeição
Utilizar os SL / TP fornecidos
Respeitar as regras de espaçamento entre sinais
CONFIGURAÇÕES
Todas as configurações são autoexplicativas ao anexar ou abrir o indicador.
Mostrar sinais anteriores do dia
Exibe todos os sinais identificados durante o dia (setas, pontos, círculos, etc.)
Modos de Take Profit (TP)
TP único com RR
Três TPs com RR
TP na máxima/mínima diária
Relação R:R para TP1 / TP2 / TP3 (modo Multi-TP)
Trailing Stop e Break Even
O indicador auxilia na configuração de BE e início do trailing, monitorando trades abertos
Filtro de Notícias
O indicador não envia sinais 30 minutos antes e 15 minutos após notícias de alto impacto
Configurações do Dashboard
Pode ser ativado/desativado e possui modo compacto personalizável
Opção de Correlação
Alerta quando um sinal ocorre em um par correlacionado já aberto
Proteção de Saldo Negativo
O indicador alerta caso a conta esteja com saldo negativo
Trading em Range
Ative se desejar operar sinais ORB dentro do range
Notificações
Diversas opções de notificação disponíveis
Lembre-se:
O objetivo não é acertar todas as operações, mas ser lucrativo ao longo do tempo.
Deixe o EPo-CreW Forex Super ORB-H4 guiá-lo, mas use sempre seu próprio julgamento.
EPo-CreW FX significa:
End Poverty, Create Wealth with Forex