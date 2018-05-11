コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

IEEE浮動小数点デコーダ - MetaTrader 5のためのスクリプト

amrali | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
904
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
ieee_fp.mqh (7.29 KB) ビュー
IEEE_Float_Decoder.mq5 (6.36 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

浮動小数点（つまりfloatとdouble）の実際の格納された値を、十数桁までの高精度で表示します。これは、他のMQL5プログラムの浮動小数点数の正確な値をデバッグするのに役立ちます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19978

MACDSimpleReshetov MACDSimpleReshetov

MACDシグナルを取引するエキスパートアドバイザーです。CFDや先物取引の取引を好む人のために。

LeadLagRelationshipTester LeadLagRelationshipTester

LeadLagRelationship指標 (https://www.mql5.com/ja/market/product/26229)確認スクリプト

Pipsover 2 Pipsover 2

このエキスパートアドバイザーは、iChaikin（チャイキンオシレータ）指標とiMA（移動平均、MA）指標に基づいて動作します。

N Candles v6 N Candles v6

このエキスパートアドバイザーは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。強気なローソク足で買い、弱気なローソク足で売ります。考慮中の口座の種類（ネッティング会計またはヘッジ会計）