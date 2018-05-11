コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Eldersセーフゾーン - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
986
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者ScriptorMQL5コードの著者: barabashkakvn

指標には、高値、安値、終値を使用して計算されたいわゆるセーフゾーンと移動平均指標が表示されます。

Eldersセーフゾーン

指標が水平に配置されているときに取引を行うことをお勧めします。

  • 価格が指標の水平セグメントよりも高い場合は、買いポジションを開きます。
  • 価格が指標の水平セグメントよりも低い場合は、売りポジションを開きます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20009

