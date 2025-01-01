MQL5 ReferenceWorking with databasesDatabaseTransactionCommit
DatabaseTransactionCommit
Completes transaction execution.
bool DatabaseTransactionCommit(
Parameters
database
[in] Database handle received in DatabaseOpen().
Return true if successful, otherwise false. To get the error code, use GetLastError(), the possible responses are:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – critical runtime error;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – sql parameter contains an empty string;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – insufficient memory;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – error converting a request into a UTF-8 string;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – internal database error;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid database handle;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – request execution error.
Note
The DatabaseTransactionCommit() function completes all transactions executed after calling the DatabaseBeginTransaction() function. Any transaction should start with calling DatabaseTransactionBegin() and end with calling DatabaseTransactionCommit() for successful completion.
