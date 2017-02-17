その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準RSIオシレータです。

1 — 丸めなし

2 — 0から100までのすべての値を2で割る

5 — 0から100までのすべての値を2で割る

10 — 0から100までのすべての値を10で割る

20 — 0から100までのすべての値を20で割る

50 — 0、50、100

50未満のRSI値はすべて切り捨てされますが、50を超えるすべてのRSI値は切り上げられます。

指標の丸めには次の入力が使用されます。

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5;

図1 RSI_Histogram_Round指標