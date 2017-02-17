コードベースセクション
20/200エキスパート v 4.2 AntS - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイデアの著者であるAntonはEAを次のように説明しています。

これは Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) によって開発されたオリジナルエキスパートアドバイザーを、非常に徹底的な最適化によって改善し、自動ロットサイズと、損失をカバーするためのロットの増加を追加したものです。推奨される最低入金は10,000ドルです。潜在的な利益は、入金が少ないほど小さくなります。EURUSD H1 でのみご使用ください。

EURUSD H1でのテスト、2016.01.01から2016.10.26まで、10,000

EAパラメータを最適化して他の時間枠でそれらをチェックするのが理にかなっているでしょう。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16690

