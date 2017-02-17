コードベースセクション
i-Regr - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
2367
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
i-Regr.mq5 (11.52 KB)
回帰チャネル

線形回帰チャネルは、線形回帰のトレンドラインの上下に等しく離れた2本の平行線で構成されています。チャネルの境界線と回帰直線との間の距離は、回帰直線から最も近い終値の偏差値に等しいです。 

線回帰チャネル

i_Regr_linear

二次（放物線）回帰チャネル

i_Regr_parabolic

三次回帰チャネル

i_Regr_third_power

i-Regr指標設定

i_Regr_inputs

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16691

