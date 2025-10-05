Made to Echo
- エキスパート
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- バージョン: 2.28
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 10
会う Made to Echo
これは限定価格のフェーズです。販売数が5未満の間に99で手に入れてください。その上限に達すると、新しい価格は129になります。現在の販売数: 4部。
MQl5 チャンネル : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
インストラクション: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
正しいバックテスト設定についてお問い合わせください — 必要なすべてのものをお送りします。
シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダーのために設計されたMade to Echoは、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理を両方とも処理するために作られたあなたのワンチャートトレーディングアシスタントです。
Send a message to receive a demo-account trial build.
EAの動作方法
- スマートボラティリティフィルターは、平均真の範囲の拡大を監視して、ブレイクアウト環境を検出します。EAは方向性の拡大がある瞬間にエントリーし、横ばいの動きを避け、強いフォローの可能性を高めます。
インテリジェントリスク管理
- 口座サイズとドローダウン制限に基づいてロットサイズを自動計算
- 固定ロットとトレードあたりのリスク論理の間で選択
- アカウントを危険なレベルのリスクにさらさない
プロップファームチャレンジ用の構築
- 安定したエクイティカーブのための一貫した低ドローダウンの挙動
- 使いやすく、グリッドやマーチンゲールのような危険な戦略はなし
最適な使用法: 時間枠 M30 の XAUUSD に添付
一つのチャートのみで実行してください！ EAはすべて内部で管理します – 複数のシンボルに添付する必要はありません。
購入後: 更新、ニュース、ヒント、および議論のためにプライベートTelegramチャンネルに参加するためにお問い合わせください。
This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."