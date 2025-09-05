X2 Copy MT4

革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。

複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐトライアル版をダウンロードしてください。

*重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です

X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法

特徴

  • 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送
  • すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ
  • 24時間年中無休の安定動作 — Windows PCおよびWindows VPSとの完全な互換性
  • あらゆる口座タイプ間での柔軟なコピー：実践 > 実践、実践 > デモ、デモ > 実践、デモ > デモ（すべてのブローカー対応）
  • マルチチャンネルコピー — 1つまたは複数の送信口座から1つまたは複数の受信口座へのコピーが可能
  • 安全なコピー (read-only) — MASTER口座のセキュリティを損なうことなく、投資家パスワードで動作
  • カスタマイズ可能なロットサイズと高度なリスク管理
  • 最小/最大制約のある柔軟なロットサイズ管理
  • すべてのタイプのトレードソースのコピー — エキスパートアドバイザー、インジケーター、シグナル、手動トレード（ボリューム増幅機能付き）
  • 独自のスペースで動作 — 手動トレードや他のエキスパートに干渉しない
  • 接続切断や端末再起動時にリセットされない安定した設定
  • 最小限のシステム負荷での高いコピー精度
  • ID (Magic Number) とコメントテキストによる詳細なトレードフィルタリング — 特定のエキスパートからのみトレードをコピーしたり、テストトレードを除外したり可能
  • 高度なトレード数量制限 — 各銘柄または全口座に対して「最初のN件のトレードをスキップ」「同時にN件を超えない」ルールを設定可能
  • フィルタリングのための柔軟なオブジェクト選択 — 制限を市場取引、保留中の注文、またはすべてのトレードタイプに個別に適用
  • すべてのトレードタイプのコピー：ロング/ショート、古い/新しい、市場注文と保留注文
  • MASTER口座での部分決済は、ボリューム再計算によりSLAVE口座で部分決済としてコピーされます
  • クローズしたトレードの再オープン — 手動、エキスパート、またはSL/TPによる決済時
  • 逆方向コピーとエグゼキューション価格調整によるエントリーポイントの微調整
  • 柔軟なテイクプロフィットとストップロスの処理 — 絶対コピー、相対コピー、またはレベル無視
  • テイクプロフィットとストップロス管理の拡張オプション
  • 内蔵の口座保護とリスク管理システム
  • 口座間の柔軟なシンボルマッピング — ブローカー間で異なる名前の商品を扱うための自動マッチングと手動設定
  • 自動シンボル特徴検出 — 正しいシンボルマッピングのためのプレフィックス/サフィックスの自動識別と考慮
  • 自動特殊シンボルマッチング
  • 100%自動エキスパートアドバイザーとして完全自動動作


取引効率を変革する準備はできていますか？X2 Copy MT5 は、プロのトレーダーが信頼する速度、制御、信頼性を提供します。トライアル版は、シームレスなマルチ口座管理への第一歩です。

ご購入に満足いただけましたら、肯定的なレビューをいただけますと大変嬉しいです。もし不満がある場合は、解決策を見つけるために私に連絡してください。

サイト上の個人メッセージによるサポート


フィルタ:
samlod
61
samlod 2025.11.13 07:02 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信