このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。 アカウントの種類は、ネットまたはヘッジされているかどうか考慮に入れられます。 このコードでは、CPositionInfo、CTrade、および CSymbolInfo クラスが使用されます。

バージョン 1: N Сandles

バージョン 2: N Candles v2

バージョン 3: N Candles v3

バージョン4の新関数: ネットアカウントでは、"最大ポジションボリューム" パラメータは "アイテムの最大数" の代わりに使用されます。

インプット:

行内の N 個の同一のローソク

ロット

テイクプロフィット (ピップ)

ストップロス (ピップ)

トレーリングストップ ("0"-> 使用されません)

トレーリングのステップ (トレーリングのストップ > 0 の場合)

最大ポジション特定の方向 (ヘッジモードの場合のみ)

最大ポジションのボリューム(ネットモードだけ)

マジック

スリッページ

ネットアカウントでの EA 操作の例: