- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYb
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYb
|-47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
本シグナルは、ルールベースの自動売買システム Callous EA が実際の市場環境においてどのように動作するかを、透明性をもって示すことを目的として公開されています。
本シグナル口座に表示されるすべての取引は、Callous EA によって完全自動で以下の工程が実行されます。
-
エントリー（新規注文）
-
ポジション管理
-
決済
手動介入、外部シグナル、追加フィルターは一切使用していません。
🔍 シグナルの目的
本シグナルの目的は、以下の点を客観的に確認していただくことです。
-
Callous EA の取引規律
-
エントリーおよびエグジットロジック
-
リスク管理および資金管理の考え方
-
異なる市場環境下でのシステム挙動
本シグナルは情報提供および参考目的のみで提供されています。
取引のコピーを推奨するものではなく、利益やパフォーマンスを保証するものではありません。
⚙️ 運用条件
本シグナルは、Callous EA が最適化されている条件で運用されています。
-
通貨ペア： USDJPY
-
時間足： H1（1時間）
-
取引スタイル： デイトレード（イントラデイ）
システムルール：
-
同時に保有できるポジションは最大1つまで
-
すべての取引に必須のストップロスを設定
-
ポジションは取引日終了前に決済
-
ポジションの持ち越し（オーバーナイト）は行いません
-
取引日終了時に未約定注文はすべてキャンセル
🛡️ リスク管理と保護メカニズム
Callous EA は、あらゆる市場状況で常に取引を行うことを目的としていません。
以下の状況では、意図的に取引を控える場合があります。
-
スプレッドが高い場合
-
流動性が低い場合
-
異常な市場変動
-
ブローカーによる制限（StopLevel、FreezeLevel 等）
主な目的は、不要な取引を回避し、資金を保護することです。
📊 パフォーマンスについて
本シグナルに表示されている過去の取引結果は、
-
将来の成果を保証するものではありません
-
市場環境、ボラティリティ、スプレッド、ブローカーの取引条件により変動します
実際の取引結果は、以下の要因により異なる場合があります。
-
約定品質
-
口座タイプ
-
通信遅延および取引環境
⚠️ リスクに関する注意事項
金融市場での取引は高いリスクを伴い、投資資金の一部または全額を失う可能性があります。
本シグナルおよび Callous EA は、投資助言ではありません。
本シグナルを購読、または EA を使用するユーザーは、以下についてすべて自己責任となります。
-
自身のリスク許容度
-
資金管理の判断
-
利用するブローカーおよび口座条件
