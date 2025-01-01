MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標オシレーター
- CiATR
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDeMarker
- CiForce
- CiMACD
- CiMomentum
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiStochastic
- CiTriX
- CiWPR
オシレーター
このセクションには、MQL5 標準ライブラリのオシレータークラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
|
クラス/グループ
|
説明
|
ATR（Average True Range）。
|
ベアパワー（Bears Power）。
|
ブルパワー（Bulls Power）。
|
コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。
|
チャイキンオシレーター（Chaikin Oscillator）。
|
デマーカー（DeMarker）。
|
勢力指数（Force Index）。
|
移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence）
|
モメンタム（Momentum）。
|
移動平均オシレーター（Moving Average of Oscillator）（MACD ヒストグラム）。
|
相対力指数（Relative Strength Index）。
|
相対活力指数（Relative Vigor Index）。
|
ストキャスティックス（Stochastic Oscillator）。
|
ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。
|
3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。