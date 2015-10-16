プライスアクション。つつみ線パターンのトレード戦略を自動化するには

はじめに

すべての為替トレーダーはどこかのポイントでプライスアクションに出会います。これは単なるチャート分析テクニックではなく、未来の値動きの方向を定義する全体的なシステムです。本稿では、つつみ線のパターン分析をおこない、このパターンをフォローし関連するトレードの決定をおこなうエキスパートアドバイザーを作成していきます。

前回プライスアクションに基づく自動化トレードを見ていきました。それはプライスアクション。はらみ足（Inside Bar）トレード戦略の自動化の記事にあるはらみ足のことでした。





つつみ線パターンのルール

つつみ線のパターンはローソク足の実体とヒゲが前のローソク足の実体とヒゲを完全につつみこむことです。パターンには２つのタイプがあります。:

BUOVB — Bullish Outside Vertical Bar（強気つつみ線）。;

図1. チャート上のつつみ線のパターン

このパターンをよく見ていきましょう。

BUOVB. チャートは外側のローソク足の高値が前のローソク足の高値より高く、外側のローソク足の安値が前のローソク足の安値より安いことを示しています。

BEOVB. このパターンも容易に見つけることができます。外側のローソク足の高値が前のローソク足の高値より高く、外側のローソク足の安値が前のローソク足の安値より安いところです。

これらの違いはそれぞれのパターンがそれぞれ相場の方向を明確に与えてくれることです。

図２パターンの構造

つつみみ線パターンのルール:

長い時間軸においてこのパターンを運用する必要があります。：４時間足、日足です。

より正確なエントリーのため、グラフ分析の追加要素を導入します。トレンドライン、サポート・レジスタンスレベル、フィボナッチレベル、別のプライスアクションパターンなどです。

弱くまた間違った相場のエントリーを回避するため指値注文を使います。

フラットな相場で繰り返すパターンは相場エントリーのシグナルとして使うべきではありません。





「BUOVB」のエントリーポイントの確立、ストップオーダーの設定

図３逆指値買いとストップオーダーの設定

上記の例を使って BUOVB (bullish outside vertical bar)のエントリールールとストップオーダーの設定を分析していきます。:

逆指値買い待機注文を外側のローソク足の高値のやや上（ほんの少しのポイントだけ上）に設定します。 ストップロスレベルは外側のローソク足の安値より安いところに設定します。 そして利益確定レベルは次のレジスタンスレベルに届く前のところに設定します。





図４ 逆指値売りとストップオーダーの設定

上記の例を使って BEOVB (bearish outside vertical bar)のエントリールールとストップオーダーの設定を分析していきます。:

逆指値売り待機注文を外側のローソク足の安値のやや下（ほんの少しのポイントだけ下）に設定します。 ストップロスレベルは外側のローソク足の高値より高いところに設定します。 そして利益確定レベルは次のサポートレベルに届く前のところに設定します。





つつみ線パターンをトレードするエキスパートアドバイザーの作成

つつみ線のパターンを解説し、いかに安全に相場へエントリーするかを学び、また損失を制限し利益を確かなものにするストップオーダーを設定しました。

次はエキスパートアドバイザーのアルゴリズムを実行しつつみ足のパターンを自動化してみましょう。

メタエディターをメタトレーダー４のターミナルから開き新しいエキスパートアドバイザーを作成します。（これは説明しなくてもよいでしょう。ウェブサイトにはどうやってエキスパートアドバイザーを作成するか十分な情報があるからです） 特定にステージいおいてすべてのパラメーターは空白のままです。そこには好きな名前をつけることができます。作成すると、以下のような結果を得ます。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }





パターンをMQL4のアルゴリズムにコンバートします。

EAを作成した後、ローソク足がクローズしたらつつみ足を定義しなければなりません。そのためには、新しい変数を使って値を割り当てます。コードは以下のとおりです。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); }

つつみ線の両方タイプを探します。:

void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); if (low1 < low2 && // 1番目のバーの安値が2番目のバーの安値より小さい high1 > high2 && //1番目のバーの高値が2番目のバーの高値より小さい close1 < open2 && //1番目のバーの終値が2番目のバーの始値より小さい open1 > close1 && //1番目のバーは陰線 open2 < close2) //2番目のバーは陽線 { }

同じように上昇パターンを探します。:

if (low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { }

カスタマイズできる変数を作成します。：ストップオーダー、スリッページ、注文期間、EAのマジックナンバー、トレードロット数です。 ストップロスが抜けています。これははらみ足のルールで定義されるからです。

変数をの標準のフォームに組み込むためローカル変数を導入します。

さらに、ストップオーダーはローソク足の値からある距離をとって設定されます。実行するために、ローソク足の高値／安値とストップオーダーレベルの間に基づく 内部 変数を加えます。指値注文レベルも同様です。

変数を加えます。指値注文レベルも同様です。 このパターンでオーダーが再び出されるのを避けるため timeBUOVB_BEOVB足 変数を加えます。

変数を加えます。 外側のローソク足が十分に大きいかどうかチェックするためbar1size変数をにゅうりょくします。これで現在の相場がフラットでないことがわかります。

結果として以下のコードができます。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 400 ; extern int magic = 962231 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar1size = 900 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate = 0 ; double _bar1size; ｐｔ datetime timeBUOVB_BEOVB; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo ( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar1size= NormalizeDouble (((high1-low1)/_point), 0 ); if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 < open2 && open1 > close1 && open2 < close2) { timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }





ストップオーダーレベルの設定

すべての条件を満たし高い精度のパターンを見つけました。次はストップオーダーレベル、待機注文値、それぞれのパターンにおける注文期間を設定する必要があります。

以下のコードをOnTick()関数のボディに付け加えます。:

buyPrice = NormalizeDouble (high1 + interval * _point, Digits ); buySL = NormalizeDouble (low1-interval * _point, Digits ); buyTP = NormalizeDouble (buyPrice + TP * _point, Digits ); _ExpDate = TimeCurrent () + ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits );





エラー実行の訂正

今までエキスパートアドバイザーの開発に取り組んだことがあるなら、オーダーをクローズかセットする時や、待機時間、不正確なストップなどの時にエラーがよく起こると知っているでしょう。このようなエラーを失くすために、基本エラーの小さなビルトインハンドラを使った分岐関数を書かなければいけません。

int OrderOpenF( string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = - 1 ; int Error = 0 ; int attempt = 0 ; int attemptMax = 3 ; bool exit_loop = false ; string lang = TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE ); double stopllvl = NormalizeDouble (MarketInfo (OO_symbol, MODE_STOPLEVEL) * MarketInfo (OO_symbol, MODE_POINT), Digits ); if (OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } if (OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } while (!exit_loop) { result= OrderSend (OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); if (result< 0 ) { Error = GetLastError (); switch (Error) { case 2 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 3 : RefreshRates(); exit_loop = true ; break ; case 4 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 5 : exit_loop = true ; break ; case 6 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 5000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 8 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 7000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 64 : exit_loop = true ; break ; case 65 : exit_loop = true ; break ; case 128 : Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); continue ; case 129 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 130 : exit_loop= true ; break ; case 131 : exit_loop = true ; break ; case 132 : Sleep ( 10000 ); RefreshRates(); break ; case 133 : exit_loop= true ; break ; case 134 : exit_loop= true ; break ; case 135 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 136 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 137 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 138 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 1000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 139 : exit_loop= true ; break ; case 141 : Sleep ( 5000 ); exit_loop= true ; break ; case 145 : exit_loop= true ; break ; case 146 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 147 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; OO_expiration= 0 ; break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 148 : exit_loop= true ; break ; default : Print ( "Error: " ,Error); exit_loop= true ; break ; } } else { if (lang == "Russian" ) { Print ( "Ордер успешно открыт. " , result);} if (lang == "Japanese" ) { Print ( "発注に成功しました。" , result);} Error = 0 ; break ; } } return (result); }

結果として以下のコードができます。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 400 ; extern int magic = 962231 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar1size = 900 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate = 0 ; double _bar1size; ｐｔ datetime timeBUOVB_BEOVB; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo ( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); buyPrice = NormalizeDouble (high1 + interval * _point, Digits ); buySL = NormalizeDouble (low1-interval * _point, Digits ); buyTP = NormalizeDouble (buyPrice + TP * _point, Digits ); _ExpDate = TimeCurrent () + ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits ); _bar1size= NormalizeDouble (((high1-low1)/_point), 0 ); if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 < open2 && open1 > close1 && open2 < close2) { OrderOpenF( Symbol (),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { OrderOpenF( Symbol (),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB = iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }

編集したコードを稼働しログでエラーをチェックしましょう。





エキスパートアドバイザーのテスト

作成したエキスパートアドバイザーでテストします。ストラテジーテスターを起動しパラメーターを入力します。

図５テストにおける入力パラメーター

テストのため通過ペアを選択します。ここではユーロオーストラリアドルを選択しました。 「すべての時間軸」モードに設定しテストがヒストリーデータ上で行われるようにしてください。ここでは2014年1年分を選択しました。 時間軸を日足にセットします。 テストを開始します。 テストが完了したら、ログをチェックします。ご覧のように、このプロセスでは実行エラーをありませんでした。

図６テスト条件の設定

以下がEAのテスト記録です。:

図７エキスパートアドバイザーのテスト記録l

ミスがないのを確認しEAの最適化をおこないます。





最適化

ここでは最適化のために以下のパラメーターを選びます。:

図８最適化パラメーター

図９最適化の設定

最適化とテスト結果を得たので、これで使用可能なロボットができました。





最適化とテスト結果

最もポピュラーな通貨ペアの最適化の後、以下の結果を得ます。:

通貨ペア 純利益 プロフィットファクター ドローダウン(%) 総利益 総損失 EURAUD $523.90 3.70 2.13 $727,98 $196.86 USDCHF $454.19 - 2.25 $454.19 $0.00 GBPUSD $638.71 - 1.50 $638.71 $0.00 ユーロドル $638.86 - 1.85 $638.86 $0.00 USDJPY $423.85 5.15 2.36 $525.51 $102.08 USDCAD $198.82 2.41 2.74 $379.08 $180.26 AUDUSD $136.14 1.67 2.39 $339.26 $203.12

表１最適化結果

通貨ペアユーロオーストラリアドルにおけるより詳細なテスト結果を得ました。

図１０テスト結果

図１１テスト結果チャート





まとめ

本稿でつつみ線のパターンをトレードするエキスパートアドバイザーを作成しました。 追加の相場エントリーのフィルターなしでもプライスアクションのパターンでトレードてきることが分かりました。 トリック（マーチンゲールや均等化）は使っていません。 ドローダウンは正確なストップオーダーの設定を通じ最小化されました。 テクニカルインディケーターは使ってません。トレードロボットは単に「ありのままの」チャートを読み解くことに基づいているだけです。

読んで頂きありがとうございました。本稿がお力になれることを願っております。