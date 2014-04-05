EPoCreW Super ORB H4 Full Version

¡Bienvenido al indicador EPo-CreW Forex Super ORB-H4!
Esta guía le enseñará cómo utilizar esta poderosa herramienta para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, basadas en el primer rango de apertura de 4 horas del mercado. Tanto si es principiante como si es un trader experimentado, este sistema le ayudará a operar con mayor confianza y consistencia.

Comercio: Todas las monedas, ORO y BTCUSD

NB: Asegúrate de cambiar al TIMEFRAME M5. Es el mejor timeframe para usar este indicador


ESTRATEGIAS DE TRADING
ESTRATEGIA 1: RUPTURA Y RETROCESO (Principal)
Configuración SELL (Venta):
El precio rompe POR ENCIMA de la línea azul (ruptura del máximo)
Aparece la flecha dorada de BREAKOUT
Espere a que el precio cierre POR DEBAJO de la línea azul
Aparece la flecha roja SELL (entrada por retroceso)
Entrar en SELL al precio indicado
SL en el punto rojo (por encima del máximo del rango)
TP en los puntos azules (TP1, TP2, TP3)
Configuración BUY (Compra):
El precio rompe POR DEBAJO de la línea roja (ruptura del mínimo)
Aparece la flecha dorada de BREAKOUT
Espere a que el precio cierre POR ENCIMA de la línea roja
Aparece la flecha verde BUY (entrada por retroceso)
Entrar en BUY al precio indicado
SL en el punto rojo (por debajo del mínimo del rango)
TP en los puntos azules (TP1, TP2, TP3)
Reglas Clave:
Esperar siempre confirmación de vela cerrada
Operar solo en la dirección de la ruptura
Usar los niveles de SL / TP proporcionados
ESTRATEGIA 2: TRADING EN RANGO (Secundaria)
Activación:
Establecer Enable Intra-Range Trading = true
BUY en el mínimo del rango:
El precio se aproxima a la línea roja (mínimo diario)
Se forma un Pin Bar / patrón alcista
Aparece la flecha verde BUY_RANGE
Entrar en BUY
SL por debajo del punto rojo
TP en los puntos azules
SELL en el máximo del rango:
El precio se aproxima a la línea azul (máximo diario)
Se forma un Pin Bar / patrón bajista
Aparece la flecha roja SELL_RANGE
Entrar en SELL
SL por encima del punto rojo
TP en los puntos azules
Reglas Clave:
Operar solo cerca de los límites del rango
Máximo 2 operaciones en rango por día
Debe existir un rechazo claro
Detener el trading si ocurre una ruptura
ESTRATEGIA 3: RECHAZO DE PATRONES
Patrones reconocidos:
Pin Bars
Patrones Envolventes
Doji
Inside Bars
Reglas de Trading:
El patrón debe formarse EN el límite del rango
Aparece la flecha de rechazo (púrpura/magenta)
Operar en la dirección OPUESTA al rechazo
Usar los SL / TP proporcionados
Respetar las reglas de separación de señales
CONFIGURACIÓN
Todos los ajustes son autoexplicativos al cargar o abrir el indicador.
Mostrar señales anteriores del día
Tres modos de TP disponibles
Relación R:R para TP1 / TP2 / TP3
Trailing Stop y Break Even
Filtro de noticias
Panel de control (Dashboard)
Opción de correlación
Protección de balance negativo
Trading en rango
Notificaciones
Recuerde:
El objetivo no es acertar en cada operación, sino ser rentable a largo plazo.
Deje que EPo-CreW Forex Super ORB-H4 le guíe, pero utilice siempre su propio criterio.
EPo-CreW FX significa:
End Poverty, Create Wealth with Forex


Productos recomendados
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Trendline wizard
Piergiorgio Panzironi
Indicadores
Asistente para líneas de tendencia Visión general: El Trendline Wizard es un potente y versátil indicador de MetaTrader 5 diseñado para los operadores que confían en las líneas de tendencia para su análisis técnico. Este indicador monitoriza automáticamente las líneas de tendencia especificadas y proporciona alertas en tiempo real cuando la acción del precio interactúa con estos niveles críticos. Tanto si es usted un swing trader, un day trader o un inversor a largo plazo, el Trendline Wizard es
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA - Validación de tendencias y control de riesgos Prop Firm Killer EA es un potente Asesor Experto diseñado específicamente para los operadores que buscan maximizar el rendimiento en las cuentas prop firm. Al combinar la gestión avanzada de riesgos, la validación de tendencias y el control de operaciones basado en sesiones, optimiza cada operación al tiempo que protege su capital. Características principales Gestión de cuentas: Realice un seguimiento del saldo de la cuenta, s
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) Cuadro de Múltiples Divisas para Opciones Binarias (MT5) . Puede utilizar cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el cuadro de mandos. Simplemente cambie el Nombre del Indicador de Señales BOA en la configuración del tablero por el indicador del que desea obtener señales. Por ejemplo: CHILL. BLAZE: BOA_BLAZE_Indicator_v1 Estrategia: BLW Online Trading Estrategia de Opciones Binarias (3 medias móviles) LAVA: BOA_LAVA_Indicator_v1 Estrategia: Estrate
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos el predictor de rangos : Su guía definitiva para futuros rangos de negociación . Imagine tener el poder de ver el futuro de los movimientos del mercado: el Pronosticador de Rango hace realidad este sueño. Diseñado para ofrecer niveles de soporte y resistencia predictivos en tiempo real, esta herramienta va más allá de los indicadores estándar, ofreciendo una visión de la dirección de la tendencia y previsiones precisas de los rangos. Tanto si es un operador diario como un swing tra
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Autor: KOUAME N'DA LEMISSA Versión: 4.0 Plataforma: MetaTrader 5 Tipo de Indicador: Gráfico / Señales visuales Visión general El ETE Detector v4.0 es un indicador técnico diseñado para detectar automáticamente patrones clásicos e inversos de Cabeza y Hombros (H&S) en gráficos MT5. Estos patrones son ampliamente utilizados para anticipar cambios de tendencia. Con esta herramienta, los operadores pueden: Detectar señales de venta (H&S clásico) y señales de comp
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volumen del mercado + oscilador inteligente. Funciona en prácticamente todos los instrumentos: pares de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, tanto con volúmenes reales como de ticks. Es posible configurar la definición automática del rango de construcción del perfil (por ejemplo, por una semana o un mes, etc.), así como establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales: roja y azul). Se muestra en forma de histograma. El ancho del histograma
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Antique Trend es una solución revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias, ¡con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta! El indicador Antique Trend es bueno para cualquier trader, adecuado para cualquier trader tanto para Forex como para opciones binarias. No hay necesidad de configurar nada, todo ha sido perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante los pisos y las tendencias.
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introducción al Indicador de Backtesting Manual en MQL5 La plataforma MetaTrader proporciona una excelente herramienta de backtesting para evaluar los Asesores Expertos (EAs). Sin embargo, cuando se trata de backtesting manual de una estrategia para evaluar su eficacia, esta herramienta tiene algunas limitaciones: No se pueden dibujar manualmente zonas o líneas de tendencia mientras se está en modo backtesting. No se puede cambiar de marco temporal para comprobar la alineación temporal. Por ejem
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Desbloquee las configuraciones de compra rentables con el indicador DC Dynamic Scalping para Crash , diseñado específicamente para la especulación constante y el crecimiento de cuentas pequeñas. Este indicador , elaborado por expertos y sin repintado , detecta señales de compra óptimas en índices Crash , asegurando que esté sincronizado con la tendencia gracias al Filtro de Tendencia Dinámico incorporado. También se incluye una plantilla de fondo azul limpio para gráficos sin fisuras y claridad
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Indicador Golden Spikes Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade. enviarme Un mensaje privado para recibir comercio ASISTENTE EA.. folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing También echa un vistazo a mi prima picos bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Características Utiliza S
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas， versión DEMO，modleling debe elegir " Cada tick basado en ticks reales" ) Aviso importante: Antes de realizar un pedido, póngase en contacto conmigo primero, y le proporcionaré respuestas y servicios profesionales 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
RelicusRoad Pro: Sistema Operativo de Mercado Cuantitativo 70% DE DESCUENTO ACCESO DE POR VIDA (TIEMPO LIMITADO) - ÚNETE A 2,000+ TRADERS ¿Por qué la mayoría de los traders fallan incluso con indicadores "perfeitos"? Porque operan Conceptos Únicos en el vacío. Una señal sin contexto es una apuesta. Necesitas CONFLUENCIA . RelicusRoad Pro no es un simple indicador. Es un Ecosistema de Mercado Cuantitativo completo. Mapea el "Camino de Valor Justo", distinguiendo ruido de rupturas. Deja de adivina
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
Otros productos de este autor
EPoCreW Super ORB H4 Indicator
Livhuwani Neville Ramovha
Indicadores
¡Bienvenido al indicador EPo-CreW Forex Super ORB-H4! Esta guía le enseñará cómo utilizar esta poderosa herramienta para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, basadas en el primer rango de apertura de 4 horas del mercado. Tanto si es principiante como si es un trader experimentado, este sistema le ayudará a operar con mayor confianza y consistencia. ESTE ES UN PRODUCTO DEMO. CADUCARÁ 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE INSTALACIÓN. Versión completa disponible aquí: https://www.mq
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario