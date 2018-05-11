アイディアの著者: Danil、MQ5コードの著者: barabashkakvn

シグナルが出現すると、反対のポジションは決済されます。また、EAはポジションの半分を決済することや（Profit for closing half of the positionパラメータ）、ポジションを損益分岐点（Breakevenパラメータ）に移動することもできます。ポジションのサイズは、手動で設定する（Lotsパラメータ）か、余剰証拠金のリスクパーセンテージとして設定します（Risk in percent for a deal from a free marginパラメータ） 。2番目のオプションは、Money Managementフラグが有効な場合にのみ機能します。

Stop Loss、Take Profit、Breakevenは、0に設定することによって無効化できます。

ポジションを開く:

EURUSD,M30、2017.06.09 - 2018.02.10