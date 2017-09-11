無料でロボットをダウンロードする方法を見る
N Candles v3 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 927
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。 このコードでは、CPositionInfo、CTrade、および CSymbolInfo クラスが使用されます。
バージョン 1: N Сandles
バージョン 2: N Candles v2
バージョン3の新関数:
インプット:
- 所望のシリーズに含まれる N 個の同一のローソク
- ロット
- テイクプロフィット (ピップ)
- ストップロス (ピップ)
- トレーリングストップ ("0"-> 使用されません)
- トレーリングステップ (トレーリングのストップ > 0 の場合に使用)
- オーダーマジック
- スリッページ
N = 3 の検索例:
