ポケットに対して
インディケータ

RSI_Histogram_Round - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準RSIオシレータです。

  • 1 — 丸めなし
  • 2 — 0から100までのすべての値を2で割る
  • 5 — 0から100までのすべての値を2で割る
  • 10 — 0から100までのすべての値を10で割る
  • 20 — 0から100までのすべての値を20で割る
  • 50 — 0、50、100

50未満のRSI値はすべて切り捨てされますが、50を超えるすべてのRSI値は切り上げられます。

指標の丸めには次の入力が使用されます。

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // 丸めのレベル

図1　RSI_Histogram_Round指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16680

