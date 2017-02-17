Exp_X2MA_Digit_DM_361トレンドフォロー取引システムはColorX2MA_Digit及びColorDM_361 指標のシグナルに基づいています。ColorX2MA_Digit指標が主要な低速トレンドの方向を定義するのに使用される一方、ColorDM_361指標は高速トレンド方向が変化しているときに参入ポイントを定義することを可能にします。次の2つの条件が満たされている場合、参入シグナルがバー閉鎖時に生成されます。

高速及び低速トレンドのシグナルが一致する 高速トレンドの方向が変わった

EA入力パラメータ：







input string Trade= "Trade management" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Trading permissions" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;

input int Length1= 12 ;

input int Phase1= 15 ;





input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;

input int Length2= 5 ;

input int Phase2= 15 ;





input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input uint Digit= 2 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



int TimeShiftSec,TimeShiftSec_;



int InpInd_Handle,InpInd_Handle_;



int min_rates_total,min_rates_total_;

入力コード内のテキストを含む文字列変数は、EA入力ウィンドウをより視覚的に表示するためにのみ含まれています。

ColorDM_361_HTF及びColorX2MA_Digit_HTF指標は、ストラテジテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれています。これらは他の動作モードでは使用されません。

生成されたEAの正しい操作のためには、コンパイルされたColorX2MA_Digit.ex5、ColorX2MA_Digit_HTF.ex5、ColorDM_361.ex5及びColorDM_361_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引の例

2015年のGBPUSDテスト結果、H4低速トレンド、M30高速急速トレンドによる参入：





図2 テスト結果チャート