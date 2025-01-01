CheckTrailingStopShort

ショート（売り）ポジションのトレール注文の条件をチェックします。

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

）

パラメータ

position

[in] CPositionInfo オブジェクトへのポインタ

sl

[in][out] 決済逆指値の変数

tp

[in][out] 決済指値の変数

戻り値

条件が満たされている場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

決済逆指レベルが 0 に等しい場合、トレール注文は使用されません。ポジションが決済逆指値の価格を持っている場合は、その値は基本価格であるとみなされます。それ以外の場合は、始値が基本価格であるとみなされます。

現在の買値が基本価格 - 決済指レベルより低い場合、新しい決済指レベルの設定が推奨されます。この場合、もし決済指値があれば、その値も新しく、買値 - 決済指値で設定されることが推奨されます。