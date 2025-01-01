MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールトレール注文のクラスCTrailingFixedPipsCheckTrailingStopShort
CheckTrailingStopShort
ショート（売り）ポジションのトレール注文の条件をチェックします。
virtual bool CheckTrailingStopShort(
パラメータ
position
[in] CPositionInfo オブジェクトへのポインタ
sl
[in][out] 決済逆指値の変数
tp
[in][out] 決済指値の変数
戻り値
条件が満たされている場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
決済逆指レベルが 0 に等しい場合、トレール注文は使用されません。ポジションが決済逆指値の価格を持っている場合は、その値は基本価格であるとみなされます。それ以外の場合は、始値が基本価格であるとみなされます。
現在の買値が基本価格 - 決済指レベルより低い場合、新しい決済指レベルの設定が推奨されます。この場合、もし決済指値があれば、その値も新しく、買値 - 決済指値で設定されることが推奨されます。