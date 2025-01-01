ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標オシレーター 

オシレーター

このセクションには、MQL5 標準ライブラリのオシレータークラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。

クラス/グループ

説明

CiATR

ATR（Average True Range）。

CiBearsPower

ベアパワー（Bears Power）。

CiBullsPower

ブルパワー（Bulls Power）。

CiCCI

コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。

CiChaikin

チャイキンオシレーター（Chaikin Oscillator）。

）CiDeMarker

デマーカー（DeMarker）。

CiForce

勢力指数（Force Index）。

CiMACD

移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence）

CiMomentum

モメンタム（Momentum）。

CiOsMA

移動平均オシレーター（Moving Average of Oscillator）（MACD ヒストグラム）。

CiRSI

相対力指数（Relative Strength Index）。

CiRVI

相対活力指数（Relative Vigor Index）。

CiStochastic

ストキャスティックス（Stochastic Oscillator）。

CiWPR

ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。

CiTriX

3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。