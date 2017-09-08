無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ラインの N 個の同一のローソクを探します。 ブルが見つかった場合は買い、ベアの場合は売ります。
バージョン2の新関数: テイクプロフィット、ストップロス、トレーリング。
インプットパラメータ:
- ラインに入る N 個の同一のローソク
- ロット
- テイクプロフィット (ピップ単位)
- ストップロス (ピップ単位)
- トレーリングストップ ("0"-> トレーリングストップなし)
- トレーリングステッププトレーリングのステップ (トレーリングのストップ > 0 の場合に使用)
- マジックナンバー
- スリッページ
N = 3 で検索の例:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18219
