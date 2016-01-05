价格行为. 自动化吞噬模式的交易策略
简介
所有的外汇交易者或多或少都接触过价格行为. 它不仅仅是一项图表分析技术, 而是包含了定义未来价格可能走向的整个系统. 本文中, 我们将分析吞噬模式, 并且根据此模式创建一个 EA 交易以进行相关的交易.
在之前的文章中, 我们已经尝试了使用称为"内含柱交易"的模式进行自动化交易. 该文章为价格行为. 自动化内含柱交易策略.
吞噬模式的规则
所谓吞噬模式就是, 某个柱的柱体和影线全部被前面一个柱的柱体和影线包含. 有两种类型的吞噬:
- BUOVB — 垂直柱的牛势外包;
- BEOVB — 垂直柱的熊势外包.
图 1. 图表上显示的模式类型
BUOVB. 此图表显示, 外部柱形的最高价高于前一个柱形的最高价, 而且外部柱形的最低价低于前一柱形的最低价.
BEOVB. 此模式也很容易在图表上找出. 外部柱形的最高价高于前一柱的最高价, 并且外部柱形的最低价低于前一柱的最低价.
它们的区别是每个模式指明了市场可能的不同方向.
图 2. 模式的结构吞噬模式的规则:
- 此模式要求在较高的时间框架内运行, 例如: H4, D1.
- 为了更加优化地进场, 应该使用额外的图表分析元件, 例如趋势线, 支撑/阻力水平, 斐波那契水平线, 以及其他的价格行为模式等等.
- 使用挂单来避免过早或者错误地进入市场.
- 在平缓交易市场中出现的模式不应该用作进入市场的信号.
为"BUOVB"模式设置入场点, 设置止损单
图 3. 设置止损买入 订单并设置止损
我们将使用上面的例子来分析进场规则, 即基于BUOVB (牛势外部垂直柱形)的模式下止损订单:
- 我们在外部柱形最高价的上方少许(几个点以作确认)设置止损买入订单.
- 止损水平设置为外部柱形的最低价下方.
- 获利水平则设置为即将达到下一个阻力位水平.
为"BEOVB"模式设置入场点, 设置止损单
图 4. 设置止损卖出订单及止损
再让我们检查一下上面例子中的针对BEOVB (熊势外部垂直柱形)模式进场并设置止损订单的规则:
- 我们会在低于外部柱形最低价(几个点,用于确认)之处设置止损卖出挂单.
- 其止损价位设置高于外部柱形的最高价.
- 而获利价位设置为即将到达下一个支撑水平.
为吞噬模式创建EA交易
我们已经了解了吞噬模式, 学习了怎样安全地进入市场, 并且已经决定了止损订单的设置以限制亏损和锁定利润.
下一步我们将尝试在EA交易中实现这些算法以把吞噬交易模式自动化.
我们在MetaTrader 4终端中打开MetaEditor 并且创建一个新的EA交易 (我们将不详细介绍怎样新建EA交易, 因为网站上已经有了足够的信息). 在创建阶段, 我们把参数设为全空. 您可以根据您的喜好进行命名. 最终, 您应该得到下面的结果:
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_Bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 终止化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 订单处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
把模式转换为MQL4算法
在创建EA交易之后, 我们需要在柱形关闭之后来定义吞噬模式. 为此, 我们引入了新的变量并且为它们赋值. 参照以下代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_Bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1,//第一个柱的开盘价 open2, //第二个柱的开盘价 close1, //第一个柱的收盘价 close2, //第二个柱的收盘价 low1, //第一个柱的最低价 low2, //第二个柱的最低价 high1, //第一个柱的最高价 high2; //第二个柱的最高价 //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 终止化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 订单处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- 定义所需柱形的价格 open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); } //+------------------------------------------------------------------+
我们寻找两种吞噬模式:
void OnTick() { //--- 定义所需柱形的价格 open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); //--- 寻找熊势模式 BEOVB if(low1 < low2 &&// 第一个柱的最低价在第二柱最低价之下 high1 > high2 &&// 第一个柱的最高价在第二柱最高价之上 close1 < open2 && //第一个柱的收盘价低于第二柱的开盘价 open1 > close1 && //第一个柱是熊势柱 open2 < close2) //第二个柱是牛势柱 { //--- 我们已经定义了全部条件, 即第一柱完全吞噬了第二柱并且是熊势柱 }
我们使用相同方法寻找牛势模式:
//--- 寻找牛势模式 BUOVB if(low1 < low2 &&// 第一个柱的最低价低于第二柱的最低价 high1 > high2 &&// 第一个柱的最高价高于第二柱的最高价 close1 > open2 && //第一个柱的收盘价高于第二柱的开盘价 open1 < close1 && //第一个柱是牛势柱 open2 > close2) //第二个柱是熊势柱 { //--- 我们已经定义了全部条件, 即第一柱完全吞噬了第二柱并且是牛势柱 }
- 我们接着创建可修改的参数: 止损单, 点差, 订单过期时间, EA幻数, 交易手数. 止损可以被忽略, 因为会根据模式的规则进行设置.
- 我们引入局部变量来把这些变量做转换.
- 另外, 我们需要记住的是, 止损单是根据与柱价格之间的距离来设置的. 在代码实现中, 我们增加了Interval变量来表示最高/最低价格与止损定单的价格之间的距离, 挂单的价格也是如此.
- 我们增加了timeBUOVB_BEOVB变量来避免在模式下重复开单.
- 我们增加了bar1size变量来检查外部柱形大小是否足够. 这样, 我们就可以认定当前市场并不平缓.
结果我们可以获得如下代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25; //距离 extern double lot = 0.1; //手数 extern int TP = 400; //获利 extern int magic = 962231; //幻数 extern int slippage = 2; //点差 extern int ExpDate = 48; //订单过期小时数 extern int bar1size = 900; //第一个柱形大小 double buyPrice,//定义止损买入订单的价格 buyTP, //止损买入单的获利价位 buySL, //止损买入单的止损价位 sellPrice, //定义止损卖出订单的价格 sellTP, //止损卖出单的获利价位 sellSL; //止损卖出单的止损价位 double open1,//第一个柱的开盘价 open2, //第二个柱的开盘价 close1, //第一个柱的收盘价 close2, //第二个柱的收盘价 low1, //第一个柱的最低价 low2, //第二个柱的最低价 high1, //第一个柱的最高价 high2; //第二个柱的最高价 datetime _ExpDate =0; // 用于定义挂单过期时间的局部变量 double _bar1size;// 用于避免平缓市场的局部变量 datetime timeBUOVB_BEOVB;// 模式订单下单柱的时间, 用于避免重复开单 //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 终止化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 订单处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { double _bid = NormalizeDouble(MarketInfo (Symbol(), MODE_BID), Digits); // 定义最低价 double _ask = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK), Digits); //定义最高价 double _point = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT); //--- 定义所需柱形的价格 open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); //--- _bar1size=NormalizeDouble(((high1-low1)/_point),0); //--- 寻找熊势模式 BEOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //此模式尚未下单 _bar1size > bar1size && //第一个柱足够大, 所以市场并不平缓 low1 < low2 &&//第一个柱的最低价低于第二柱的最低价 high1 > high2 &&//第一个柱的最高价高于第二柱的最高价 close1 < open2 && //第一个柱的收盘价低于第二柱的开盘价 open1 > close1 && //第一个柱是熊势柱 open2 < close2) //第二个柱是牛势柱 { //--- 我们已经定义了全部条件, 即第一柱完全吞噬了第二柱并且是熊势柱 timeBUOVB_BEOVB=iTime(Symbol(),Period(),1); // 指出此模式下已经下单 } //--- 寻找牛势模式 BUOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //此模式尚未下单 _bar1size > bar1size && //第一个柱足够大, 并非平缓市场 low1 < low2 &&//第一个柱的最低价低于第二柱的最低价 high1 > high2 &&//第一个柱的最高价高于第二柱的最高价 close1 > open2 && //第一个柱的收盘价高于第二柱的开盘价 open1 < close1 && //第一个柱是牛势柱 open2 > close2) //第二个柱是熊势柱 { //--- 我们已经定义了全部条件, 即第一柱完全吞噬了第二柱并且是牛势柱 timeBUOVB_BEOVB=iTime(Symbol(),Period(),1); // 指出此模式已经下单 } } //+------------------------------------------------------------------+
定义止损订单水平
我们已经处理了寻找模式的全部条件. 现在所需要的就是为每个模式设置止损订单的止损以及价格水平, 还有订单的过期时间.
让我们把以下代码加入OnTick()函数体:
//--- 定义下单的价格和止损价格 buyPrice =NormalizeDouble(high1 + interval * _point,Digits); //根据距离定义下单的价格 buySL =NormalizeDouble(low1-interval * _point,Digits); //根据距离定义止损 buyTP =NormalizeDouble(buyPrice + TP * _point,Digits); //定义获利 _ExpDate =TimeCurrent() + ExpDate*60*60; //计算挂单过期时间 //--- 我们同样计算卖出订单 sellPrice=NormalizeDouble(low1-interval*_point,Digits); sellSL=NormalizeDouble(high1+interval*_point,Digits); sellTP=NormalizeDouble(sellPrice-TP*_point,Digits);
执行错误的修正
如果您曾经开发过EA交易, 您可能知道, 当关闭或者设置订单, 包括等待的时间以及不正确的止损价位都可能出现错误. 为了消除此类错误, 我们应该使用简单的内部基本错误处理写一个独立的函数.
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| 开启和设置订单的函数 | //| symbol - 订单的交易品种 | //| cmd - 交易类型 (可能等于任何交易类型值). | //| volume - 手数. | //| price - 开单价格. | //| slippage - 市场买入或者卖出订单的最大点差. | //| stoploss - 当亏损达到某种水平关闭仓位的价位 (如果不设止损则为0). | //| takeprofit - 当获利达到某种水平关闭仓位的价位 (如果不设获利则为0). | //| comment - 订单注释. 注释的最后部分可能被交易服务器修改. | //| magic - 订单幻数. 可以使用用户自定义的ID. | //| expiration - 挂单的过期时间. | //| arrow_color - 图表上开启订单的箭头颜色. 如果此参数空缺或者等于CLR_NONE, | //| 开单的箭头在图表上则不做显示. | //+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int OrderOpenF(string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = -1;// 下单的结果 int Error = 0; // 下单时出现的错误 int attempt = 0; // 已经进行过的重试次数 int attemptMax = 3; // 最大重试次数 bool exit_loop = false; // 退出循环 string lang =TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE);// 交易终端的语言, 用于定义信息的语言 double stopllvl =NormalizeDouble(MarketInfo (OO_symbol, MODE_STOPLEVEL) * MarketInfo (OO_symbol, MODE_POINT),Digits);// 最小的止损/获利点数 //用于安全下单的模块 //--- 检查买入订单 if(OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if(tp>0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if(sl>0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } //--- 检查卖出订单 if(OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if(tp>0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if(sl>0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } //--- while 循环 while(!exit_loop) { result=OrderSend(OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); //尝试使用指定的参数下单 //--- 如果开启订单出错 if(result<0) { Error = GetLastError(); //给错误码赋值 switch(Error) //枚举错误 { //关闭订单出错的枚举, 并尝试修复错误 case 2: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //再多尝试一次 Sleep(3000); //延迟3秒 RefreshRates(); break; //退出 switch } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; //把尝试次数重设为0 exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch } case 3: RefreshRates(); exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch case 4: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //再多尝试一次 Sleep(3000); //延迟3秒 RefreshRates(); break; //退出 switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //把尝试次数重设为0 exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch } case 5: exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch case 6: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //再多尝试一次 Sleep(5000); //延迟5秒 break; //退出 switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //把尝试次数重设为0 exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch } case 8: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //再多尝试一次 Sleep(7000); //延迟7秒 break; //退出 switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //把尝试次数重设为0 exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch } case 64: exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch case 65: exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch case 128: Sleep(3000); RefreshRates(); continue; //退出 switch case 129: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //再多尝试一次 Sleep(3000); //延迟3秒 RefreshRates(); break; //退出 switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //把尝试次数重设为0 exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch } case 130: exit_loop=true; //退出 while break; case 131: exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch case 132: Sleep(10000); //延迟10秒 RefreshRates(); //更新数据 //exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch case 133: exit_loop=true; //退出 while break; //退出 switch case 134: exit_loop=true; //退出 while break; //退出 switch case 135: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //再多尝试一次 RefreshRates(); break; //退出 switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //把尝试次数设为0 exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch } case 136: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //再多尝试一次 RefreshRates(); break; //退出 switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //把尝试次数设为0 exit_loop = true; //退出 while break; //退出 switch } case 137: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; Sleep(2000); RefreshRates(); break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 138: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; Sleep(1000); RefreshRates(); break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 139: exit_loop=true; break; case 141: Sleep(5000); exit_loop=true; break; case 145: exit_loop=true; break; case 146: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; Sleep(2000); RefreshRates(); break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 147: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; OO_expiration=0; break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 148: exit_loop=true; break; default: Print("错误: ",Error); exit_loop=true; //退出 while break; //其他选项 } } //--- 如果没有发现出错 else { if(lang == "Russian") {Print("Ордер успешно открыт. ", result);} if(lang == "English") {Print("The order is successfully opened.", result);} Error = 0; //把错误码重设为0 break; //退出 while //errorCount =0; //把尝试次数设为0 } } return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
结果我们可以获得如下代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25; //距离 extern double lot = 0.1; //手数 extern int TP = 400; //获利 extern int magic = 962231; //幻数 extern int slippage = 2; //点差 extern int ExpDate = 48; //订单过期小时数 extern int bar1size = 900; //第一个柱形大小 double buyPrice,//define BuyStop price buyTP, //止损买入单的获利价位 buySL, //止损买入单的止损价位 sellPrice, //定义止损卖出价位 sellTP, //止损卖出单的获利价位 sellSL; //止损卖出单的止损价位 double open1,//第一个柱的开盘价 open2, //第二个柱的开盘价 close1, //第一个柱的收盘价 close2, //第二个柱的收盘价 low1, //第一个柱的最低价 low2, //第二个柱的最低价 high1, //第一个柱的最高价 high2; //第二个柱的最高价 datetime _ExpDate =0; // 用于定义挂单过期时间的局部变量 double _bar1size;// 用于避免在平缓市场交易的局部变量 datetime timeBUOVB_BEOVB;// 模式订单下单柱的时间, 用于避免重复开单 //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 终止化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 订单处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { double _bid = NormalizeDouble(MarketInfo (Symbol(), MODE_BID), Digits); // 定义最低价 double _ask = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK), Digits); //定义最高价 double _point = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT); //--- 定义所需柱形的价格 open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); //--- 定义下单的价格和止损价格 buyPrice =NormalizeDouble(high1 + interval * _point,Digits); //根据距离定义下单的价格 buySL =NormalizeDouble(low1-interval * _point,Digits); //根据距离定义止损价格 buyTP =NormalizeDouble(buyPrice + TP * _point,Digits); //定义获利 _ExpDate =TimeCurrent() + ExpDate*60*60; //计算挂单过期时间 //--- 我们同样计算卖出订单 sellPrice=NormalizeDouble(low1-interval*_point,Digits); sellSL=NormalizeDouble(high1+interval*_point,Digits); sellTP=NormalizeDouble(sellPrice-TP*_point,Digits); //--- _bar1size=NormalizeDouble(((high1-low1)/_point),0); //--- 寻找熊势模式 BEOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //此模式尚未下单 _bar1size > bar1size && //第一个柱足够大, 故市场并不平缓 low1 < low2 &&//第一个柱的最低价低于第二柱的最低价 high1 > high2 &&//第一个柱的最高价高于第二柱的最高价 close1 < open2 && //第一个柱的收盘价低于第二个柱的开盘价 open1 > close1 && //第一个柱是熊势柱 open2 < close2) //第二个柱是牛势柱 { //--- 我们已经定义了全部条件, 即第一柱完全吞噬了第二柱并且是熊势柱 OrderOpenF(Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP,NULL,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB=iTime(Symbol(),Period(),1); //指出此模式上已经下单 } //--- 寻找牛势模式 BUOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //此模式尚未下单 _bar1size > bar1size && //第一个柱足够大, 故市场并不平缓 low1 < low2 &&//第一个柱的最低价低于第二柱的最低价 high1 > high2 &&//第一个柱的最高价高于第二柱的最高价 close1 > open2 && //第一个柱的收盘价高于第二柱的开盘价 open1 < close1 && //第一个柱是牛势柱 open2 > close2) //第二个柱是熊势柱 { //--- 我们已经定义了全部条件, 即第一柱完全吞噬了第二柱并且是牛势柱 OrderOpenF(Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP,NULL,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB = iTime(Symbol(),Period(),1); //指出此模式下已经下单 } } //+------------------------------------------------------------------+
现在让我们进行编译并在记录中检查错误信息.
测试EA交易
现在是时候测试我们的EA交易了. 让我们运行策略测试器并设置输入参数.
图 5. 用于测试的输入参数
- 选择用于测试的货币对. 我选择了EURAUD.
- 请确保设置为"每一订单"模式并定义测试将在历史数据上进行. 我已经选择了2014年整年的数据.
- 设置的时间框架是D1.
- 运行测试.
- 测试结束后检查记录. 我们可以看到, 过程中没有错误.
以下是EA交易测试的日志:
图 7. EA 交易测试日志
确认没有出错后优化EA交易.
优化
我选择了如下的参数进行优化:
图 8. 优化参数
图 9. 优化设置
就这样, 作为优化和测试的结果, 我们现在已经有了可用的EA交易.
优化和测试结果
在最常用的货币对上做过优化之后, 我们获得了如下的结果:
|货币对
|净利润
|利润指数
|回撤 (%)
|毛利
|毛损
|EURAUD
|523.90$
|3.70
|2.13
|727,98$
|196.86$
|USDCHF
|454.19$
|-
|2.25
|454.19$
|0.00$
|GBPUSD
|638.71$
|-
|1.50
|638.71$
|0.00$
|EURUSD
|638.86$
|-
|1.85
|638.86$
|0.00$
|USDJPY
|423.85$
|5.15
|2.36
|525.51$
|102.08$
|USDCAD
|198.82$
|2.41
|2.74
|379.08$
|180.26$
|AUDUSD
|136.14$
|1.67
|2.39
|339.26$
|203.12$
表 1. 优化结果
在货币对EURAUD上得到的详细测试结果:
图 10. 测试结果
图 11. 测试结果图表
结论
- 在本文中, 我们使用吞噬交易模式创建了一个EA交易.
- 我们已经确认, 即使没有使用更多的入场过滤器, 价格行为模式也是可行的.
- 没有使用特殊的技巧(例如马丁格尔或者平均).
- 通过止损单的正确设置, 回撤已经被减到最小.
- 没有使用技术指标. 本 EA 交易只是基于对"空白"图表的读取.
感谢您的阅读, 我希望本文会有所帮助.
