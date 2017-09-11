コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

N Candles v3 - MetaTrader 5のためのエキスパート

このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。 このコードでは、CPositionInfo、CTrade、および CSymbolInfo クラスが使用されます。

バージョン 1: N Сandles

バージョン 2: N Candles v2

バージョン3の新関数:

インプット:

  • 所望のシリーズに含まれる N 個の同一のローソク
  • ロット
  • テイクプロフィット (ピップ)
  • ストップロス (ピップ)
  • トレーリングストップ ("0"-> 使用されません)
  • トレーリングステップ (トレーリングのストップ > 0 の場合に使用)
  • オーダーマジック
  • スリッページ

N = 3 の検索例:

N-_Candles_v3

    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18575

