ポケットに対して
エキスパート

MACD EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

projectX1
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
2333
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MACD EA.mq5 (51.17 KB)
アイディアの著者: DanilMQ5コードの著者: barabashkakvn

シグナルが出現すると、反対のポジションは決済されます。また、EAはポジションの半分を決済することや（Profit for closing half of the positionパラメータ）、ポジションを損益分岐点（Breakevenパラメータ）に移動することもできます。ポジションのサイズは、手動で設定する（Lotsパラメータ）か、余剰証拠金のリスクパーセンテージとして設定します（Risk in percent for a deal from a free marginパラメータ） 。2番目のオプションは、Money Managementフラグが有効な場合にのみ機能します。

Stop LossTake ProfitBreakevenは、0に設定することによって無効化できます。

ポジションを開く:

MACD EA 売買

EURUSD,M30、2017.06.09 - 2018.02.10

MACD EA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20010

