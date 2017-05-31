無料でロボットをダウンロードする方法を見る
N Сandles - MetaTrader 5のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このEAは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。見つかったローソク足がが強気であれば買います。弱気であれば売ります。
設定：
- 連続したN個の同一のローソク足
- ロットサイズ
- マジック
- スリッページ
N=3の場合の検索例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18023
