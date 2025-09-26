Les Réserves de Devises Étrangères traduisent la valeur totale des Réserves de devises Etrangères, des titres, des dépôts bancaires, des obligations, des bons du Trésor, des droits de tirage spéciaux et des réserves d’or de la Corée du Sud. La croissance de l’indicateur est considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen, tandis qu’une baisse est considérée comme négative.

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Réserves de devises Étrangères de la Corée du Sud (South Korea Foreign Exchange Reserves) l'indicateur macroéconomique. La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.