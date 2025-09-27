Le Riserve Valuta Straniera riflettono il valore totale delle riserve estere, dei titoli, dei depositi bancari, delle obbligazioni, dei buoni del tesoro, dei diritti speciali di prelievo e delle riserve auree della Corea del Sud. La crescita dell'indicatore è vista come positiva per le quotazioni won sudcoreane, mentre una diminuzione è vista come negativa.

Ultimi valori: