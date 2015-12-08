外部指標のためのアラートとコメント：外部スキャンに基づく多通貨分析

はじめに

前の記事では、特殊文字・記号を使用する外部指標から必要な情報を得る可能性について説明しています（「外部指標のためのアラートとコメント」）。又は、指標ブッファ上に情報を記憶する指標からのアラートについて説明しています（「外部指標のためのアラートとコメント:第二部」）。



もう一つ大切なのは、指標線の交差に基づいて指標を分析する方法です。

前に述べたように、指標バッファからデータの検索・受け方がそんなに難しくないです。それで、このテクニカル指標で多通貨の分析機能を実現してみましょう。



ずっとチャートを監視するトレーダーの目が疲れますね。それで、多くのトレーダーがいくつかの通貨ペアを選んで取引します。



このように、他の通貨ペアを考慮せず、取引成功の機会を逸することもあります。ということで、多通貨分析を自動化することが必要だと思います。



それでは、通貨ペアの変更を表示する機能としてアラート関数を使うことを提案しています。





多通貨指標のアラート



まず最初に、データ処理ブロック内のコードを見てみましょう。

double buffer1, buffer2, buffer12, buffer22; buffer1 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff1, 1 ); buffer12 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff1, 2 ); buffer2 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff2, 1 ); buffer22 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff2, 2 ); if (buffer12<=buffer22&&buffer1>buffer2) { Alert (text+ "UP" ); send_email (text+ "UP" ); return ( 1 ); } if (buffer12>=buffer22&&buffer1<buffer2) { Alert (text+ "DN" ); send_email (text+ "DN" ); return ( 1 ); } return ( 0 );

上記のコードからわかるように、すべてが簡単です。以前の記事では、指定したバッファを特定の色で塗りつぶす可能性について説明しました。ここで、バッファのお互いの位置値が分析で使用されます.

これ、別のコードブロックにしましょう。多通貨の分析や複数時間軸での分析を行うために超必要です。

可能な通貨ペアの一覧を外部ファイルに入れて取り込めます。そのようなアプローチは、簡単なデータ検索を可能にします。



記事の終わりでファイルの作り方の詳細を述べています。



データをファイルから読み取るサブプリグラムは以下の通りです。

void LoadFileToSymbol() { { int file_handle = FileOpen (SetFile_name + ".set" , FILE_READ ); if (file_handle < 0 ) { Print ( "間違い №" , GetLastError (), " ファイルを開くとき!!!" ); return (- 1 ); } int SymbolsCount = 0 ; while ( true ) { Symbols[SymbolsCount] = FileReadString (file_handle); if ( GetLastError () == 4099 ) break ; if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; SymbolsCount ++; ArrayResize (Symbols, SymbolsCount + 1 ); } FileClose (file_handle); } }

通貨ペアの配列を準備した後で、複数時間軸での分析機器を作成することのみが必要です。



デフォルトに現在の時間軸から計算し始めます。

for ( int i= 0 ; i< ArraySize (Symbols); i++) { Total = 0 ; switch ( Period ()) { case 43200 : Total = Total + process ( Symbols[i], 43200 ); case 10080 : Total = Total + process ( Symbols[i], 10080 ); case 1440 : Total = Total + process ( Symbols[i], 1440 ); case 240 : Total = Total + process ( Symbols[i], 240 ); case 60 : Total = Total + process ( Symbols[i], 60 ); case 30 : Total = Total + process ( Symbols[i], 30 ); case 15 : Total = Total + process ( Symbols[i], 15 ); case 5 : Total = Total + process ( Symbols[i], 5 ); }

現在の時間軸から最小値の時間軸まで計算行われます。このように、日足から計算を行いたい場合、日足チャート上にこの指標をアクティブ化しなければなりません。1時間足から計算を行いたい場合、1時間足チャート上にこの指標をアクティブ化しなければなりません。等々。// 1バーにつき、再計算が行われます。



そのようなアプローチはテクニカル指標の再計算を簡単にしました。ただ、必要な時間軸を選択して、追加引数を入れて、必要な情報を得ます。

注意：1分足の行目をコメントアウトします。必要なければ、この行のコメントを外してください。

データ資源として、2MA_forAlert.mq4という添付ファイルの指標を使ってみましょう。2MA_forAlert - 普通のテクニカル指標で、２つの移動平均線の差をグラフにしたものです。２つの移動平均線のあるテクニカル指標の中でどれでもいいですね。スティックやMACD等。

テクニカル指標をいろいろ使ってアラートは以下のようになります。





ライン値を保存するバッファは順序が違います。例：

0 - メインライン

1 - シグナルライン

又は

0 - シグナルライン

1 - メインライン

それで、外部指標を使用する時、ラインの順序を自分で設定します。エラーの場合、追加される入力引数の値を変更しなければなりません。



extern int ExtBuff1 = 0 ; extern int ExtBuff2 = 1 ;

引数として8つのバッファが可能です（0～7）。

このテクニカル指標が外部ファイルを使用するので、クライアント端末にこれをどうやって生成するかをご紹介します。

最初は、ウィンドウで必要な通貨ペアの一覧を作ります。そのためには以下のようにします。

1. すべての利用可能な通貨ペアを開く







2. 必要な通貨ペアを選択する

自分の予定どおりに選択します。





3. [Market Browse]ボタンをクリックすると、ファイルを保存できます。







4. ファイルがEAのデータファイルに保存されます。







どんなファイル名をつけても良いのですが、ファイルの拡張子を「.set」から変換できません。今の例では、「forexall.set」というファイルが使用されます。

extern string SetFile_name = "forexall" ;

ファイルを作成した後で、ヒストリー（履歴）をロードするために、各通貨ペアのチャートを1つずつ開くことが必要です。そうでなければ、通貨ペアのデータを正しく処理しない可能性があります。

ファイルをデフォルトの\experts\symbolsetsフォルダに保存した場合、\experts\filesフォルダにコピーしてください。このフォルダだけから指標でファイルを開くことができます。次に、指標では処理するファイルの名前を入力する必要があります。

外部スキャニングのメールニュースを配信してほしい場合、引数Signal_emailにTrueを設定する必要があります。



extern bool Signal_email = false ;

ある人は、携帯電話への転送をプログラムで実現して、携帯電話に通知を受けるようにします。人によりますね。



すべてのテクニカル指標のファイルは\experts\indicatorsフォルダに保存しなければなりません。





まとめ

このように、アラートの機能を使って、さまざまなモジュールを組み合わせて、自分で共通情報モデルを作成できます。トレーダーにとって一番大事なのは、ちょうど間に合う時間に情報を得ることです。

結論として、この指標のコードを出します。