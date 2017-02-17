無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-Regr - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 2367
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
回帰チャネル
線形回帰チャネルは、線形回帰のトレンドラインの上下に等しく離れた2本の平行線で構成されています。チャネルの境界線と回帰直線との間の距離は、回帰直線から最も近い終値の偏差値に等しいです。
線回帰チャネル
二次（放物線）回帰チャネル
三次回帰チャネル
i-Regr指標設定
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16691
