Die Kursbewegungen. Die Automatisierung der "Engulfing Pattern"-Handelsstrategie

Einführung

Alle Devisenhändler befassen sich früher oder später mit den Kursbewegungen. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine bloße Chartanalysetechnik, sondern um ein vollständiges System zur Bestimmung der möglichen künftigen Kursbewegungen und deren Richtung. In diesem Artikel werden wir das sogenannte „Engulfing Pattern“ studieren und einen Expert Advisor kreieren, der dieses Muster verfolgen wird, um darauf basierende, relevante Handelsentscheidungen zu treffen.

Wir haben bereits zuvor das automatisierte Trading mit den Mustern der Kursbewegungen studiert, nämlich das sogenannte „Inside Bar“-Trading, und zwar im Artikel Kursbewegungen. Die Automatisierung der „Inside Bar“-Handelsstrategie.



Die Regeln des „Engulfing Pattern“

Das „Engulfing Pattern“ kommt dann zustande, wenn der Körper und die Schatten eines Balkens vollständig den Körper und die Schatten eines vorhergehenden Balkens umschließen. Es gibt zwei verschiedene Musterformen :

BUOVB — Bullenhafter außenliegender vertikaler Balken;

— Bullenhafter außenliegender vertikaler Balken; BEOVB — Bärenhafte außenliegender vertikaler Balken.





Fig. 1. Die verschiedenen Mustertypen veranschaulicht auf dem Chart

Let's have a closer look at this pattern.

BUOVB. Der Chart zeigt, dass das Hoch des außen liegenden Balkens sich oberhalb des Hochs des vorhergehenden Balkens befindet – und das Tief des außen liegenden Balkens liegt unterhalb des Tiefs des vorhergehenden Balkens.

BEOVB. Dieses Muster kann ebenfalls ganz einfach auf dem Chart identifiziert werden. Das Hoch des außen liegenden Balkens liegt oberhalb des Hochs des vorhergehenden Balkens, und das Tief des außen liegenden Balkens liegt unterhalb des Tiefs des vorhergehenden Balkens.

Der Unterschied besteht darin, dass jedes einzelne Muster ein klares Verständnis der potentiellen Richtungen ermöglicht, in die sich der Markt entwickeln könnte.





Fig. 2. Die Struktur des Musters

Bei diesem Muster ist es erforderlich, mit größeren Zeitrahmen zu arbeiten: H4, D1.

Um einen besseren Einstiegspunkt zu finden, sind weitere Elemente der grafischen Analyse anzuwenden, wie etwa Trendlinien, Unterstützungsniveaus und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Niveaus, weitere Kursbewegungsmuster etc.

Verwenden Sie anstehende Orders, um einen vorzeitigen oder verfehlten Markteintritt zu vermeiden.

Muster, welche sich in Handelsflauten immer wiederholen, sollten nicht als Signale zum Einstieg in den Markt benutzt werden.





Das Finden von Einstiegspunkten für "BUOVB", und die Platzierung von Stopporders





Fig. 3. Das Setzen von Kaufstopps und Stopporders

Wir werden jetzt die Einstiegsregeln und die Platzierung von Stopporders für BUOVB (englische Abkürzung für „bullish outside vertical bar“ – zu deutsch: bullenhafter, außenliegender vertikaler Balken) analysieren, indem wir das obige Beispiel heranziehen :

Wir setzen eine anstehende Kaufstopp-Order zu einem Kursniveau, das sich ganz knapp oberhalb des Höchstkurses des außen liegenden Balkens befindet (lediglich um ein paar Punkte, zur Bestätigung). Das Verlustbegrenzungsniveau wird unterhalb des Tiefstkurses des außen liegenden Balkens angesiedelt. Und das Gewinnmitnahmeniveau wird so gesetzt, dass es kurz vor der nächsten Widerstandslinie greift.





Das Herausfinden von Einstiegspunkten für "BEOVB", und die Platzierung von Stopporders





Fig. 4. Das Setzen von Verkaufsstopps und Stopporders

Lassen Sie uns jetzt die Regeln für den Einstiegspunkt und die Platzierung von Stopporders bei BEOVB (englische Abkürzung für „bearish outside vertical bar“ – zu deutsch: bärenhafter außenliegender vertikaler Balken) vom obigen Beispiel ableiten :

Wir platzieren die anstehende Verkaufsstopporder bei einem Kursniveau knapp unterhalb des Tiefstkurses eines außen liegenden Balkens (lediglich um ein paar Punkte, zur Bestätigung). Das Verlustbegrenzungsorderniveau wird oberhalb des Höchstkurses des außen liegenden Balkens angesiedelt. Das Gewinnmitnahmeniveau wird so gesetzt, dass es greift, kurz bevor der Kurs die nächste Unterstützungslinie erreicht.



Die Erstellung eines Expert Advisors für den Handel mit der „Engulfing Pattern“

Wir haben uns das Muster der „Engulfing Pattern“ ausgiebig angesehen und gelernt, wie man sicher in den Markt einsteigen kann, und wir haben ebenfalls die Niveaus der Stopporders festgelegt, um mögliche Verluste zu begrenzen oder Gewinne zu sichern.

Als nächstes werden wir versuchen, die Algorithmen eines Expert Advisors zu implementieren und somit den Handel mit der „Engulfing Pattern“ zu automatisieren.

Wir öffnen hierzu den MetaEditor aus dem Terminal von MetaTrader 4 heraus, und erstellen einen neuen Expert Advisor (wir werden hier nicht die Grundlagen der Erstellung von Expert Advisors behandeln, weil es auf dieser Webseite bereits genügend Informationen darüber gibt). Zum Zeitpunkt der Erstellung werden wir sämtliche Parameter zunächst leer lassen. Sie können sie allerdings benennen, wenn sie dies wünschen. Schließlich sollten Sie die folgenden Ergebnisse erhalten :

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }





Die Umwandlung des Musters in einen MQL4-Algorithmus

Nachdem wir einen Expert Advisor kreiert haben, müssen wir das „Engulfing Pattern“ definieren, nachdem eine Kerze abgeschlossen wurde. Zu diesem Zwecke führen wir neue Variablen ein und ordnen ihnen Werte zu. Sehen Sie sich diesbezüglich den folgenden Code an :

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); }

Wir finden hier beide Typen der „Engulfing Pattern“:

void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); if (low1 < low2 && // First bar's Low is below second bar's Low high1 > high2 && // First bar's High is above second bar's High close1 < open2 && //First bar's Close price is below second bar's Open open1 > close1 && //First bar is a bearish bar open2 < close2) //Second bar is a bullish bar { }

Auf dieselbe Art und Weise finden wir ein bullenhaftes Muster :

if (low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { }

Wir kreieren individuell einstellbare Variablen: Stopporders, Slippage, Orderablaufzeit, eine magische EA-Zahl, und die Losgröße. Die Verlustbegrenzungsorder kann weggelassen werden, weil sie nämlich gemäß der Regeln für das Muster eingestellt werden wird.

Wir führen lokale Variablen ein, um die Variablen in eine normale Form zu bringen.

Darüber hinaus beachten wir bei unserer Arbeit, dass Stopporders mit einem gewissen Abstand zu den Kurswerten der Balken gesetzt werden. Um dies zu implementieren, fügen wir die Variable Interval hinzu, welche für das Intervall zwischen den Höchst- und Tiefstkursen der Balken und die Stopporderniveaus sowie für die Niveaus der anstehenden Orders verantwortlich ist.

hinzu, welche für das Intervall zwischen den Höchst- und Tiefstkursen der Balken und die Stopporderniveaus sowie für die Niveaus der anstehenden Orders verantwortlich ist. Wir geben die Variable timeBUOVB_BEOVB ein, um die erneute Eröffnung der Order als Reaktion auf dieses Muster zu verhindern.

ein, um die erneute Eröffnung der Order als Reaktion auf dieses Muster zu verhindern. Wir geben die Variable bar1size ein, um zu überprüfen, ob der außen liegende Balken auch groß genug ist. Daher können wir davon ausgehen, dass die aktuelle Marktsituation keine Flaute darstellt.

Als Ergebnis erhalten wir den folgenden Code:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 400 ; extern int magic = 962231 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar1size = 900 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate = 0 ; double _bar1size; datetime timeBUOVB_BEOVB; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo ( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar1size= NormalizeDouble (((high1-low1)/_point), 0 ); if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 < open2 && open1 > close1 && open2 < close2) { timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }





Die Definition von Stopporderniveaus

Wir haben sämtliche Bedingungen erfüllt und hochqualitative Muster gefunden. Jetzt ist es notwendig, die Stopporderniveaus, die Kurse der anstehenden Orders, sowie das Ablaufdatum der Orders für jedes Muster zu definieren.

Lassen Sie uns den folgenden Code zu der Funktion OnTick hinzufügen () function body:

buyPrice = NormalizeDouble (high1 + interval * _point, Digits ); buySL = NormalizeDouble (low1-interval * _point, Digits ); buyTP = NormalizeDouble (buyPrice + TP * _point, Digits ); _ExpDate = TimeCurrent () + ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits );



Die Beseitigung von Ausführungsfehlern

Falls Sie sich jemals an der Entwicklung von Expert Advisors versucht haben, dann wissen Sie vermutlich bereits, dass es häufiger zu Fehlern kommt, was das Schließen und die Einstellung von Orders anbelangt – inklusive der Wartezeit, falscher Stopps etc. Um solche Fehler zu eliminieren, sollten wir eine separate Funktion schreiben, die über einen kleinen eingebauten Identifikator von häufigen Fehlern verfügt.

int OrderOpenF( string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = - 1 ; int Error = 0 ; int attempt = 0 ; int attemptMax = 3 ; bool exit_loop = false ; string lang = TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE ); double stopllvl = NormalizeDouble (MarketInfo (OO_symbol, MODE_STOPLEVEL) * MarketInfo (OO_symbol, MODE_POINT), Digits ); if (OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } if (OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } while (!exit_loop) { result= OrderSend (OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); if (result< 0 ) { Error = GetLastError (); switch (Error) { case 2 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 3 : RefreshRates(); exit_loop = true ; break ; case 4 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 5 : exit_loop = true ; break ; case 6 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 5000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 8 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 7000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 64 : exit_loop = true ; break ; case 65 : exit_loop = true ; break ; case 128 : Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); continue ; case 129 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 130 : exit_loop= true ; break ; case 131 : exit_loop = true ; break ; case 132 : Sleep ( 10000 ); RefreshRates(); break ; case 133 : exit_loop= true ; break ; case 134 : exit_loop= true ; break ; case 135 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 136 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 137 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 138 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 1000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 139 : exit_loop= true ; break ; case 141 : Sleep ( 5000 ); exit_loop= true ; break ; case 145 : exit_loop= true ; break ; case 146 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 147 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; OO_expiration= 0 ; break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 148 : exit_loop= true ; break ; default : Print ( "Error: " ,Error); exit_loop= true ; break ; } } else { if (lang == "Russian" ) { Print ( "Ордер успешно открыт. " , result);} if (lang == "English" ) { Print ( "The order is successfully opened." , result);} Error = 0 ; break ; } } return (result); }

Als Ergebnis davon erhalten wir den folgenden Code:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 25 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 400 ; extern int magic = 962231 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar1size = 900 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate = 0 ; double _bar1size; datetime timeBUOVB_BEOVB; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo ( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); buyPrice = NormalizeDouble (high1 + interval * _point, Digits ); buySL = NormalizeDouble (low1-interval * _point, Digits ); buyTP = NormalizeDouble (buyPrice + TP * _point, Digits ); _ExpDate = TimeCurrent () + ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low1-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high1+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits ); _bar1size= NormalizeDouble (((high1-low1)/_point), 0 ); if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 < open2 && open1 > close1 && open2 < close2) { OrderOpenF( Symbol (),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } if (timeBUOVB_BEOVB!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar1size > bar1size && low1 < low2 && high1 > high2 && close1 > open2 && open1 < close1 && open2 > close2) { OrderOpenF( Symbol (),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBUOVB_BEOVB = iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }

Jetzt möchten wir einmal die Kompilierung durchlaufen lassen und anschließend im Logbuch nach Fehlermeldungen suchen.



Testen des Expert Advisors

Jetzt ist die Zeit gekommen, um unseren Expert Advisor einem ersten Test zu unterziehen. Wir starten hierzu den Strategietester und stellen die Eingabeparameter ein.





Fig. 5. Eingabeparameter zu Testzwecken

Wählen Sie ein Währungspaar für den Test aus. Ich habe EURAUD gewählt. Stellen Sie sicher, den Modus „Jeder Tick“ einzustellen, und bestimmen Sie, dass der Test mit Daten aus der Chronik erfolgen soll. Ich habe mich dazu entschlossen, das gesamte Jahr von 2014 hierzu zu verwenden. Legen Sie den Zeitraum D1 fest. Starten Sie den Test. Nachdem der Test abgeschlossen ist, überprüfen Sie das Logbuch. Wie wir sehen können, gab es im Rahmen dieses Prozesses keinerlei Fehler bei der Ausführung.



Fig. 6. Die Einstellung der Testbedingungen

Untenstehend sehen Sie das EA-Testjournal :





Fig. 7. Expert Advisor Testjournal

Stellen Sie sicher, dass sich hierbei keine Fehler finden, und optimieren Sie den EA.



Die Optimierung

Ich habe die folgenden Parameter zur Optimierung ausgewählt :





Fig. 8. Optimierungsparameter









Fig. 9. Optimierungseinstellungen

Als Ergebnis unserer Optimierungsbemühungen und der Tests verfügen wir jetzt über einen einsatzfähigen Roboter.



Die Ergebnisse der Optimierung und der Tests

Nach der Optimierung der populärsten Währungspaare erhalten wir die folgenden Resultate: Währungspaar Nettogewinn Gewinnfaktor Verluste (%) Gross Profit Gesamtverlust EURAUD 523,90$ 3,70 2,13 727,98$ 196,86$ USDCHF 454,19$ - 2,25 454,19$ 0,00$ GBPUSD 638,71$ - 1,50 638,71$ 0,00$ EURUSD 638,86$ - 1,85 638,86$ 0,00$ USDJPY 423,85$ 5,15 2,36 525,51$ 102,08$ USDCAD 198,82$ 2,41 2,74 379,08$ 180,26$ AUDUSD 136,14$ 1,67 2,39 339,26$ 203,12$ Table 1. Optimierungsergebnisse Detailliertere Testergebnisse wurden mit dem Währungspaar EURAUD ermittelt:





Fig. 10. Testergebnisse









Fig. 11. Testergebnis-Chart



Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir einen Expert Advisor erstellt, der zum Handel mit der sogenannten „Engulfing Pattern“ dient. Wir haben dabei sichergestellt, dass die Muster der Kursbewegungen funktionieren können – sogar ohne zusätzliche Filter für den Markteinstieg. Keinerlei Tricks (wie etwa das System von Martingale oder die Durchschnittswertbildung) kamen hierbei zum Einsatz. Die erlittenen Verluste wurden durch die korrekte Einstellung der Stopporders minimiert. Es wurden keinerlei technische Indikatoren verwendet. Der EA basiert lediglich auf der Analyse eines „nackten“ Charts.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – ich hoffe, dass Sie diesen Artikel als hilfreich empfanden.