Price Action. Автоматизация торговли по паттерну "Поглощение"

Введение

Каждый, кто изучает рынок Forex, рано или поздно сталкивается с Price Action. Это не просто методика чтения графиков, это целая система определения возможного направления движения цены. В данной статье мы детально рассмотрим паттерн "Поглощение" и создадим эксперта, который будет отслеживать данный паттерн и на его основании принимать торговые решения.

Ранее мы уже рассматривали автоматизацию торговли по паттернам Price Action, а именно по внутреннему бару, в статье Price Action. Автоматизация торговли по внутреннему бару.



Правила паттерна "Поглощение"

Паттерн "Поглощение" представляет собой бар, тело и тени которого полностью поглощают тело и тени предыдущего бара. Различают два типа паттерна:

BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar) — бычий внешний вертикальный бар;

(Bullish Outside Vertical Bar) — бычий внешний вертикальный бар; BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar) — медвежий внешний вертикальный бар.





Рис. 1. Вид паттерна на графике

Подробнее рассмотрим данный паттерн.

BUOVB. На графике видно, что максимум внешнего бара выше максимума предыдущего, а минимум внешнего бара ниже минимума предыдущего.

BEOVB. Данный паттерн также несложно определить на графике. Максимум внешнего бара выше максимума предыдущего, а минимум внешнего бара ниже минимума предыдущего.

Различия заключаются в том, что каждый паттерн четко дает понять о возможном направлении движения рынка.





Рис. 2. Конструкция паттерна

Работать с паттерном следует на старших временных графиках: H4, D1.

Для более точного входа следует применять дополнительные элементы графического анализа: трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, другие паттерны Price Action и так далее.

Во избежание преждевременного или ложного входа в рынок необходимо использовать отложенные ордера.

Паттерны, повторяющиеся во флэте, не стоит использовать в качестве сигнала к входу в рынок.





Определение точек входа для "BUOVB", установка стоп-приказов





Рис. 3. Установка ордера Buy Stop и стоп-приказов

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше для BUOVB (бычий внешний вертикальный бар):

Выставляем отложенный ордер Buy Stop по цене чуть выше цены High (на несколько пунктов, для подтверждения) внешнего бара. Уровень Stop Loss устанавливаем ниже цены Low внешнего бара. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня сопротивления.





Определение точек входа для "BEOVB", установка стоп-приказов





Рис. 4. Установка ордера Sell Stop и стоп-приказов

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше для BEOVB (медвежий внешний вертикальный бар):

Выставляем отложенный ордер Sell Stop по цене чуть ниже цены Low (на несколько пунктов, для подтверждения) внешнего бара. Уровень Stop Loss устанавливаем выше цены High внешнего бара. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня поддержки.



Создание советника для торговли по паттерну "Поглощение"

Мы рассмотрели паттерн "Поглощение", научились правильно и безопасно входить в рынок, а также определили уровни стоп-приказов, чтобы ограничить возможные потери или зафиксировать прибыль.

Далее мы постараемся реализовать алгоритмы советника и автоматизировать торговлю по паттерну "Поглощение".

Открываем MetaEditor из терминала MetaTrader 4 и создаем нового советника (на данном моменте останавливаться подробнее не буду, так как на сайте достаточно литературы по созданию советников). На этапе создания оставляем все параметры пустыми. Назвать их можно как угодно. В итоге должно получиться следующее:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }





Перенос конструкции графической модели в алгоритмы MQL4

После создания советника необходимо определить паттерн "Поглощение" после закрытия свечи. Для этого мы вводим новые переменные и присваиваем им значения. Смотрите код ниже:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); }

Находим оба типа паттерна "Поглощение":

void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); if (low1 < low2 && //Минимум первого бара ниже минимума второго бара high1 > high2 && //Максимум первого бара выше максимума второго close1 < open2 && //Цена закрытия первого бара ниже цены открытия второго open1 > close1 && //Первый бар медвежий open2 < close2) //Второй бар бычий { }

Таким же образом находим бычий паттерн:

if (low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { }

Создаем переменные, настраиваемые пользователем: стоп-приказы, проскальзывание, время истечения ордеров, магический номер советника, торговый лот. Стоп-лосс можем не указывать, так как будем устанавливать его по правилам паттерна.

Вводим локальные переменные для приведения переменных в нормальный вид.

Кроме того, мы помним, что стоп-приказы устанавливаются на определенном интервале от значений цен бара. Для этого вводим входную переменную Interval , которая отвечает за интервал между ценами минимума/максимума бара и уровнями стоп-приказов, а также ценой установки отложенного ордера.

, которая отвечает за интервал между ценами минимума/максимума бара и уровнями стоп-приказов, а также ценой установки отложенного ордера. Вводим переменную timeBUOVB_BEOVB , отвечающую за предотвращение повторного открытия ордера на данном паттерне.

, отвечающую за предотвращение повторного открытия ордера на данном паттерне. Вводим переменную bar1size для проверки, что внешний бар имеет достаточно большой размер. Тем самым, мы можем предположить, что рынок не находится во флэте.

В результате мы получаем следующий код:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 400 ; extern int magic = 962231 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar1size = 900 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar1size; datetime timeBUOVB_BEOVB; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar1size= NormalizeDouble (((high1-low1)/_point), 0 ); if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size>bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 < open2 && open1 > close1 && open2 < close2) { timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size>bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }





Определение уровней стоп-приказов

Мы выполнили все условия и нашли качественные паттерны. Теперь необходимо для каждого паттерна определить уровни стоп-приказов и цены установки отложенных ордеров, а также дату истечения ордера.

В теле функции OnTick() пишем следующий код:

buyPrice= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits );



Работа над ошибками исполнения

Если вы когда-либо занимались разработкой советников, то наверняка знаете, что при открытии и установке ордеров достаточно часто встречаются ошибки, такие как время ожидания, неправильные стопы и многие другие. Чтобы исключить их, напишем отдельную функцию, в которую встроим небольшой обработчик основных ошибок.

int OrderOpenF( string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = - 1 ; int Error = 0 ; int attempt = 0 ; int attemptMax = 3 ; bool exit_loop = false ; string lang= TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE ); double stopllvl= NormalizeDouble (MarketInfo(OO_symbol,MODE_STOPLEVEL)*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT), Digits ); if (OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } if (OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } while (!exit_loop) { result= OrderSend (OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); if (result< 0 ) { Error = GetLastError (); switch (Error) { case 2 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 3 : RefreshRates(); exit_loop = true ; break ; case 4 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 5 : exit_loop = true ; break ; case 6 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 5000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 8 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 7000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 64 : exit_loop = true ; break ; case 65 : exit_loop = true ; break ; case 128 : Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); continue ; case 129 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 130 : exit_loop= true ; break ; case 131 : exit_loop = true ; break ; case 132 : Sleep ( 10000 ); RefreshRates(); break ; case 133 : exit_loop= true ; break ; case 134 : exit_loop= true ; break ; case 135 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 136 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 137 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 138 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 1000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 139 : exit_loop= true ; break ; case 141 : Sleep ( 5000 ); exit_loop= true ; break ; case 145 : exit_loop= true ; break ; case 146 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 147 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; OO_expiration= 0 ; break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 148 : exit_loop= true ; break ; default : Print ( "Error: " ,Error); exit_loop= true ; break ; } } else { if (lang == "Russian" ) { Print ( "Ордер успешно открыт. " , result);} if (lang == "English" ) { Print ( "The order is successfully opened." , result);} Error = 0 ; break ; } } return (result); }

В результате всех действий получаем следующий код:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 400 ; extern int magic = 962231 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar1size = 900 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar1size; datetime timeBUOVB_BEOVB; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); buyPrice= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits ); _bar1size= NormalizeDouble (((high1-low1)/_point), 0 ); if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size>bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 < open2 && open1 > close1 && open2 < close2) { OrderOpenF( Symbol (),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size>bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { OrderOpenF( Symbol (),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }

Проводим компиляцию. Проверяем наличие записей в логе ошибок.



Тестирование советника

Проверяем советника на работоспособность и отсутствие ошибок. Запускаем тестер стратегий и устанавливаем входные параметры.

Рис. 5. Входные параметры для тестирования

Выбираем валютную пару для тестирования. Я выбрал EURAUD. Обязательно выбираем модель тестирования "Все тики", а также указываем, что тестирование будем проводить на исторических данных. Я выбрал за весь 2014 год. Указывам период D1. Запускаем тестирование. После завершения тестирования проверяем журнал. В результате мы видим, что при тестировании не возникало ошибок исполнения.



Рис.6. Настройка условий тестирования

Вот пример журнала после тестирования:





Рис. 7. Журнал тестирования советника

Убедившись в отсутствии ошибок, проводим оптимизацию советника.



Оптимизация

Для оптимизации советника я выбрал следующие параметры:

Рис. 8. Параметры оптимизации









Рис. 9. Настройка оптимизации

В результате оптимизации и тестирования мы получаем вполне рабочего робота.



Результаты оптимизации и тестирования

Проведя оптимизацию по наиболее популярным валютным парам, получаем следующие результаты: Валютная пара Чистая прибыль Прибыльность Просадка (%) Общая прибыль Общий убыток EURAUD 523.90$ 3.70 2.13 727,98$ 196.86$ USDCHF 454.19$ - 2.25 454.19$ 0.00$ GBPUSD 638.71$ - 1.50 638.71$ 0.00$ EURUSD 638.86$ - 1.85 638.86$ 0.00$ USDJPY 423.85$ 5.15 2.36 525.51$ 102.08$ USDCAD 198.82$ 2.41 2.74 379.08$ 180.26$ AUDUSD 136.14$ 1.67 2.39 339.26$ 203.12$ Таб. 1. Результаты оптимизации Более подробные результаты тестирования на валютной паре EURAUD:





Рис. 10. Результаты тестирования









Рис. 11. График результатов тестирования



Заключение

В рамках данной статьи мы создали рабочего советника, торгующего по паттерну "Поглощение". Мы убедились, что даже не имея дополнительных фильтров для входа в рынок, паттерны Price Action работают. Мы доказали работоспособность, не прибегая к хитростям и уловкам, таким как Мартингейл, усреднение и так далее. Благодаря правильной установке стоп-приказов мы минимизировали просадку. Мы не прибегали к помощи технических индикаторов, а создали советника исключительно на чтении "голого" графика.

Спасибо за внимание, надеюсь, статья оказалась полезной.