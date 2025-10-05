会う Made to Echo

これは限定価格のフェーズです。販売数が5未満の間に99で手に入れてください。その上限に達すると、新しい価格は129になります。現在の販売数: 4部。





MQl5 チャンネル : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy インストラクション: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 正しいバックテスト設定についてお問い合わせください — 必要なすべてのものをお送りします。





シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダーのために設計されたMade to Echoは、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理を両方とも処理するために作られたあなたのワンチャートトレーディングアシスタントです。

Send a message to receive a demo-account trial build.

EAの動作方法 スマートボラティリティフィルターは、平均真の範囲の拡大を監視して、ブレイクアウト環境を検出します。EAは方向性の拡大がある瞬間にエントリーし、横ばいの動きを避け、強いフォローの可能性を高めます。

インテリジェントリスク管理 口座サイズとドローダウン制限に基づいてロットサイズを自動計算

固定ロットとトレードあたりのリスク論理の間で選択

アカウントを危険なレベルのリスクにさらさない

プロップファームチャレンジ用の構築 安定したエクイティカーブのための一貫した低ドローダウンの挙動

使いやすく、グリッドやマーチンゲールのような危険な戦略はなし