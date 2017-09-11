無料でロボットをダウンロードする方法を見る
N Candles v4 - MetaTrader 5のためのエキスパート
このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。 アカウントの種類は、ネットまたはヘッジされているかどうか考慮に入れられます。 このコードでは、CPositionInfo、CTrade、および CSymbolInfo クラスが使用されます。
バージョン 1: N Сandles
バージョン 2: N Candles v2
バージョン 3: N Candles v3
バージョン4の新関数: ネットアカウントでは、"最大ポジションボリューム" パラメータは "アイテムの最大数" の代わりに使用されます。
インプット:
- 行内の N 個の同一のローソク
- ロット
- テイクプロフィット (ピップ)
- ストップロス (ピップ)
- トレーリングストップ ("0"-> 使用されません)
- トレーリングのステップ (トレーリングのストップ > 0 の場合)
- 最大ポジション特定の方向 (ヘッジモードの場合のみ)
- 最大ポジションのボリューム(ネットモードだけ)
- マジック
- スリッページ
ネットアカウントでの EA 操作の例:
Boa_ZigZag_Arrows
Boa_ZigZag は、フラクタルラベルとして表示される値をジグザグにします。Boa_ZigZag_Price
ジグザグの天井の価格ラベルを持つ Boa_ZigZag インジケーター。
Color_QEMA_Envelopes_Digit
Color_QEMA_Digit MA を使用して、トレンドの方向とチャンネルのボーダーの最後の値の表示を示すエンベロープ。Color_PEMA_Envelopes_Digit
Color_PEMA_Digit MA を使用して、トレンドの方向とチャンネルのボーダーの最後の値の表示を示すエンベロープ。