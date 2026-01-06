本シグナルは、ルールベースの自動売買システム Callous EA が実際の市場環境においてどのように動作するかを、透明性をもって示すことを目的として公開されています。

本シグナル口座に表示されるすべての取引は、Callous EA によって完全自動で以下の工程が実行されます。

エントリー（新規注文）

ポジション管理

決済

手動介入、外部シグナル、追加フィルターは一切使用していません。

🔍 シグナルの目的

本シグナルの目的は、以下の点を客観的に確認していただくことです。

Callous EA の取引規律

エントリーおよびエグジットロジック

リスク管理および資金管理の考え方

異なる市場環境下でのシステム挙動

本シグナルは情報提供および参考目的のみで提供されています。

取引のコピーを推奨するものではなく、利益やパフォーマンスを保証するものではありません。

⚙️ 運用条件

本シグナルは、Callous EA が最適化されている条件で運用されています。

通貨ペア： USDJPY

時間足： H1（1時間）

取引スタイル： デイトレード（イントラデイ）

システムルール：

同時に保有できるポジションは 最大1つまで

すべての取引に 必須のストップロス を設定

ポジションは 取引日終了前に決済

ポジションの持ち越し（オーバーナイト）は行いません

取引日終了時に未約定注文はすべてキャンセル

🛡️ リスク管理と保護メカニズム

Callous EA は、あらゆる市場状況で常に取引を行うことを目的としていません。

以下の状況では、意図的に取引を控える場合があります。

スプレッドが高い場合

流動性が低い場合

異常な市場変動

ブローカーによる制限（StopLevel、FreezeLevel 等）

主な目的は、不要な取引を回避し、資金を保護することです。

📊 パフォーマンスについて

本シグナルに表示されている過去の取引結果は、

将来の成果を保証するものではありません

市場環境、ボラティリティ、スプレッド、ブローカーの取引条件により変動します

実際の取引結果は、以下の要因により異なる場合があります。

約定品質

口座タイプ

通信遅延および取引環境

⚠️ リスクに関する注意事項

金融市場での取引は高いリスクを伴い、投資資金の一部または全額を失う可能性があります。

本シグナルおよび Callous EA は、投資助言ではありません。

本シグナルを購読、または EA を使用するユーザーは、以下についてすべて自己責任となります。