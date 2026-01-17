EPoCreW Super ORB H4 Full Version

Willkommen beim EPo-CreW Forex Super ORB-H4 Indikator!
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses leistungsstarke Tool nutzen können, um Handelschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren – basierend auf der ersten 4-Stunden-Eröffnungsrange des Marktes.
Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieses System hilft Ihnen, mit mehr Vertrauen und Konstanz zu handeln. D

Handel: Alle Währungen, GOLD und BTCUSD

NB: Stellen Sie sicher, dass Sie zum M5-TIMEFRAME wechseln. Es ist der beste Timeframe für diesen Indikator


TRADING-STRATEGIEN
STRATEGIE 1: AUSBRUCH & RÜCKSETZER (Primär)
SELL-Setup (Verkauf):
Der Preis bricht ÜBER die blaue Linie aus (Hoch-Ausbruch)
Ein goldener BREAKOUT-Pfeil erscheint
Warten Sie, bis der Preis wieder UNTER der blauen Linie schließt
Ein roter SELL-Pfeil erscheint (Einstieg beim Rücksetzer)
SELL zum angezeigten Einstiegspreis ausführen
SL am roten Punkt (über dem Range-Hoch)
TP an den blauen Punkten (TP1, TP2, TP3)
BUY-Setup (Kauf):
Der Preis bricht UNTER die rote Linie aus (Tief-Ausbruch)
Ein goldener BREAKOUT-Pfeil erscheint
Warten Sie, bis der Preis wieder ÜBER der roten Linie schließt
Ein grüner BUY-Pfeil erscheint (Einstieg beim Rücksetzer)
BUY zum angezeigten Einstiegspreis ausführen
SL am roten Punkt (unter dem Range-Tief)
TP an den blauen Punkten (TP1, TP2, TP3)
Wichtige Regeln:
Immer auf eine geschlossene Kerze warten
Nur in Ausbruchsrichtung handeln
Die vorgegebenen SL / TP-Level verwenden
STRATEGIE 2: RANGE-TRADING (Sekundär)
Aktivierung:
Enable Intra-Range Trading = true
BUY am Range-Tief:
Der Preis nähert sich der roten Linie (Tages-Tief)
Ein bullischer Pin Bar / Pattern bildet sich
Ein grüner BUY_RANGE-Pfeil erscheint
BUY ausführen
SL unter dem roten Punkt
TP an den blauen Punkten
SELL am Range-Hoch:
Der Preis nähert sich der blauen Linie (Tages-Hoch)
Ein bärischer Pin Bar / Pattern bildet sich
Ein roter SELL_RANGE-Pfeil erscheint
SELL ausführen
SL über dem roten Punkt
TP an den blauen Punkten
Wichtige Regeln:
Nur nahe den Range-Grenzen handeln
Maximal 2 Range-Trades pro Tag
Ein klares Ablehnungssignal ist erforderlich
Trading stoppen, sobald ein Ausbruch erfolgt
STRATEGIE 3: PATTERN-ABLEHNUNG
Erkannte Pattern:
Pin Bars
Engulfing-Pattern
Doji
Inside Bars
Trading-Regeln:
Das Pattern muss AN der Range-Grenze entstehen
Ein Ablehnungs-Pfeil (lila/magenta) erscheint
In die ENTGEGENGESETZTE Richtung der Ablehnung handeln
Die vorgegebenen SL / TP-Level nutzen
Signal-Abstandsregeln einhalten
EINSTELLUNGEN
Alle Einstellungen sind selbsterklärend, sobald der Indikator geladen oder geöffnet wird.
Signale früher am Tag anzeigen
Drei TP-Modi verfügbar
R:R-Verhältnis für TP1 / TP2 / TP3
Trailing Stop & Break-Even
News-Filter
Dashboard-Einstellungen
Korrelations-Option
Negativsaldo-Schutz
Range-Trading
Benachrichtigungen
Merken Sie sich:
Das Ziel ist nicht, jeden Trade zu gewinnen, sondern über viele Trades profitabel zu sein.
Lassen Sie sich vom EPo-CreW Forex Super ORB-H4 leiten, aber treffen Sie stets Ihre eigenen Entscheidungen.
EPo-CreW FX bedeutet:
End Poverty, Create Wealth with Forex


