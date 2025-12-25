КалендарьРазделы

Торговый баланс Великобритании без учета стран ЕС (United Kingdom Trade Balance Non-EU)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Торговля
Средняя £​-10.158 млрд £​-9.222 млрд
£​-10.783 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​-10.080 млрд
£​-10.158 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Торговый баланс без учета стран ЕС (Trade Balance Non-EU) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами. Из расчета исключается экспорт в страны ЕС и импорт из них.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Великобритании – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки национальной валюты неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на фунт стерлингов соответствующим образом.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Великобритании без учета стран ЕС (United Kingdom Trade Balance Non-EU)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
июль 2025
£​-10.158 млрд
£​-9.222 млрд
£​-10.783 млрд
апр. 2025
£​-8.649 млрд
£​-8.690 млрд
£​-6.834 млрд
февр. 2025
£​-8.578 млрд
£​-7.072 млрд
£​-7.368 млрд
янв. 2025
£​-7.074 млрд
£​-9.183 млрд
£​-8.042 млрд
дек. 2024
£​-6.098 млрд
£​-5.173 млрд
£​-7.194 млрд
сент. 2024
£​-5.313 млрд
£​-5.249 млрд
£​-4.848 млрд
авг. 2024
£​-4.950 млрд
£​-7.500 млрд
июль 2024
£​-7.500 млрд
£​-5.561 млрд
£​-7.455 млрд
июнь 2024
£​-7.455 млрд
£​-5.119 млрд
£​-7.646 млрд
май 2024
£​-6.860 млрд
£​-6.970 млрд
апр. 2024
£​-7.290 млрд
£​-3.810 млрд
март 2024
£​-3.810 млрд
£​-2.895 млрд
февр. 2024
£​-2.895 млрд
£​-2.603 млрд
£​-3.338 млрд
янв. 2024
£​-3.421 млрд
£​-1.872 млрд
£​-3.319 млрд
дек. 2023
£​-3.319 млрд
£​-3.216 млрд
£​-3.747 млрд
нояб. 2023
£​-2.838 млрд
£​-2.172 млрд
£​-3.919 млрд
окт. 2023
£​-4.828 млрд
£​-4.355 млрд
£​-4.450 млрд
сент. 2023
£​-4.450 млрд
£​-4.628 млрд
£​-4.831 млрд
авг. 2023
£​-4.902 млрд
£​-5.064 млрд
£​-2.653 млрд
июль 2023
£​-2.361 млрд
£​-5.807 млрд
£​-2.772 млрд
июнь 2023
£​-2.772 млрд
£​-6.386 млрд
£​-6.615 млрд
май 2023
£​-6.757 млрд
£​-6.450 млрд
£​-4.635 млрд
апр. 2023
£​-5.035 млрд
£​-6.509 млрд
£​-5.458 млрд
март 2023
£​-5.458 млрд
£​-6.694 млрд
£​-5.794 млрд
февр. 2023
£​-6.519 млрд
£​-7.243 млрд
£​-6.574 млрд
янв. 2023
£​-7.808 млрд
£​-7.996 млрд
£​-7.484 млрд
дек. 2022
£​-7.484 млрд
£​-8.898 млрд
£​-3.493 млрд
нояб. 2022
£​-4.666 млрд
£​-10.239 млрд
£​-2.999 млрд
окт. 2022
£​-4.823 млрд
£​-11.309 млрд
£​-8.551 млрд
сент. 2022
£​-8.551 млрд
£​-11.931 млрд
£​-9.248 млрд
авг. 2022
£​-11.079 млрд
£​-12.362 млрд
£​-9.100 млрд
июль 2022
£​-10.194 млрд
£​-12.648 млрд
£​-12.290 млрд
июнь 2022
£​-12.290 млрд
£​-12.470 млрд
£​-9.603 млрд
май 2022
£​-10.367 млрд
£​-11.935 млрд
£​-11.408 млрд
апр. 2022
£​-10.988 млрд
£​-10.578 млрд
£​-13.804 млрд
март 2022
£​-13.804 млрд
£​-9.568 млрд
£​-13.142 млрд
февр. 2022
£​-12.138 млрд
£​-8.739 млрд
£​-11.639 млрд
янв. 2022
£​-13.650 млрд
£​-7.867 млрд
£​-7.876 млрд
дек. 2021
£​-7.876 млрд
£​-7.650 млрд
£​-7.230 млрд
нояб. 2021
£​-5.665 млрд
£​-7.407 млрд
£​-6.832 млрд
окт. 2021
£​-8.618 млрд
£​-6.958 млрд
£​-9.103 млрд
сент. 2021
£​-9.103 млрд
£​-6.630 млрд
£​-7.438 млрд
авг. 2021
£​-8.395 млрд
£​-6.524 млрд
£​-8.106 млрд
июль 2021
£​-6.990 млрд
£​-6.102 млрд
£​-7.095 млрд
июнь 2021
£​-7.095 млрд
£​-5.976 млрд
£​-5.238 млрд
май 2021
£​-4.196 млрд
£​-5.976 млрд
£​-5.658 млрд
апр. 2021
£​-5.549 млрд
£​-3.596 млрд
£​-6.548 млрд
март 2021
£​-6.548 млрд
£​-15.407 млрд
£​-5.140 млрд
февр. 2021
£​-10.728 млрд
£​-0.780 млрд
£​-4.457 млрд
янв. 2021
£​-1.756 млрд
£​-2.737 млрд
£​-5.200 млрд
