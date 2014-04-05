EPoCreW Super ORB H4 Full Version

Bem-vindo ao Indicador EPo-CreW Forex Super ORB-H4!

Este guia irá ensiná-lo a utilizar esta poderosa ferramenta para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade, com base no primeiro intervalo de abertura de 4 horas do mercado.

Quer você seja iniciante ou trader experiente, este sistema ajudará você a operar com mais confiança e consistência.

Negociação: Todas as moedas, OURO e BTCUSD

NB: Certifique-se de mudar para o TIMEFRAME M5. É o melhor timeframe para usar este indicador



ESTRATÉGIAS DE TRADING

ESTRATÉGIA 1: ROMPIMENTO & RETRAÇÃO (Principal)

Configuração SELL (Venda):

O preço rompe ACIMA da linha azul (rompimento da máxima)

Aparece a seta dourada de BREAKOUT

Aguarde o preço fechar novamente ABAIXO da linha azul

Aparece a seta vermelha SELL (entrada por retração)

Entrar em SELL no preço indicado

SL no ponto vermelho (acima da máxima do range)

TP nos pontos azuis (TP1, TP2, TP3)

Configuração BUY (Compra):

O preço rompe ABAIXO da linha vermelha (rompimento da mínima)

Aparece a seta dourada de BREAKOUT

Aguarde o preço fechar novamente ACIMA da linha vermelha

Aparece a seta verde BUY (entrada por retração)

Entrar em BUY no preço indicado

SL no ponto vermelho (abaixo da mínima do range)

TP nos pontos azuis (TP1, TP2, TP3)

Regras Principais:

Aguarde sempre a confirmação de candle fechado

Opere apenas na direção do rompimento

Utilize os níveis de SL / TP fornecidos

ESTRATÉGIA 2: TRADING EM RANGE (Secundária)

Ativação:

Defina Enable Intra-Range Trading = true

BUY no fundo do range:

O preço aproxima-se da linha vermelha (mínima diária)

Forma-se um Pin Bar / padrão de alta

Aparece a seta verde BUY_RANGE

Entrar em BUY

SL abaixo do ponto vermelho

TP nos pontos azuis

SELL no topo do range:

O preço aproxima-se da linha azul (máxima diária)

Forma-se um Pin Bar / padrão de baixa

Aparece a seta vermelha SELL_RANGE

Entrar em SELL

SL acima do ponto vermelho

TP nos pontos azuis

Regras Principais:

Operar apenas próximo aos limites do range

Máximo de 2 trades em range por dia

Deve haver um padrão claro de rejeição

Parar o trading se ocorrer um rompimento

ESTRATÉGIA 3: REJEIÇÃO DE PADRÕES

Tipos de padrões reconhecidos:

Pin Bars

Padrões Engolfados

Doji

Inside Bars

Regras de Trading:

O padrão deve formar-se NA fronteira do range

Aparece a seta de rejeição (roxa/magenta)

Operar na direção OPOSTA à rejeição

Utilizar os SL / TP fornecidos

Respeitar as regras de espaçamento entre sinais

CONFIGURAÇÕES

Todas as configurações são autoexplicativas ao anexar ou abrir o indicador.

Mostrar sinais anteriores do dia

Exibe todos os sinais identificados durante o dia (setas, pontos, círculos, etc.)

Modos de Take Profit (TP)

TP único com RR

Três TPs com RR

TP na máxima/mínima diária

Relação R:R para TP1 / TP2 / TP3 (modo Multi-TP)

Trailing Stop e Break Even

O indicador auxilia na configuração de BE e início do trailing, monitorando trades abertos

Filtro de Notícias

O indicador não envia sinais 30 minutos antes e 15 minutos após notícias de alto impacto

Configurações do Dashboard

Pode ser ativado/desativado e possui modo compacto personalizável

Opção de Correlação

Alerta quando um sinal ocorre em um par correlacionado já aberto

Proteção de Saldo Negativo

O indicador alerta caso a conta esteja com saldo negativo

Trading em Range

Ative se desejar operar sinais ORB dentro do range

Notificações

Diversas opções de notificação disponíveis

Lembre-se:

O objetivo não é acertar todas as operações, mas ser lucrativo ao longo do tempo.

Deixe o EPo-CreW Forex Super ORB-H4 guiá-lo, mas use sempre seu próprio julgamento.

EPo-CreW FX significa:

End Poverty, Create Wealth with Forex