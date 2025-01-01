MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDateTime
CDateTime
CDateTime は日付と時刻の操作に使用される構造体です。
説明
CDateTime 構造体は MqlDateTime から派生し、コントロールの日付と時刻の操作に使用されます。
宣言
struct CDateTime
タイトル
#include <Tools\DateTime.mqh>
クラスメソッド
プロパティ
月の名前を取得します。
月の短縮名を取得します。
曜日名を取得します。
曜日の短縮名を取得します。
月の日数を取得します。
Get/Set methods
日付と時刻を取得/設定します。
日付を設定します。
時刻を設定します。
秒を設定します。
分を設定します。
時間を設定します。
月の日を設定します。
月を設定します。
年を設定します。
追加メソッド
指定された秒数を減算します。
指定された秒数を加算します。
指定された分数を減算します。
指定された分数を加算します。
指定された時間数を減算します。
指定された時間数を加算します。
指定された日数を減算します。
指定された日数を加算します。
指定された月数を減算します。
指定された月数を加算します。
指定された年数を減算します。
指定された年数を加算します。