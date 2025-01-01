ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDateTime 

CDateTime

CDateTime は日付と時刻の操作に使用される構造体です。

説明

CDateTime 構造体は MqlDateTime から派生し、コントロールの日付と時刻の操作に使用されます。

宣言

  struct CDateTime

タイトル

  #include <Tools\DateTime.mqh>

クラスメソッド

プロパティ

 

MonthName

月の名前を取得します。

ShortMonthName

月の短縮名を取得します。

DayName

曜日名を取得します。

ShortDayName

曜日の短縮名を取得します。

DaysInMonth

月の日数を取得します。

Get/Set methods

 

DateTime

日付と時刻を取得/設定します。

Date

日付を設定します。

Time

時刻を設定します。

Sec

秒を設定します。

Min

分を設定します。

Hour

時間を設定します。

Day

月の日を設定します。

Mon

月を設定します。

Year

年を設定します。

追加メソッド

 

SecDec

指定された秒数を減算します。

SecInc

指定された秒数を加算します。

MinDec

指定された分数を減算します。

MinInc

指定された分数を加算します。

HourDec

指定された時間数を減算します。

HourInc

指定された時間数を加算します。

DayDec

指定された日数を減算します。

DayInc

指定された日数を加算します。

MonDec

指定された月数を減算します。

MonInc

指定された月数を加算します。

YearDec

指定された年数を減算します。

YearInc

指定された年数を加算します。

 