Riserve Valuta Straniera Corea del Sud (South Korea Foreign Exchange Reserves)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Banca di Corea (Bank of Korea)
Settore
Denaro
Basso $​416.29 B $​413.35 B
$​411.33 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​420.19 B
$​416.29 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Riserve Valuta Straniera riflettono il valore totale delle riserve estere, dei titoli, dei depositi bancari, delle obbligazioni, dei buoni del tesoro, dei diritti speciali di prelievo e delle riserve auree della Corea del Sud. La crescita dell'indicatore è vista come positiva per le quotazioni won sudcoreane, mentre una diminuzione è vista come negativa.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve Valuta Straniera Corea del Sud (South Korea Foreign Exchange Reserves)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​416.29 B
$​413.35 B
$​411.33 B
lug 2025
$​411.33 B
$​408.84 B
$​410.20 B
giu 2025
$​410.20 B
$​410.60 B
$​404.60 B
mag 2025
$​404.60 B
$​410.61 B
$​404.67 B
apr 2025
$​404.67 B
$​412.87 B
$​409.66 B
mar 2025
$​409.66 B
$​414.29 B
$​409.21 B
feb 2025
$​409.21 B
$​416.86 B
$​411.01 B
gen 2025
$​411.01 B
$​418.47 B
$​415.60 B
dic 2024
$​415.60 B
$​415.00 B
$​415.39 B
nov 2024
$​415.39 B
$​413.63 B
$​415.69 B
ott 2024
$​415.69 B
$​417.94 B
$​419.97 B
set 2024
$​419.97 B
$​413.58 B
$​415.92 B
ago 2024
$​415.92 B
$​412.30 B
$​413.51 B
lug 2024
$​413.51 B
$​409.49 B
$​412.21 B
giu 2024
$​412.21 B
$​410.52 B
$​412.83 B
mag 2024
$​412.83 B
$​417.31 B
$​413.26 B
apr 2024
$​413.26 B
$​418.65 B
$​419.25 B
mar 2024
$​419.25 B
$​415.73 B
feb 2024
$​415.73 B
$​419.06 B
$​415.76 B
gen 2024
$​415.76 B
$​419.79 B
$​420.15 B
dic 2023
$​420.15 B
$​416.11 B
$​417.08 B
nov 2023
$​417.08 B
$​412.40 B
$​412.87 B
ott 2023
$​412.87 B
$​414.12 B
set 2023
$​414.12 B
$​412.60 B
$​418.30 B
ago 2023
$​418.30 B
$​414.48 B
$​421.80 B
lug 2023
$​421.80 B
$​424.35 B
$​421.45 B
giu 2023
$​421.45 B
$​432.26 B
$​420.98 B
mag 2023
$​420.98 B
$​434.79 B
$​426.68 B
apr 2023
$​426.68 B
$​426.07 B
$​426.07 B
mar 2023
$​426.07 B
$​424.64 B
$​425.29 B
feb 2023
$​425.29 B
$​432.81 B
$​429.97 B
gen 2023
$​429.97 B
$​413.72 B
$​423.16 B
dic 2022
$​423.16 B
$​406.48 B
$​416.10 B
nov 2022
$​416.10 B
$​405.92 B
$​414.01 B
ott 2022
$​414.01 B
$​413.47 B
$​416.77 B
set 2022
$​416.77 B
$​434.37 B
$​436.43 B
ago 2022
$​436.43 B
$​436.82 B
$​438.61 B
lug 2022
$​438.61 B
$​438.24 B
$​438.28 B
giu 2022
$​438.28 B
$​443.78 B
$​447.71 B
mag 2022
$​447.71 B
$​447.60 B
$​449.30 B
apr 2022
$​449.30 B
$​456.53 B
$​457.81 B
mar 2022
$​457.81 B
$​459.44 B
$​461.77 B
feb 2022
$​461.77 B
$​458.66 B
$​461.53 B
gen 2022
$​461.53 B
$​460.66 B
$​463.12 B
dic 2021
$​463.12 B
$​465.93 B
$​463.91 B
nov 2021
$​463.91 B
$​471.34 B
$​469.21 B
ott 2021
$​469.21 B
$​471.08 B
$​463.97 B
set 2021
$​463.97 B
$​470.98 B
$​463.93 B
ago 2021
$​463.93 B
$​459.71 B
$​458.68 B
lug 2021
$​458.68 B
$​452.35 B
$​454.11 B
1234
