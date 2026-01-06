シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Callous EA High Risk
HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
5 (45.45%)
損失トレード:
6 (54.55%)
ベストトレード:
2.49 USD
最悪のトレード:
-2.82 USD
総利益:
6.43 USD (272 pips)
総損失:
-7.12 USD (319 pips)
最大連続の勝ち:
5 (6.43 USD)
最大連続利益:
6.43 USD (5)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
7.28%
最大入金額:
5.02%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
41 分
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
11 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.06 USD
平均利益:
1.29 USD
平均損失:
-1.19 USD
最大連続の負け:
4 (-2.67 USD)
最大連続損失:
-4.45 USD (2)
月間成長:
-0.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.45 USD
最大の:
4.45 USD (0.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.45% (4.45 USD)
エクイティによる:
0.28% (2.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYb -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYb -47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

本シグナルは、ルールベースの自動売買システム Callous EA実際の市場環境においてどのように動作するかを、透明性をもって示すことを目的として公開されています。

本シグナル口座に表示されるすべての取引は、Callous EA によって完全自動で以下の工程が実行されます。

  • エントリー（新規注文）

  • ポジション管理

  • 決済

手動介入、外部シグナル、追加フィルターは一切使用していません。

🔍 シグナルの目的

本シグナルの目的は、以下の点を客観的に確認していただくことです。

  • Callous EA の取引規律

  • エントリーおよびエグジットロジック

  • リスク管理および資金管理の考え方

  • 異なる市場環境下でのシステム挙動

本シグナルは情報提供および参考目的のみで提供されています。

取引のコピーを推奨するものではなく、利益やパフォーマンスを保証するものではありません。

⚙️ 運用条件

本シグナルは、Callous EA が最適化されている条件で運用されています。

  • 通貨ペア： USDJPY

  • 時間足： H1（1時間）

  • 取引スタイル： デイトレード（イントラデイ）

システムルール：

  • 同時に保有できるポジションは最大1つまで

  • すべての取引に必須のストップロスを設定

  • ポジションは取引日終了前に決済

  • ポジションの持ち越し（オーバーナイト）は行いません

  • 取引日終了時に未約定注文はすべてキャンセル

🛡️ リスク管理と保護メカニズム

Callous EA は、あらゆる市場状況で常に取引を行うことを目的としていません。

以下の状況では、意図的に取引を控える場合があります。

  • スプレッドが高い場合

  • 流動性が低い場合

  • 異常な市場変動

  • ブローカーによる制限（StopLevel、FreezeLevel 等）

主な目的は、不要な取引を回避し、資金を保護することです。

📊 パフォーマンスについて

本シグナルに表示されている過去の取引結果は、

  • 将来の成果を保証するものではありません

  • 市場環境、ボラティリティ、スプレッド、ブローカーの取引条件により変動します

実際の取引結果は、以下の要因により異なる場合があります。

  • 約定品質

  • 口座タイプ

  • 通信遅延および取引環境

⚠️ リスクに関する注意事項

金融市場での取引は高いリスクを伴い、投資資金の一部または全額を失う可能性があります。

本シグナルおよび Callous EA は、投資助言ではありません。

本シグナルを購読、または EA を使用するユーザーは、以下についてすべて自己責任となります。

  • 自身のリスク許容度

  • 資金管理の判断

  • 利用するブローカーおよび口座条件


レビューなし
2026.01.09 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
