Eldersセーフゾーン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 986
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn
指標には、高値、安値、終値を使用して計算されたいわゆるセーフゾーンと移動平均指標が表示されます。
指標が水平に配置されているときに取引を行うことをお勧めします。
- 価格が指標の水平セグメントよりも高い場合は、買いポジションを開きます。
- 価格が指標の水平セグメントよりも低い場合は、売りポジションを開きます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20009
