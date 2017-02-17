無料でロボットをダウンロードする方法を見る
20/200エキスパート v 4.2 AntS - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 887
アイデアの著者であるAntonはEAを次のように説明しています。
これは Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) によって開発されたオリジナルエキスパートアドバイザーを、非常に徹底的な最適化によって改善し、自動ロットサイズと、損失をカバーするためのロットの増加を追加したものです。推奨される最低入金は10,000ドルです。潜在的な利益は、入金が少ないほど小さくなります。EURUSD H1 でのみご使用ください。
EURUSD H1でのテスト、2016.01.01から2016.10.26まで、10,000
EAパラメータを最適化して他の時間枠でそれらをチェックするのが理にかなっているでしょう。
DayTrading
iMACD、iStochastic、iSAR、およびiMomentum指標からのデータ取得のための標準ライブラリクラスと統一コードの広範な使用。Exp_X2MA_Digit_DM_361
Exp_X2MA_Digit_DM_361トレンドフォロー取引システムはColorX2MA_Digit 及びColorDM_361指標のシグナルに基づいています。
i-Regr
i-Regrは MetaTrader 5 指標です。回帰チャネル：線形回帰チャネル、二次（放物型）回帰チャネル、三次回帰チャネルAutoFibAutoTrend_OnParabolic
この指標は最新のパラボリックジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。