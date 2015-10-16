プライスアクション。はらみ足(Inside Bar)トレード戦略の自動化

はじめに

すべての為替トレーダーはどこかのポイントでプライスアクションに出会います。これは単なるチャート分析テクニックではなく、未来の値動きの方向を定義する全体的なシステムです。本稿において、はらみ足のパターンを詳しく見ていき、はらみ足をとらえるEAを開発してパターンに基づいたトレードをおこないます。





プライスアクションについて

プライスアクションとは、インディケーターによらずシンプルでいくつかのパターンに基づいて値動きを見極める方法です。補助的なチャート要素と同じように使います。（水平線、垂直線、トレンドライン、フィボナッチレベル、サポート・レジスタンスレベルなど）。

一見するとこの手法は複雑に見えるかもしれませんがそんなことはありません。この方法は年々有名になってきています。他のテクニカル指標をつかった方法と例を比べると利点があるからです。





はらみ足

はらみ足とはその実体をヒゲが前の足（母足、Mother bar）の範囲に収まっている足のことを言います。はらみ足の高値は母足のそれよりも低く、安値は高い位置にあります。母足とはらみ足はエントリーシグナルになり得るパターンを形成します。

これはトレンドの転換、または継続を示唆する両方のパターンがあります。

図1. はらみ足

図２ はらみ足のパターンについて

はらみ足のパターンは４時間足や日足のような大きな時間軸で使うことに意義があります。

パターンはトレンドの転換か継続のどちらかを示します。

他の描画分析ツール加えてより正確なエントリーをします。トレンドライン、サポート・レジスタンスレベル、フィボナッチレベル、別のプライスアクションパターンなどを加えます。

弱くまた間違った相場のエントリーを回避するため指値注文を使います。

フラットな相場で繰り返し発生するはらみ足はエントリーシグナルとして使ってはいけません。

図３ポンドドル日足におけるはらみ足の例

このルールを念頭において、実際のはらみ足を見ていきましょう。上のチャートでは、鋭い下向きの値動きの後に上向きの足が形成されたのが分かります。. しかし、足は完全に前の足の幅の中におさまっています。このパターンはサポートレベルで形成された事実を知らせてくれます。３本目フラットではありません。このパターンはルールを満たすので、本物とみなすことができます。.





エントリーポイントとストップオーダーを決めるには

チャートに本物のはらみ足をみつけました。どのように相場にエントリーし、どこにストップオーダーを入れるべきでしょうか？図４をみてみましょう。7

図４逆指値買いとストップオーダーの設定

最初に上記の例を使ってストップレベルの設定ルールについて考えていきましょう。:

母足の高値のやや上に逆指値買いを設定します。（少しのポイントだけ上です）。 ストップロスレベルはサポートレベルのやや下に設定します。母足の安値の少し下です。これは注文が入れられ値がサポートレベルに届くと跳ね返ってその後反対方向へ動き出してしまう場合の追加の防衛策です。 レジスタンスレベル近くのやや下に決済レベルを設定します。

はらみ足はトレンドの転換になるか逆指値売りを必要とするトレンドの継続が続くことを忘れないでください。

図５ 逆指値売りとストップオーダーの設定

最初に上記の例を使ってストップレベルの設定ルールについて考えていきましょう。:

母足の安値のやや下に逆指値売りを設定します。（少しのポイントだけ下です） 母足の高値の上にストップロスレベルを設定します。 サポートレベル近くのやや上に決済レベルを設定します。





はらみ足トレードに基づくエキスパートアドバイザーの開発

実際のはらみ足を見つけること、相場へのエントリーとストップ注文を設定することに必要なルールを知りました。これではらみ足のパターンを使ってトレードするのに適したエキスパートアドバイザーを実行できます。

メタトレーダー４のターミナルからメタエディターを開き新しいエキスパートアドバイザーを作成します。（これは説明しなくてもよいでしょう。ウェブサイトにはどうやってエキスパートアドバイザーを作成するか十分な情報があるからです）。このステージではすべてのパラメータは空白のままです。好きな名前を付けることができます。作成したコードは以下のとおりです。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }





パターンをMQL4のアルゴリズムにコンバートします。

EAを作成した後、ローソク足がクローズしたらはらみ足を定義しなければなりません。そのためには、新しい変数を使って値を割り当てます。コードは以下のとおりです。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); }

母足が強気(bar 1)の場合の一方で、例として母足が弱気 (bar 2)の場合を考えてみましょう。条件をOnTick()関数本体に加えます。

void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); if (open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { } }

カスタマイズできる変数を作成します。：ストップオーダー、スリッページ、注文期間、EAのマジックナンバー、トレードロット数です。 ストップロスが抜けています。これははらみ足のルールで定義されるからです。

変数を標準化するためローカル変数を入力します。

ストップロスはローソク足の値からある距離をとって設定されます。実行するために、ローソク足の高値／安値とストップオーダーレベルの間に基づく 内部 変数を加えます。指値注文レベルも同様です。

変数を加えます。指値注文レベルも同様です。 このパターンでオーダーが再び出されるのを避けるため 時間はらみ足 変数を加えます。

変数を加えます。 母足が十分に大きいことを確かにうるbar2size変数を加えます。現在の相場がフラットでないことを示す良いサインになります。

結果として以下のコードができます。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 20 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 300 ; extern int magic = 555124 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar2size = 800 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar2size; datetime timeBarInside; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar2size= NormalizeDouble (((high2-low2)/_point), 0 ); if (timeBarInside!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar2size>bar2size && open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { timeBarInside=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }





ストップオーダーレベルの設定

すべての準備は整いました。あとはストップオーダーレベルとオーダー値を決めるだけです。また、オーダー期限の算出も忘れないようにしましょう。

以下のコードをOnTick()関数のボディに付け加えます。:

buyPrice= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits );





エラー実行の訂正

今までエキスパートアドバイザーの開発に取り組んだことがあるなら、オーダーをクローズかセットする時や、待機時間、不正確なストップなどの時にエラーがよく起こると知っているでしょう。このようなエラーを失くすために、基本エラーの小さなビルトインハンドラを使った分岐関数を書かなければいけません。

int OrderOpenF( string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = - 1 ; int Error = 0 ; int attempt = 0 ; int attemptMax = 3 ; bool exit_loop = false ; string lang= TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE ); double stopllvl= NormalizeDouble (MarketInfo(OO_symbol,MODE_STOPLEVEL)*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT), Digits ); if (OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } if (OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } while (!exit_loop) { result= OrderSend (OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); if (result< 0 ) { Error = GetLastError (); switch (Error) { case 2 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 3 : RefreshRates(); exit_loop = true ; break ; case 4 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 5 : exit_loop = true ; break ; case 6 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 5000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 8 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 7000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 64 : exit_loop = true ; break ; case 65 : exit_loop = true ; break ; case 128 : Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); continue ; case 129 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 130 : exit_loop= true ; break ; case 131 : exit_loop = true ; break ; case 132 : Sleep ( 10000 ); RefreshRates(); break ; case 133 : exit_loop= true ; break ; case 134 : exit_loop= true ; break ; case 135 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 136 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 137 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 138 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 1000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 139 : exit_loop= true ; break ; case 141 : Sleep ( 5000 ); exit_loop= true ; break ; case 145 : exit_loop= true ; break ; case 146 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 147 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; OO_expiration= 0 ; break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 148 : exit_loop= true ; break ; default : Print ( "Error: " ,Error); exit_loop= true ; break ; } } else { if (lang == "Russian" ) { Print ( "Ордер успешно открыт. " , result);} if (lang == "Japanese" ) { Print ( "発注に成功しました。" , result);} Error = 0 ; break ; } } return (result); }

結果として以下のコードができます。:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 20 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 300 ; extern int magic = 555124 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar2size = 800 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar2size; datetime timeBarInside; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar2size= NormalizeDouble (((high2-low2)/_point), 0 ); if (timeBarInside!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar2size>bar2size && open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { buyPrice= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits ); OrderOpenF( Symbol (),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); OrderOpenF( Symbol (),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBarInside=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }

編集したコードを稼働しログでエラーをチェックしましょう。





エキスパートアドバイザーのテスト

作成したエキスパートアドバイザーでテストします。ストラテジーテスターを起動しパラメーターを入力します。以下のとおりパラメーターをを指定しました。:

図６テストにおける入力パラメーター

シンボルを選択します。（ここではカナダ円です）。 「すべての時間軸」モードに設定しテストがヒストリーデータ上で行われるようにしてください。ここでは2014年1年分を選択しました。 時間軸を日足にセットします。 テストを開始します。 テストが完了したら、ログをチェックします。ご覧のように、このプロセスでは実行エラーをありませんでした。

以下がEAのテスト記録です。:

図７エキスパートアドバイザーのテスト記録l

ミスがないのを確認しEAの最適化をおこないます。





最適化

ここでは最適化のために以下のパラメーターを選びます。:

図８最適化パラメーター

図９最適化の設定

これで使用可能ロボットができました。





最適化とテスト結果

図１０テスト結果

図１１テスト結果グラフ







まとめ

はらみ足のパターンを使った使用可能なエキスパートアドバイザーを開発しました。 追加の相場エントリーのフィルターなしでもプライスアクションのパターンでトレードてきることが分かりました。 トリック（マーチンゲールや均等化）は使っていません。 ドローダウンは正確なストップオーダーの設定を通じ最小化されました。 テクニカルインディケーターは使ってません。トレードロボットは単に「ありのままの」チャートを読み解くことに基づいているだけです。

読んで頂きありがとうございました！本稿がお力になれることを願っております。