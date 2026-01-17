EPoCreW Super ORB H4 Full Version

Willkommen beim EPo-CreW Forex Super ORB-H4 Indikator!

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses leistungsstarke Tool nutzen können, um Handelschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren – basierend auf der ersten 4-Stunden-Eröffnungsrange des Marktes.

Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieses System hilft Ihnen, mit mehr Vertrauen und Konstanz zu handeln. D

Handel: Alle Währungen, GOLD und BTCUSD

NB: Stellen Sie sicher, dass Sie zum M5-TIMEFRAME wechseln. Es ist der beste Timeframe für diesen Indikator



TRADING-STRATEGIEN

STRATEGIE 1: AUSBRUCH & RÜCKSETZER (Primär)

SELL-Setup (Verkauf):

Der Preis bricht ÜBER die blaue Linie aus (Hoch-Ausbruch)

Ein goldener BREAKOUT-Pfeil erscheint

Warten Sie, bis der Preis wieder UNTER der blauen Linie schließt

Ein roter SELL-Pfeil erscheint (Einstieg beim Rücksetzer)

SELL zum angezeigten Einstiegspreis ausführen

SL am roten Punkt (über dem Range-Hoch)

TP an den blauen Punkten (TP1, TP2, TP3)

BUY-Setup (Kauf):

Der Preis bricht UNTER die rote Linie aus (Tief-Ausbruch)

Ein goldener BREAKOUT-Pfeil erscheint

Warten Sie, bis der Preis wieder ÜBER der roten Linie schließt

Ein grüner BUY-Pfeil erscheint (Einstieg beim Rücksetzer)

BUY zum angezeigten Einstiegspreis ausführen

SL am roten Punkt (unter dem Range-Tief)

TP an den blauen Punkten (TP1, TP2, TP3)

Wichtige Regeln:

Immer auf eine geschlossene Kerze warten

Nur in Ausbruchsrichtung handeln

Die vorgegebenen SL / TP-Level verwenden

STRATEGIE 2: RANGE-TRADING (Sekundär)

Aktivierung:

Enable Intra-Range Trading = true

BUY am Range-Tief:

Der Preis nähert sich der roten Linie (Tages-Tief)

Ein bullischer Pin Bar / Pattern bildet sich

Ein grüner BUY_RANGE-Pfeil erscheint

BUY ausführen

SL unter dem roten Punkt

TP an den blauen Punkten

SELL am Range-Hoch:

Der Preis nähert sich der blauen Linie (Tages-Hoch)

Ein bärischer Pin Bar / Pattern bildet sich

Ein roter SELL_RANGE-Pfeil erscheint

SELL ausführen

SL über dem roten Punkt

TP an den blauen Punkten

Wichtige Regeln:

Nur nahe den Range-Grenzen handeln

Maximal 2 Range-Trades pro Tag

Ein klares Ablehnungssignal ist erforderlich

Trading stoppen, sobald ein Ausbruch erfolgt

STRATEGIE 3: PATTERN-ABLEHNUNG

Erkannte Pattern:

Pin Bars

Engulfing-Pattern

Doji

Inside Bars

Trading-Regeln:

Das Pattern muss AN der Range-Grenze entstehen

Ein Ablehnungs-Pfeil (lila/magenta) erscheint

In die ENTGEGENGESETZTE Richtung der Ablehnung handeln

Die vorgegebenen SL / TP-Level nutzen

Signal-Abstandsregeln einhalten

EINSTELLUNGEN

Alle Einstellungen sind selbsterklärend, sobald der Indikator geladen oder geöffnet wird.

Signale früher am Tag anzeigen

Drei TP-Modi verfügbar

R:R-Verhältnis für TP1 / TP2 / TP3

Trailing Stop & Break-Even

News-Filter

Dashboard-Einstellungen

Korrelations-Option

Negativsaldo-Schutz

Range-Trading

Benachrichtigungen

Merken Sie sich:

Das Ziel ist nicht, jeden Trade zu gewinnen, sondern über viele Trades profitabel zu sein.

Lassen Sie sich vom EPo-CreW Forex Super ORB-H4 leiten, aber treffen Sie stets Ihre eigenen Entscheidungen.

EPo-CreW FX bedeutet:

End Poverty, Create Wealth with Forex