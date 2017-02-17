iMACD、iStochastic、iSAR、およびiMomentum指標からのデータ取得のための標準ライブラリクラスと統一コードの広範な使用。

この指標は最新のパラボリックジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準MFIオシレータです。