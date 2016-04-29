Die Kursbewegungen. Die Automatisierung der "Engulfing Pattern"-Handelsstrategie
Einführung
Alle Devisenhändler befassen sich früher oder später mit den Kursbewegungen. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine bloße Chartanalysetechnik, sondern um ein vollständiges System zur Bestimmung der möglichen künftigen Kursbewegungen und deren Richtung. In diesem Artikel werden wir das sogenannte „Engulfing Pattern“ studieren und einen Expert Advisor kreieren, der dieses Muster verfolgen wird, um darauf basierende, relevante Handelsentscheidungen zu treffen.
Wir haben bereits zuvor das automatisierte Trading mit den Mustern der Kursbewegungen studiert, nämlich das sogenannte „Inside Bar“-Trading, und zwar im Artikel Kursbewegungen. Die Automatisierung der „Inside Bar“-Handelsstrategie.
Die Regeln des „Engulfing Pattern“
Das „Engulfing Pattern“ kommt dann zustande, wenn der Körper und die Schatten eines Balkens vollständig den Körper und die Schatten eines vorhergehenden Balkens umschließen. Es gibt zwei verschiedene Musterformen :
- BUOVB — Bullenhafter außenliegender vertikaler Balken;
- BEOVB — Bärenhafte außenliegender vertikaler Balken.
Fig. 1. Die verschiedenen Mustertypen veranschaulicht auf dem Chart
BUOVB. Der Chart zeigt, dass das Hoch des außen liegenden Balkens sich oberhalb des Hochs des vorhergehenden Balkens befindet – und das Tief des außen liegenden Balkens liegt unterhalb des Tiefs des vorhergehenden Balkens.
BEOVB. Dieses Muster kann ebenfalls ganz einfach auf dem Chart identifiziert werden. Das Hoch des außen liegenden Balkens liegt oberhalb des Hochs des vorhergehenden Balkens, und das Tief des außen liegenden Balkens liegt unterhalb des Tiefs des vorhergehenden Balkens.
Der Unterschied besteht darin, dass jedes einzelne Muster ein klares Verständnis der potentiellen Richtungen ermöglicht, in die sich der Markt entwickeln könnte.
Fig. 2. Die Struktur des MustersDie Regeln des „Engulfing Pattern“:
- Bei diesem Muster ist es erforderlich, mit größeren Zeitrahmen zu arbeiten: H4, D1.
- Um einen besseren Einstiegspunkt zu finden, sind weitere Elemente der grafischen Analyse anzuwenden, wie etwa Trendlinien, Unterstützungsniveaus und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Niveaus, weitere Kursbewegungsmuster etc.
- Verwenden Sie anstehende Orders, um einen vorzeitigen oder verfehlten Markteintritt zu vermeiden.
- Muster, welche sich in Handelsflauten immer wiederholen, sollten nicht als Signale zum Einstieg in den Markt benutzt werden.
Das Finden von Einstiegspunkten für "BUOVB", und die Platzierung von Stopporders
Fig. 3. Das Setzen von Kaufstopps und Stopporders
Wir werden jetzt die Einstiegsregeln und die Platzierung von Stopporders für BUOVB (englische Abkürzung für „bullish outside vertical bar“ – zu deutsch: bullenhafter, außenliegender vertikaler Balken) analysieren, indem wir das obige Beispiel heranziehen :
- Wir setzen eine anstehende Kaufstopp-Order zu einem Kursniveau, das sich ganz knapp oberhalb des Höchstkurses des außen liegenden Balkens befindet (lediglich um ein paar Punkte, zur Bestätigung).
- Das Verlustbegrenzungsniveau wird unterhalb des Tiefstkurses des außen liegenden Balkens angesiedelt.
- Und das Gewinnmitnahmeniveau wird so gesetzt, dass es kurz vor der nächsten Widerstandslinie greift.
Das Herausfinden von Einstiegspunkten für "BEOVB", und die Platzierung von Stopporders
Fig. 4. Das Setzen von Verkaufsstopps und Stopporders
Lassen Sie uns jetzt die Regeln für den Einstiegspunkt und die Platzierung von Stopporders bei BEOVB (englische Abkürzung für „bearish outside vertical bar“ – zu deutsch: bärenhafter außenliegender vertikaler Balken) vom obigen Beispiel ableiten :
- Wir platzieren die anstehende Verkaufsstopporder bei einem Kursniveau knapp unterhalb des Tiefstkurses eines außen liegenden Balkens (lediglich um ein paar Punkte, zur Bestätigung).
- Das Verlustbegrenzungsorderniveau wird oberhalb des Höchstkurses des außen liegenden Balkens angesiedelt.
- Das Gewinnmitnahmeniveau wird so gesetzt, dass es greift, kurz bevor der Kurs die nächste Unterstützungslinie erreicht.
Die Erstellung eines Expert Advisors für den Handel mit der „Engulfing Pattern“
Wir haben uns das Muster der „Engulfing Pattern“ ausgiebig angesehen und gelernt, wie man sicher in den Markt einsteigen kann, und wir haben ebenfalls die Niveaus der Stopporders festgelegt, um mögliche Verluste zu begrenzen oder Gewinne zu sichern.
Als nächstes werden wir versuchen, die Algorithmen eines Expert Advisors zu implementieren und somit den Handel mit der „Engulfing Pattern“ zu automatisieren.
Wir öffnen hierzu den MetaEditor aus dem Terminal von MetaTrader 4 heraus, und erstellen einen neuen Expert Advisor (wir werden hier nicht die Grundlagen der Erstellung von Expert Advisors behandeln, weil es auf dieser Webseite bereits genügend Informationen darüber gibt). Zum Zeitpunkt der Erstellung werden wir sämtliche Parameter zunächst leer lassen. Sie können sie allerdings benennen, wenn sie dies wünschen. Schließlich sollten Sie die folgenden Ergebnisse erhalten :
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_Bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Die Umwandlung des Musters in einen MQL4-Algorithmus
Nachdem wir einen Expert Advisor kreiert haben, müssen wir das „Engulfing Pattern“ definieren, nachdem eine Kerze abgeschlossen wurde. Zu diesem Zwecke führen wir neue Variablen ein und ordnen ihnen Werte zu. Sehen Sie sich diesbezüglich den folgenden Code an :
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_Bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1,//first candle Open price open2, //second candle Open price close1, //first candle Close price close2, //second candle Close price low1, //first candle Low price low2, //second candle Low price high1, //first candle High price high2; //second candle High price //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- define prices of necessary bars open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); } //+------------------------------------------------------------------+
Wir finden hier beide Typen der „Engulfing Pattern“:
void OnTick() { //--- define prices of necessary bars open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); //--- Finding bearish pattern BEOVB if(low1 < low2 &&// First bar's Low is below second bar's Low high1 > high2 &&// First bar's High is above second bar's High close1 < open2 && //First bar's Close price is below second bar's Open open1 > close1 && //First bar is a bearish bar open2 < close2) //Second bar is a bullish bar { //--- we have described all conditions indicating that the first bar completely engulfs the second bar and is a bearish bar }
Auf dieselbe Art und Weise finden wir ein bullenhaftes Muster :
//--- Finding bullish pattern BUOVB if(low1 < low2 &&// First bar's Low is below second bar's Low high1 > high2 &&// First bar's High is above second bar's High close1 > open2 && //First bar's Close price is higher than second bar's Open open1 < close1 && //First bar is a bullish bar open2 > close2) //Second bar is a bearish bar { //--- we have described all conditions indicating that the first bar completely engulfs the second bar and is a bullish bar }
- Wir kreieren individuell einstellbare Variablen: Stopporders, Slippage, Orderablaufzeit, eine magische EA-Zahl, und die Losgröße. Die Verlustbegrenzungsorder kann weggelassen werden, weil sie nämlich gemäß der Regeln für das Muster eingestellt werden wird.
- Wir führen lokale Variablen ein, um die Variablen in eine normale Form zu bringen.
- Darüber hinaus beachten wir bei unserer Arbeit, dass Stopporders mit einem gewissen Abstand zu den Kurswerten der Balken gesetzt werden. Um dies zu implementieren, fügen wir die Variable Interval hinzu, welche für das Intervall zwischen den Höchst- und Tiefstkursen der Balken und die Stopporderniveaus sowie für die Niveaus der anstehenden Orders verantwortlich ist.
- Wir geben die Variable timeBUOVB_BEOVB ein, um die erneute Eröffnung der Order als Reaktion auf dieses Muster zu verhindern.
- Wir geben die Variable bar1size ein, um zu überprüfen, ob der außen liegende Balken auch groß genug ist. Daher können wir davon ausgehen, dass die aktuelle Marktsituation keine Flaute darstellt.
Als Ergebnis erhalten wir den folgenden Code:
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25; //Interval extern double lot = 0.1; //Lot Size extern int TP = 400; //Take Profit extern int magic = 962231; //Magic number extern int slippage = 2; //Slippage extern int ExpDate = 48; //Expiration Hour Order extern int bar1size = 900; //Bar 1 Size double buyPrice,//define BuyStop setting price buyTP, //Take Profit BuyStop buySL, //Stop Loss BuyStop sellPrice, //define SellStop setting price sellTP, //Take Profit SellStop sellSL; //Stop Loss SellStop double open1,//first candle Open price open2, //second candle Open price close1, //first candle Close price close2, //second candle Close price low1, //first candle Low price low2, //second candle Low price high1, //first candle High price high2; //second candle High price datetime _ExpDate =0; // local variable for defining pending orders expiration time double _bar1size;// local variable required to avoid a flat market datetime timeBUOVB_BEOVB;// time of a bar when pattern orders were opened, to avoid re-opening //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { double _bid = NormalizeDouble(MarketInfo (Symbol(), MODE_BID), Digits); // define Low price double _ask = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK), Digits); //define High price double _point = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT); //--- define prices of necessary bars open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); //--- _bar1size=NormalizeDouble(((high1-low1)/_point),0); //--- Finding bearish pattern BEOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //orders are not yet opened for this pattern _bar1size > bar1size && //first bar is big enough, so the market is not flat low1 < low2 &&//First bar's Low is below second bar's Low high1 > high2 &&//First bar's High is above second bar's High close1 < open2 && //First bar's Сlose price is lower than second bar's Open price open1 > close1 && //First bar is a bearish bar open2 < close2) //Second bar is a bullish bar { //--- we have described all conditions indicating that the first bar completely engulfs the second bar and is a bearish bar timeBUOVB_BEOVB=iTime(Symbol(),Period(),1); // indicate that orders are already placed on this pattern } //--- Finding bullish pattern BUOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //orders are not yet opened for this pattern _bar1size > bar1size && //first bar is big enough not to consider a flat market low1 < low2 &&//First bar's Low is below second bar's Low high1 > high2 &&//First bar's High is above second bar's High close1 > open2 && //First bar's Close price is higher than second bar's Open price open1 < close1 && //First bar is a bullish bar open2 > close2) //Second bar is a bearish bar { //--- we have described all conditions indicating that the first bar completely engulfs the second bar and is a bullish bar timeBUOVB_BEOVB=iTime(Symbol(),Period(),1); // indicate that orders are already placed on this pattern } } //+------------------------------------------------------------------+
Die Definition von Stopporderniveaus
Wir haben sämtliche Bedingungen erfüllt und hochqualitative Muster gefunden. Jetzt ist es notwendig, die Stopporderniveaus, die Kurse der anstehenden Orders, sowie das Ablaufdatum der Orders für jedes Muster zu definieren.
Lassen Sie uns den folgenden Code zu der Funktion OnTick hinzufügen () function body:
//--- Define prices for placing orders and stop orders buyPrice =NormalizeDouble(high1 + interval * _point,Digits); //define a price of order placing with intervals buySL =NormalizeDouble(low1-interval * _point,Digits); //define stop-loss with an interval buyTP =NormalizeDouble(buyPrice + TP * _point,Digits); //define take profit _ExpDate =TimeCurrent() + ExpDate*60*60; //pending order expiration time calculation //--- We also calculate sell orders sellPrice=NormalizeDouble(low1-interval*_point,Digits); sellSL=NormalizeDouble(high1+interval*_point,Digits); sellTP=NormalizeDouble(sellPrice-TP*_point,Digits);
Die Beseitigung von Ausführungsfehlern
Falls Sie sich jemals an der Entwicklung von Expert Advisors versucht haben, dann wissen Sie vermutlich bereits, dass es häufiger zu Fehlern kommt, was das Schließen und die Einstellung von Orders anbelangt – inklusive der Wartezeit, falscher Stopps etc. Um solche Fehler zu eliminieren, sollten wir eine separate Funktion schreiben, die über einen kleinen eingebauten Identifikator von häufigen Fehlern verfügt.
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| The function opens or sets an order | //| symbol - symbol, at which a deal is performed. | //| cmd - a deal (may be equal to any of the deal values). | //| volume - amount of lots. | //| price - Open price. | //| slippage - maximum price deviation for market buy or sell orders. | //| stoploss - position close price when an unprofitability level is reached (0 if there is no unprofitability level).| //| takeprofit - position close price when a profitability level is reached (0 if there is no profitability level). | //| comment - order comment. The last part of comment can be changed by the trade server. | //| magic - order magic number. It can be used as a user-defined ID. | //| expiration - pending order expiration time. | //| arrow_color - open arrow color on a chart. If the parameter is absent or equal to CLR_NONE, | //| the open arrow is not displayed on a chart. | //+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int OrderOpenF(string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = -1;// result of opening an order int Error = 0; // error when opening an order int attempt = 0; // amount of performed attempts int attemptMax = 3; // maximum amount of attempts bool exit_loop = false; // exit the loop string lang =TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE);// trading terminal language for defining the language of the messages double stopllvl =NormalizeDouble(MarketInfo (OO_symbol, MODE_STOPLEVEL) * MarketInfo (OO_symbol, MODE_POINT),Digits);// minimum stop loss/take profit level, in points //the module provides safe order opening //--- checking stop orders for buying if(OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if(tp>0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if(sl>0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } //--- checking stop orders for selling if(OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if(tp>0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if(sl>0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+2*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } //--- while loop while(!exit_loop) { result=OrderSend(OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); //attempt to open an order using the specified parameters //--- if there is an error when opening an order if(result<0) { Error = GetLastError(); //assign a code to an error switch(Error) //error enumeration { //order closing error enumeration and an attempt to fix them case 2: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //define one more attempt Sleep(3000); //3 seconds of delay RefreshRates(); break; //exit switch } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; //reset the amount of attempts to zero exit_loop = true; //exit while break; //exit switch } case 3: RefreshRates(); exit_loop = true; //exit while break; //exit switch case 4: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //define one more attempt Sleep(3000); //3 seconds of delay RefreshRates(); break; //exit switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //reset the amount of attempts to zero exit_loop = true; //exit while break; //exit switch } case 5: exit_loop = true; //exit while break; //exit switch case 6: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //define one more attempt Sleep(5000); //3 seconds of delay break; //exit switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //reset the amount of attempts to zero exit_loop = true; //exit while break; //exit switch } case 8: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //define one more attempt Sleep(7000); //3 seconds of delay break; //exit switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //reset the amount of attempts to zero exit_loop = true; //exit while break; //exit switch } case 64: exit_loop = true; //exit while break; //exit switch case 65: exit_loop = true; //exit while break; //exit switch case 128: Sleep(3000); RefreshRates(); continue; //exit switch case 129: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //define one more attempt Sleep(3000); //3 seconds of delay RefreshRates(); break; //exit switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //reset the amount of attempts to zero exit_loop = true; //exit while break; //exit switch } case 130: exit_loop=true; //exit while break; case 131: exit_loop = true; //exit while break; //exit switch case 132: Sleep(10000); //sleep for 10 seconds RefreshRates(); //update data //exit_loop = true; //exit while break; //exit switch case 133: exit_loop=true; //exit while break; //exit switch case 134: exit_loop=true; //exit while break; //exit switch case 135: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //define one more attempt RefreshRates(); break; //exit switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //set the number of attempts to zero exit_loop = true; //exit while break; //exit switch } case 136: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; //define one more attempt RefreshRates(); break; //exit switch } if(attempt==attemptMax) { attempt = 0; //set the amount of attempts to zero exit_loop = true; //exit while break; //exit switch } case 137: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; Sleep(2000); RefreshRates(); break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 138: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; Sleep(1000); RefreshRates(); break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 139: exit_loop=true; break; case 141: Sleep(5000); exit_loop=true; break; case 145: exit_loop=true; break; case 146: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; Sleep(2000); RefreshRates(); break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 147: if(attempt<attemptMax) { attempt=attempt+1; OO_expiration=0; break; } if(attempt==attemptMax) { attempt=0; exit_loop=true; break; } case 148: exit_loop=true; break; default: Print("Error: ",Error); exit_loop=true; //exit while break; //other options } } //--- if no errors detected else { if(lang == "Russian") {Print("Ордер успешно открыт. ", result);} if(lang == "English") {Print("The order is successfully opened.", result);} Error = 0; //reset the error code to zero break; //exit while //errorCount =0; //reset the amount of attempts to zero } } return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
Als Ergebnis davon erhalten wir den folgenden Code:
//+------------------------------------------------------------------+ //| BEOVB_BUOVB_bar.mq4 | //| Copyright 2015, Iglakov Dmitry. | //| cjdmitri@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25; //Interval extern double lot = 0.1; //Lot Size extern int TP = 400; //Take Profit extern int magic = 962231; //Magic number extern int slippage = 2; //Slippage extern int ExpDate = 48; //Expiration Hour Order extern int bar1size = 900; //Bar 1 Size double buyPrice,//define BuyStop price buyTP, //Take Profit BuyStop buySL, //Stop Loss BuyStop sellPrice, //define SellStop price sellTP, //Take Profit SellStop sellSL; //Stop Loss SellStop double open1,//first candle Open price open2, //second candle Open price close1, //first candle Close price close2, //second candle Close price low1, //first candle Low price low2, //second candle Low price high1, //first candle High price high2; //second candle High price datetime _ExpDate =0; // local variable for defining pending orders expiration time double _bar1size;// local variable required to avoid a flat market datetime timeBUOVB_BEOVB;// time of a bar when pattern orders were opened, to avoid re-opening //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { double _bid = NormalizeDouble(MarketInfo (Symbol(), MODE_BID), Digits); // define Low price double _ask = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK), Digits); //define High price double _point = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT); //--- define prices of necessary bars open1 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 1), Digits); open2 = NormalizeDouble(iOpen(Symbol(), Period(), 2), Digits); close1 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 1), Digits); close2 = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), Period(), 2), Digits); low1 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 1), Digits); low2 = NormalizeDouble(iLow(Symbol(), Period(), 2), Digits); high1 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 1), Digits); high2 = NormalizeDouble(iHigh(Symbol(), Period(), 2), Digits); //--- Define prices for placing orders and stop orders buyPrice =NormalizeDouble(high1 + interval * _point,Digits); //define a price of order placing with intervals buySL =NormalizeDouble(low1-interval * _point,Digits); //define stop loss with an interval buyTP =NormalizeDouble(buyPrice + TP * _point,Digits); //define take profit _ExpDate =TimeCurrent() + ExpDate*60*60; //pending order expiration time calculation //--- We also calculate sell orders sellPrice=NormalizeDouble(low1-interval*_point,Digits); sellSL=NormalizeDouble(high1+interval*_point,Digits); sellTP=NormalizeDouble(sellPrice-TP*_point,Digits); //--- _bar1size=NormalizeDouble(((high1-low1)/_point),0); //--- Finding bearish pattern BEOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //orders are not yet opened for this pattern _bar1size > bar1size && //first bar is big enough, so the market is not flat low1 < low2 &&//First bar's Low is below second bar's Low high1 > high2 &&//First bar's High is above second bar's High close1 < open2 && //First bar's Close price is lower than second bar's Open price open1 > close1 && //First bar is a bearish bar open2 < close2) //Second bar is a bullish bar { //--- we have described all conditions indicating that the first bar completely engulfs the second bar and is a bearish bar OrderOpenF(Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP,NULL,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB=iTime(Symbol(),Period(),1); //indicate that orders are already placed on this pattern } //--- Finding bullish pattern BUOVB if(timeBUOVB_BEOVB!=iTime(Symbol(),Period(),1) && //orders are not yet opened for this pattern _bar1size > bar1size && //first bar is big enough, so the market is not flat low1 < low2 &&//First bar's Low is below second bar's Low high1 > high2 &&//First bar's High is above second bar's High close1 > open2 && //First bar's Close price is higher than second bar's Open price open1 < close1 && //First bar is a bullish bar open2 > close2) //Second bar is a bearish bar { //--- we have described all conditions indicating that the first bar completely engulfs the second bar and is a bullish bar OrderOpenF(Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP,NULL,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB = iTime(Symbol(),Period(),1); //indicate that orders are already placed on this pattern } } //+------------------------------------------------------------------+
Jetzt möchten wir einmal die Kompilierung durchlaufen lassen und anschließend im Logbuch nach Fehlermeldungen suchen.
Testen des Expert Advisors
Jetzt ist die Zeit gekommen, um unseren Expert Advisor einem ersten Test zu unterziehen. Wir starten hierzu den Strategietester und stellen die Eingabeparameter ein.
Fig. 5. Eingabeparameter zu Testzwecken
- Wählen Sie ein Währungspaar für den Test aus. Ich habe EURAUD gewählt.
- Stellen Sie sicher, den Modus „Jeder Tick“ einzustellen, und bestimmen Sie, dass der Test mit Daten aus der Chronik erfolgen soll. Ich habe mich dazu entschlossen, das gesamte Jahr von 2014 hierzu zu verwenden.
- Legen Sie den Zeitraum D1 fest.
- Starten Sie den Test.
- Nachdem der Test abgeschlossen ist, überprüfen Sie das Logbuch. Wie wir sehen können, gab es im Rahmen dieses Prozesses keinerlei Fehler bei der Ausführung.
Untenstehend sehen Sie das EA-Testjournal :
Fig. 7. Expert Advisor Testjournal
Stellen Sie sicher, dass sich hierbei keine Fehler finden, und optimieren Sie den EA.
Die Optimierung
Ich habe die folgenden Parameter zur Optimierung ausgewählt :
Fig. 8. Optimierungsparameter
Fig. 9. Optimierungseinstellungen
Als Ergebnis unserer Optimierungsbemühungen und der Tests verfügen wir jetzt über einen einsatzfähigen Roboter.
Die Ergebnisse der Optimierung und der Tests
Nach der Optimierung der populärsten Währungspaare erhalten wir die folgenden Resultate:
|Währungspaar
|Nettogewinn
|Gewinnfaktor
|Verluste (%)
|Gross Profit
|Gesamtverlust
|EURAUD
|523,90$
|3,70
|2,13
|727,98$
|196,86$
|USDCHF
|454,19$
|-
|2,25
|454,19$
|0,00$
|GBPUSD
|638,71$
|-
|1,50
|638,71$
|0,00$
|EURUSD
|638,86$
|-
|1,85
|638,86$
|0,00$
|USDJPY
|423,85$
|5,15
|2,36
|525,51$
|102,08$
|USDCAD
|198,82$
|2,41
|2,74
|379,08$
|180,26$
|AUDUSD
|136,14$
|1,67
|2,39
|339,26$
|203,12$
Table 1. Optimierungsergebnisse
Detailliertere Testergebnisse wurden mit dem Währungspaar EURAUD ermittelt:
Fig. 10. Testergebnisse
Fig. 11. Testergebnis-Chart
Schlussfolgerung
- In diesem Artikel haben wir einen Expert Advisor erstellt, der zum Handel mit der sogenannten „Engulfing Pattern“ dient.
- Wir haben dabei sichergestellt, dass die Muster der Kursbewegungen funktionieren können – sogar ohne zusätzliche Filter für den Markteinstieg.
- Keinerlei Tricks (wie etwa das System von Martingale oder die Durchschnittswertbildung) kamen hierbei zum Einsatz.
- Die erlittenen Verluste wurden durch die korrekte Einstellung der Stopporders minimiert.
- Es wurden keinerlei technische Indikatoren verwendet. Der EA basiert lediglich auf der Analyse eines „nackten“ Charts.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – ich hoffe, dass Sie diesen Artikel als hilfreich empfanden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1946
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
