コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

N Сandles - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1112
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このEAは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。見つかったローソク足がが強気であれば買います。弱気であれば売ります。 

設定：

  • 連続したN個の同一のローソク足
  • ロットサイズ
  • マジック
  • スリッページ

N=3の場合の検索例

N- ローソク岩

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18023

ToClearComment ToClearComment

スクリプトは、左上のコメントをチャートから削除します。

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

ストキャスティックビューを持つように修正されてシグナルクラウドの形で実装されたChaikinボラティリティ指標です。

ブレイクダウンシグナル ブレイクダウンシグナル

指定された水平レベルのブレークアウトを通知する半自動エキスパートアドバイザーです。

フィボナッチレベルでのボリンジャーバンド フィボナッチレベルでのボリンジャーバンド

拡張されたフィボナッチレベルにあるボリンジャーバンドです。