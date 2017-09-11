コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

N Candles v4 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
916
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。 アカウントの種類は、ネットまたはヘッジされているかどうか考慮に入れられます。 このコードでは、CPositionInfo、CTrade、および CSymbolInfo クラスが使用されます。

バージョン 1: N Сandles

バージョン 2: N Candles v2

バージョン 3: N Candles v3

バージョン4の新関数: ネットアカウントでは、"最大ポジションボリューム" パラメータは "アイテムの最大数" の代わりに使用されます。

インプット:

  • 行内の N 個の同一のローソク
  • ロット
  • テイクプロフィット (ピップ)
  • ストップロス (ピップ)
  • トレーリングストップ ("0"-> 使用されません)
  • トレーリングのステップ (トレーリングのストップ > 0 の場合)
  • 最大ポジション特定の方向 (ヘッジモードの場合のみ)
  • 最大ポジションのボリューム(ネットモードだけ)
  • マジック
  • スリッページ

ネットアカウントでの EA 操作の例:

N-_Candles_v4 Si-9.17

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18609

