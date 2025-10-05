Made to Echo

3.63

会う Made to Echo

これは限定価格のフェーズです。販売数が5未満の間に99で手に入れてください。その上限に達すると、新しい価格は129になります。現在の販売数: 4部。


MQl5 チャンネル : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

インストラクション: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

正しいバックテスト設定についてお問い合わせください — 必要なすべてのものをお送りします。


シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダーのために設計されたMade to Echoは、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理を両方とも処理するために作られたあなたのワンチャートトレーディングアシスタントです。

Send a message to receive a demo-account trial build.

EAの動作方法

  • スマートボラティリティフィルターは、平均真の範囲の拡大を監視して、ブレイクアウト環境を検出します。EAは方向性の拡大がある瞬間にエントリーし、横ばいの動きを避け、強いフォローの可能性を高めます。

インテリジェントリスク管理

  • 口座サイズとドローダウン制限に基づいてロットサイズを自動計算
  • 固定ロットとトレードあたりのリスク論理の間で選択
  • アカウントを危険なレベルのリスクにさらさない

 プロップファームチャレンジ用の構築

  • 安定したエクイティカーブのための一貫した低ドローダウンの挙動
  • 使いやすく、グリッドやマーチンゲールのような危険な戦略はなし

 最適な使用法: 時間枠 M30XAUUSD に添付

 一つのチャートのみで実行してください！ EAはすべて内部で管理します – 複数のシンボルに添付する必要はありません。

購入後: 更新、ニュース、ヒント、および議論のためにプライベートTelegramチャンネルに参加するためにお問い合わせください。
レビュー 9
Arnoldpp
339
Arnoldpp 2025.11.24 19:43 
 

This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."

JiangGui
58
JiangGui 2025.11.21 14:08 
 

After two weeks of use, the results were quite good.

Elvira1968
69
Elvira1968 2025.11.20 09:37 
 

I would like to start by thanking the developer for the excellent work and responsiveness. After more than a month of using this EA, it has proven to be very reliable. It offers very good entry points as well as a highly effective grid protection system. Unlike other EAs that simply place grid orders every 100–200–300 points and rely on a martingale approach with the hope that the market returns, this EA uses a completely different grid protection logic. It allows the EA to protect a losing position rather than simply increasing lot size and hoping for luck. In the discussion section, I will attach a screenshot with statistics for the last week and a half, along with explanations of some nuances. Regarding the comment that the EA performs better in backtesting than in live trading — please take into consideration that the market has become significantly more volatile. On one of the days, I stopped all my EAs because a single one-minute candle moved 2000 points. No EA can handle such volatility perfectly. I also want to mention one weakness related to basket positions. I had an issue when the EA was running on the MetaTrader VPS. It was resolved after I switched to the VPS provided by my broker, IC Markets (I’m not sure how to correctly describe this type of VPS, but instead of migrating in MetaTrader, I connect remotely to the VPS as if it were a separate computer). If anyone encounters a similar issue, please contact the developer so they can gather more information to resolve it fully. In conclusion, this EA is definitely worth your attention, but you must take into account the increased market volatility compared to earlier this year and approach the EA’s settings with responsibility.

