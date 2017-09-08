コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

N Candles v2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1043
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ラインの N 個の同一のローソクを探します。 ブルが見つかった場合は買い、ベアの場合は売ります。

バージョン2の新関数: テイクプロフィット、ストップロス、トレーリング。

インプットパラメータ:

  • ラインに入る N 個の同一のローソク 
  • ロット
  • テイクプロフィット (ピップ単位)
  • ストップロス (ピップ単位)
  • トレーリングストップ ("0"-> トレーリングストップなし)
  • トレーリングステッププトレーリングのステップ (トレーリングのストップ > 0 の場合に使用)
  • マジックナンバー
  • スリッページ

N = 3 で検索の例:

N-ロウソク足 v2

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18219

