Opus
- エキスパート
- Sergej Maehler
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
OPUS - アダプティブアーキテクチャによる機関投資家レベルの流動性
OPUSはXAUUSD（ゴールド）専用に構築された機関投資家グレードのトレーディングアルゴリズムです。従来のEAとは異なり、OPUSは伝統的なインジケーターを一切使用せず、固定pipsやATR計算に基づく従来のストップロスやテイクプロフィットレベルも使用しません。代わりに、大手銀行やヘッジファンドのプロトレーダーと同じ方法で純粋な価格構造を読み取ります。
その核心にあるのがAdaptive Engineです：OPUSは現在の市場レジームを自動的に検出し、すべてのパラメータをリアルタイムで調整します。数時間ごとにシステムは自動的に再最適化を行います。ベンダーやユーザーによる手動最適化は不要です。以前は常に調整が必要だった作業を、OPUSは完全に自律的に処理します。
ピュアプライスアクション。MAクロスなし。オシレーターダイバージェンスなし。買われすぎゾーンなし。RSI、MACD、その他の従来のインジケーターは一切なし。市場そのものの言語だけ — 流動性、構造、非効率性 — 機関投資家の活動の足跡です。
設定して、忘れて、OPUSに適応させましょう。
リアルトレーディング。リアルな結果。
OPUSは印象的なバックテスト曲線のためではなく、実際の市場条件のために設計されています。そのアダプティブな自己最適化アーキテクチャにより、過剰最適化やヒストリカルデータへのカーブフィッティングは不可能です。つまり、非現実的なエクイティカーブと90%の勝率を持つ10年間のバックテストを期待しないでください。それらはライブトレーディングで失敗するシステムの特徴です。
私たちの目標はシンプルです：ライブ口座での一貫した現実的な収益性 — マーケティングのスクリーンショットではありません。OPUSは重要な場所でパフォーマンスを発揮するために構築されています：リアルタイムで、リアルマネーで、長期的に。
プラグ＆プレイ — 設定不要
OPUSはすぐにトレード可能です。最適化は不要。パラメータ調整なし。ストラテジーテスターセッションなし。XAUUSDチャートにアタッチするだけで完了です。Adaptive Engineが残りすべてを処理し、現在の市場条件と同期を保つために数時間ごとに自己再最適化を行います。
将来の改善は定期的なアップデートを通じて提供されます。あなたが重要なことに集中している間、EAは自動的に進化します。
主な特徴：
🎯 ゴールド（XAUUSD）専用 — 高ボラティリティ、高精度
🧠 アダプティブアーキテクチャ — 数時間ごとに自己最適化パラメータ
📊 ゼロインジケーターデザイン — 従来のインジケーターなし、純粋な価格分析
🚫 固定SL/TPなし — pipsやATRベースの静的レベルなし
🏦 機関投資家ロジック — スマートマネーと共にトレード、逆らわない
⚡ ライブファーストデザイン — バックテストではなく実際の市場向けに最適化
🛡️ カーブフィッティングなし — 見たままのものを得られます
🔄 完全自律型 — ベンダーやユーザーの最適化は不要
🚀 プラグ＆プレイ — 設定不要、アタッチしてトレードするだけ
Adaptive Engine — 二次元分析：
📐 市場構造分析 — 現在の市場特性を理解するために、過去50-100本のバーにわたるトレンド強度とスイング頻度を評価
📈 ボラティリティダイナミクス — 短期vs長期ボラティリティを比較し、リアルタイムでレジームシフトを検出
🔄 自動レジーム検出 — 高/低ボラティリティ、トレンド、またはレンジ条件を識別し、エントリー閾値とすべてのコアパラメータを適宜調整
⏰ 継続的自己最適化 — ユーザーの介入なしに数時間ごとに再キャリブレーション
リスク管理：
🔒 シングルポジションのみ — 一度に1トレード、完全な集中
📏 ダイナミックリスクコントロール — 構造ベースのエグジット、固定pipsやATRレベルなし
📉 低エクスポージャー — グリッドなし、マーチンゲールなし、スタッキングなし
要件：
💰 最低入金額：$1,000推奨（レバレッジ1:30）
🖥️ VPS推奨 — 24時間5日間の中断のない稼働のため
✅ ユニバーサル互換性 — すべてのブローカー、すべての口座タイプ（Standard、ECN、Cent）
📈 シンボル：XAUUSDのみ