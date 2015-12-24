ソーシャルテクノロジースタートアップの構築 パート2： MQL5 REST クライアントのプログラミング
はじめに
本稿パート1では、いわゆるソーシャルディシジョン支援システムのアーキテクチャを提示しました。このシステムの片側は Expert Advisors の自動判断をサーバーに送信する MetaTrader 5 ターミナルで構成されています。通信のもう一方にはこういうトレードシグナルを受信し、MySQL データベースにそれを格納し、最終的に人々にツイートするSlim PHP フレームワーク上に構築された Twitter アプリケーションがあります。の主な目標は自動シグナルに関して行われる人間の行動を記録することと適切に人間の意思決定を行うことです。これが可能なのは、自動シグナルがこのようにエキスパートのひじょうに多くの観客にさらされるためです。
後者の部分でわれわれは MQL5 プログラム言語を使って SDSS のクライアント側を開発しようとしているのです。いくつかの選択肢を検討し、またそれぞれの賛成点反対点を特定します。その後、パズルのピースをすべてつなげ、最終的 にExpert Advisorsからトレードシグナルを受信する PHP REST API を形作ります。 これを達成するためにはクライアント側のプログラミングに関わるいくつかの側面を考慮する必要があります。
これでみなさんは MQL5 のトレードシグナルをツイートできるのです！
1. SDSS のクライアント側
1.1. OnTimer イベント内でのトレードシグナルのツイート
私はシンプル化という問題について OnTimer イベントからのトレードシグナル送信を示しながら考察しましたこのシンプルな例がどのように動作するか見れば、定番の Expert Advisor に対するこのふるまいを推定するのはひじょうに簡単になります。
dummy_ontimer.mq5:
#property copyright "Author: laplacianlab, CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0" #property link "https://www.mql5.com/ja/users/laplacianlab" #property version "1.00" #property description "Simple REST client built on the OnTimer event for learning purposes." int OnInit() { EventSetTimer(10); return(0); } void OnDeinit(const int reason) { } void OnTimer() { //--- REST client's HTTP vars string uri="http://api.laplacianlab.com/signal/add"; char post[]; char result[]; string headers; int res; string signal = "id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281&"; StringToCharArray(signal,post); //--- reset last error ResetLastError(); //--- post data to REST API res=WebRequest("POST",uri,NULL,NULL,50,post,ArraySize(post),result,headers); //--- check errors if(res==-1) { Print("Error code =",GetLastError()); //--- maybe the URL is not added, show message to add it MessageBox("Add address '"+uri+"' in Expert Advisors tab of the Options window","Error",MB_ICONINFORMATION); } else { //--- successful Print("REST client's POST: ",signal); Print("Server response: ",CharArrayToString(result,0,-1)); } }
ご覧のように、このクライアントアプリケーションの中ほどは新しい MQL5 の WebRequest 関数です。
HTTP 通信を処理するカスタム MQL5 コンポーネントをプログラミングすることはこのソリューションの代替ですが、それでもこの新しい言語の性質を使って MetaQuotes にタスクを任せる方が安全です。
上記の MQL5 プログラムは以下を出力します。
OR 0 15:43:45.363 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& KK 0 15:43:45.365 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"id_ea":"1","symbol":"AUDUSD","operation":"BUY","value":"0.9281","id":77} PD 0 15:43:54.579 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& CE 0 15:43:54.579 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} ME 0 15:44:04.172 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& JD 0 15:44:04.172 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} NE 0 15:44:14.129 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& ID 0 15:44:14.129 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} NR 0 15:44:24.175 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& IG 0 15:44:24.175 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} MR 0 15:44:34.162 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& JG 0 15:44:34.162 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} PR 0 15:44:44.179 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& CG 0 15:44:44.179 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} HS 0 15:44:54.787 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& KJ 0 15:44:54.787 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"id_ea":"1","symbol":"AUDUSD","operation":"BUY","value":"0.9281","id":78} DE 0 15:45:04.163 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& OD 0 15:45:04.163 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}}
サーバーは以下のメッセージによっと応答することに留意ください。
{"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}}
これは SDSS をハイパーアクティブなスキャルプロボットから防ぐため API メソッド signal/add 内に実装されているちょっとしたセキュリティメカニズムのためです。
/** * REST method. * Adds and tweets a new trading signal. */ $app->post('/signal/add', function() { $tweeterer = new Tweeterer(); // This condition is a simple mechanism to prevent hyperactive scalpers if ($tweeterer->canTweet($tweeterer->getLastSignal(1)->created_at, '1 minute')) { $signal = (object)($_POST); $signal->id = $tweeterer->addSignal(1, $signal); $tokens = $tweeterer->getTokens(1); $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $tokens->access_token, $tokens->access_token_secret); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/"; $ea = new EA(); $message = "{$ea->get($signal->id_ea)->name} on $signal->symbol. $signal->operation at $signal->value"; $connection->post('statuses/update', array('status' => $message)); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Signal processed."}}'; } });
受信しているHTTP リクエストが悪意のあるものではないことをウェブサーバーがすでに確認（たとえば受信シグナルはサービス攻撃をひとつも拒否しない）した直後に、上記のシンプルなメカニズムはウェブアプリ内で作用し始めます。
ウェブサーバーはそのような攻撃を阻止する役目を担っています。例としてApache は回避的モジュールと安全モジュールを組み合わせることでそれらを防ぎます。
これは、サーバーアドミニストレータがアプリが毎秒などに受け入れる HTTP リクエストを制御することのできる典型的な Apache の mod_evasive のコンフィギュレーションです。
<IfModule mod_evasive20.c> DOSHashTableSize 3097 DOSPageCount 2 DOSSiteCount 50 DOSPageInterval 1 DOSSiteInterval 1 DOSBlockingPeriod 60 DOSEmailNotify someone@somewhere.com </IfModule>
PHP メソッド canTweet の目標は、SDSSによって HTTP の攻撃とみなされないハイパーアクティブなスキャルパをブロックすることです。canTweet メソッドは Twetterer クラス（これについては後にお話します）内に実装されます。
/** * Checks if it's been long enough so that the tweeterer can tweet again * @param string $timeLastTweet e.g. 2014-07-05 15:26:49 * @param string $timeWindow A time window, e.g. 1 hour * @return boolean */ public function canTweet($timeLastTweet=null, $timeWindow=null) { if(!isset($timeLastTweet)) return true; $diff = time() - strtotime($timeLastTweet); switch($timeWindow) { case '1 minute'; $diff <= 60 ? $canTweet = false : $canTweet = true; break; case '1 hour'; $diff <= 3600 ? $canTweet = false : $canTweet = true; break; case '1 day': $diff <= 86400 ? $canTweet = false : $canTweet = true; break; default: $canTweet = false; break; } if($canTweet) { return true; } else { throw new Exception('Please wait until the time window has elapsed.'); } }
WebRequest がわれわれのために自動で構築してくれる HTTP リクエストヘッダフィールドを見ます。
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*
WebRequest の POST はプログラマーが HTML 形式のデータを送りたがっていると想定します。ですがこのシナリオではサーバーに以下の HTTP リクエストヘッダフィールドを送信したいと思っています。
Content-Type: application/json Accept: application/json
解決の確実な方法はないのでわれわれはみずからの決定に一貫性を持ち、賛成点と反対点を発見するためにどれほどわれわれの条件に適しているか徹底的に調査します。
技術的観点からすると、ほんとうに HTTP REST のダイアログを確立することは正しいでしょう。ですが、申し上げたように、WebRequest() がもともとウェブサービスではなくウェブページ向けだったみたいだとしても、HTTP ダイアログを MetaQuotes に委任するのがより安全です。われわれが最終的にクライアントのシグナルを url エンコードするのがこれが理由です。API は url エンコードされたシグナルを受信し、その後それを PHP の stdClass フォーマットに変換します。
WebRequest() 関数を使用することに対する代替は、wininet.dll ライブラリを使用するオペレーションシステムに近いレベルのカスタム MQL5 コンポーネントを書くことです。記事Using WinInet.dll for Data Exchange between Terminals via the Internet および Using WinInet in MQL5. Part 2: POST Requests and Files がこの方法の基本を説明しています。ただし、MQL5 の開発者とMQL5 Community の経験はこのソリューションは一見するほど簡単ではないことを示してきました。MetaTrader が更新されるとき、WinINetに対する呼び出しが切断されるという欠点を提示しています。
1.2. EA のトレードシグナルのツイート
ここで最近説明したことを推定します。私は制御されたスキャルピングとサービス攻撃の拒否に関する問題を説明するために以下のダミーロボットを作成しました。
Dummy.mq5:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Dummy.mq5 | //| Copyright © 2014, Jordi Bassagañas | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Author: laplacianlab, CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0" #property link "https://www.mql5.com/ja/users/laplacianlab" #property version "1.00" #property description "Dummy REST client (for learning purposes)." //+------------------------------------------------------------------+ //| Trade class | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Declaration of variables | //+------------------------------------------------------------------+ CPositionInfo PositionInfo; CTrade trade; MqlTick tick; int stopLoss = 20; int takeProfit = 20; double size = 0.1; //+------------------------------------------------------------------+ //| Tweet trading signal | //+------------------------------------------------------------------+ void Tweet(string uri, string signal) { char post[]; char result[]; string headers; int res; StringToCharArray(signal,post); //--- reset last error ResetLastError(); //--- post data to REST API res=WebRequest("POST",uri,NULL,NULL,50,post,ArraySize(post),result,headers); //--- check errors if(res==-1) { //--- error Print("Error code =",GetLastError()); } else { //--- successful Print("REST client's POST: ",signal); Print("Server response: ",CharArrayToString(result,0,-1)); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- update tick SymbolInfoTick(_Symbol, tick); //--- calculate Take Profit and Stop Loss levels double tp; double sl; sl = tick.ask + stopLoss * _Point; tp = tick.bid - takeProfit * _Point; //--- open position trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,size,tick.bid,sl,tp); //--- trade URL-encoded signal "id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281&"; string signal = "id_ea=1&symbol=" + _Symbol + "&operation=SELL&value=" + (string)tick.bid + "&"; Tweet("http://api.laplacianlab.com/signal/add",signal); }
上記のコードほど簡単なものはありません。この Expert Advisor はティックごとに1つショートポジションを注文するだけです。このため、特に変動の多い時間帯に実行すると、このロボットは短い時間間隔で多くのポジションを注文してしまいます。心配することはありません。サーバー側が DoS 攻撃を失せぐためにウェブサーバーを構成することと、説明したように PHP アプリケーション内のウィンドウ一定時間を決めることの両方でツイート間隔を制御します。
これを明確にすることで、みなさんはこの EA の Tweet 関数を取り入れ、それをお気に入りのExpert Advisor に入れることができます。
1.3. ユーザーがツイートしたトレードシグナルを見るには？
次の例では、@laplacianlab が SDSS に前のセクションに掲示しているダミー EA のシグナルをツイートする許可を与えています。
図1 @laplacianlab は SDSS に自分の代わりにツイートする許可を出しました。
ところで、この例ではボリンジャーバンドの名前が出ています。それはこれが本稿の最初の部分で MySQL データベースに格納したものの一つだからです。id_ea=1 は『ボリンジャーバンド』に関連していましたが、この説明にふさわしいものとなるよう、それを『ダミー』のようなものに変更する必要があります。いずれにせよ、これは二次的な側面ですが、このちょっとした不便をお許しください。
MySQL データベースは最終的には以下のようなものとなります。
# MySQL database creation... CREATE DATABASE IF NOT EXISTS laplacianlab_com_sdss; use laplacianlab_com_sdss; CREATE TABLE IF NOT EXISTS twitterers ( id mediumint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, twitter_id VARCHAR(255), access_token TEXT, access_token_secret TEXT, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE IF NOT EXISTS eas ( id mediumint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(32), description TEXT, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE IF NOT EXISTS signals ( id int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_ea mediumint UNSIGNED NOT NULL, id_twitterer mediumint UNSIGNED NOT NULL, symbol VARCHAR(10) NOT NULL, operation VARCHAR(6) NOT NULL, value DECIMAL(9,5) NOT NULL, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (id_ea) REFERENCES eas(id), FOREIGN KEY (id_twitterer) REFERENCES twitterers(id) ) ENGINE=InnoDB; # Dump some sample data... # As explained in Part I, there's one single twitterer INSERT INTO eas(name, description) VALUES ('Bollinger Bands', '<p>Robot based on Bollinger Bands. Works with H4 charts.</p>'), ('Two EMA', '<p>Robot based on the crossing of two MA. Works with H4 charts.</p>');
2. SDSS のサーバー側
われわれのソーシャルディシジョン支援システムのサーバー側の作成を続ける前に、今次のようなディレクトリ構成であることを簡単に思い出します。
図2 Slim ベースの PHP API のディレクトリストラクチャ
2.1. PHP API コード
説明したことに従い、index.php ファイルは以下のように記述されています。
/** * Laplacianlab's SDSS - A REST API for tweeting MQL5 trading signals * * @author Jordi Bassagañas * @copyright 2014 Jordi Bassagañas * @link https://www.mql5.com/ja/users/laplacianlab */ /* Bootstrap logic */ require_once 'config/config.php'; set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . APPLICATION_PATH . '/vendor/'); set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . APPLICATION_PATH . '/model/'); require_once 'slim/slim/Slim/Slim.php'; require_once 'abraham/twitteroauth/twitteroauth/twitteroauth.php'; require_once 'Tweeterer.php'; require_once 'EA.php'; session_start(); /* Init Slim */ use \Slim\Slim; Slim::registerAutoloader(); $app = new Slim(array('debug' => false)); $app->response->headers->set('Content-Type', 'application/json'); /** * Slim's exception handler */ $app->error(function(Exception $e) use ($app) { echo '{"status": "error", "message": {"text": "' . $e->getMessage() . '"}}'; }); /** * REST method. * Custom 404 error. */ $app->notFound(function () use ($app) { echo '{"status": "error 404", "message": {"text": "Not found."}}'; }); /** * REST method. * Home page. */ $app->get('/', function () { echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Service available, please check API."}}'; }); /** * REST method. * Adds and tweets a new trading signal. */ $app->post('/signal/add', function() { $tweeterer = new Tweeterer(); // This condition is a simple mechanism to prevent hyperactive scalpers if ($tweeterer->canTweet($tweeterer->getLastSignal(1)->created_at, '1 minute')) { $signal = (object)($_POST); $signal->id = $tweeterer->addSignal(1, $signal); $tokens = $tweeterer->getTokens(1); $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $tokens->access_token, $tokens->access_token_secret); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/"; $ea = new EA(); $message = "{$ea->get($signal->id_ea)->name} on $signal->symbol. $signal->operation at $signal->value"; $connection->post('statuses/update', array('status' => $message)); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Signal processed."}}'; } }); /** * REST implementation with TwitterOAuth. * Gives permissions to Laplacianlab's SDSS to tweet on the user's behalf. * Please, visit https://github.com/abraham/twitteroauth */ $app->get('/tweet-signals', function() use ($app) { if (empty($_SESSION['twitter']['access_token']) || empty($_SESSION['twitter']['access_token_secret'])) { $connection = new TwitterOAuth(API_KEY, API_SECRET); $request_token = $connection->getRequestToken(OAUTH_CALLBACK); if ($request_token) { $_SESSION['twitter'] = array( 'request_token' => $request_token['oauth_token'], 'request_token_secret' => $request_token['oauth_token_secret'] ); switch ($connection->http_code) { case 200: $url = $connection->getAuthorizeURL($request_token['oauth_token']); // redirect to Twitter $app->redirect($url); break; default: throw new Exception('Connection with Twitter failed.'); break; } } else { throw new Exception('Error Receiving Request Token.'); } } else { echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Laplacianlab\'s SDSS can ' . 'now access your Twitter account on your behalf. Please, if you no ' . 'longer want this, log in your Twitter account and revoke access."}}'; } }); /** * REST implementation with TwitterOAuth. * This is the OAuth callback of the method above. * Stores the access tokens into the database. * Please, visit https://github.com/abraham/twitteroauth */ $app->get('/twitter/oauth_callback', function() use ($app) { if(isset($_GET['oauth_token'])) { $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $_SESSION['twitter']['request_token'], $_SESSION['twitter']['request_token_secret']); $access_token = $connection->getAccessToken($_REQUEST['oauth_verifier']); if($access_token) { $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $access_token['oauth_token'], $access_token['oauth_token_secret']); // Set Twitter API version to 1.1. $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/"; $params = array('include_entities' => 'false'); $content = $connection->get('account/verify_credentials', $params); if($content && isset($content->screen_name) && isset($content->name)) { $tweeterer = new Tweeterer(); $data = (object)array( 'twitter_id' => $content->id, 'access_token' => $access_token['oauth_token'], 'access_token_secret' => $access_token['oauth_token_secret']); $tweeterer->exists($content->id) ?$tweeterer->update($data) : $tweeterer->create($data); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Laplacianlab\'s SDSS can ' . 'now access your Twitter account on your behalf. Please, if you no ' . 'longer want this, log in your Twitter account and revoke access."}}'; session_destroy(); } else { throw new Exception('Login error.'); } } } else { throw new Exception('Login error.'); } }); /** * Run Slim! */ $app->run();
2.2. MySQL OOP ラッパー
ここでアプリケーションのモデルディレクトリ内 に PHP クラスの Tweeterer.php および EA.php を作成する必要があります。実際のモデル層を作成するというよりは、われわれのやっていることは MySQL テーブルを1つのオブジェクト指向クラスにラップすることです。
model\Tweeterer.php:
'DBConnection.php'; /** * Tweeterer's simple OOP wrapper * * @author Jordi Bassagañas * @copyright 2014 Jordi Bassagañas * @link https://www.mql5.com/ja/users/laplacianlab */ class Tweeterer { /** * @var string MySQL table */ protected $table = 'twitterers'; /** * Gets the user's OAuth tokens * @param integer $id * @return stdClass OAuth tokens: access_token and access_token_secret */ public function getTokens($id) { $sql = "SELECT access_token, access_token_secret FROM $this->table WHERE id=$id"; return DBConnection::getInstance()->query($sql)->fetch_object(); } /** * Checks if it's been long enough so that the tweeterer can tweet again * @param string $timeLastTweet e.g. 2014-07-05 15:26:49 * @param string $timeWindow A time window, e.g. 1 hour * @return boolean */ public function canTweet($timeLastTweet=null, $timeWindow=null) { if(!isset($timeLastTweet)) return true; $diff = time() - strtotime($timeLastTweet); switch($timeWindow) { case '1 minute'; $diff <= 60 ? $canTweet = false : $canTweet = true; break; case '1 hour'; $diff <= 3600 ? $canTweet = false : $canTweet = true; break; case '1 day': $diff <= 86400 ? $canTweet = false : $canTweet = true; break; default: $canTweet = false; break; } if($canTweet) { return true; } else { throw new Exception('Please wait until the time window has elapsed.'); } } /** * Adds a new signal * @param type $id_twitterer * @param stdClass $data * @return integer The new row id */ public function addSignal($id_twitterer, stdClass $data) { $sql = 'INSERT INTO signals(id_ea, id_twitterer, symbol, operation, value) VALUES (' . $data->id_ea . "," . $id_twitterer . ",'" . $data->symbol . "','" . $data->operation . "'," . $data->value . ')'; DBConnection::getInstance()->query($sql); return DBConnection::getInstance()->getHandler()->insert_id; } /** * Checks whether the given twitterer exists * @param string $id * @return boolean */ public function exists($id) { $sql = "SELECT * FROM $this->table WHERE twitter_id='$id'"; $result = DBConnection::getInstance()->query($sql); return (boolean)$result->num_rows; } /** * Creates a new twitterer * @param stdClass $data * @return integer The new row id */ public function create(stdClass $data) { $sql = "INSERT INTO $this->table(twitter_id, access_token, access_token_secret) " . "VALUES ('" . $data->twitter_id . "','" . $data->access_token . "','" . $data->access_token_secret . "')"; DBConnection::getInstance()->query($sql); return DBConnection::getInstance()->getHandler()->insert_id; } /** * Updates the twitterer's data * @param stdClass $data * @return Mysqli object */ public function update(stdClass $data) { $sql = "UPDATE $this->table SET " . "access_token = '" . $data->access_token . "', " . "access_token_secret = '" . $data->access_token_secret . "' " . "WHERE twitter_id ='" . $data->twitter_id . "'"; return DBConnection::getInstance()->query($sql); } /** * Gets the last trading signal sent by the twitterer * @param type $id The twitterer id * @return mixed The last trading signal */ public function getLastSignal($id) { $sql = "SELECT * FROM signals WHERE id_twitterer=$id ORDER BY id DESC LIMIT 1"; $result = DBConnection::getInstance()->query($sql); if($result->num_rows == 1) { return $result->fetch_object(); } else { $signal = new stdClass; $signal->created_at = null; return $signal; } } }
model\EA.php:
'DBConnection.php'; /** * EA's simple OOP wrapper * * @author Jordi Bassagañas * @copyright 2014 Jordi Bassagañas * @link https://www.mql5.com/ja/users/laplacianlab */ class EA { /** * @var string MySQL table */ protected $table = 'eas'; /** * Gets an EA by id * @param integer $id * @return stdClass */ public function get($id) { $sql = "SELECT * FROM $this->table WHERE id=$id"; return DBConnection::getInstance()->query($sql)->fetch_object(); } }
model\DBConnection.php:
/** * DBConnection class * * @author Jordi Bassagañas * @copyright 2014 Jordi Bassagañas * @link https://www.mql5.com/ja/users/laplacianlab */ class DBConnection { /** * @var DBConnection Singleton instance */ private static $instance; /** * @var mysqli Database handler */ private $mysqli; /** * Opens a new connection to the MySQL server */ private function __construct() { mysqli_report(MYSQLI_REPORT_STRICT); try { $this->mysqli = new MySQLI(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); } catch (Exception $e) { throw new Exception('Unable to connect to the database, please, try again later.'); } } /** * Gets the singleton instance * @return type */ public static function getInstance() { if (!self::$instance instanceof self) self::$instance = new self; return self::$instance; } /** * Gets the database handler * @return mysqli */ public function getHandler() { return $this->mysqli; } /** * Runs the given query * @param string $sql * @return mixed */ public function query($sql) { $result = $this->mysqli->query($sql); if ($result === false) { throw new Exception('Unable to run query, please, try again later.'); } else { return $result; } } }
おわりに
本稿パート1でご紹介した SDSS のクライアント側を作成し、この決定に従いサーバー側を形成しました。最終的に新しい MQL5 のネイティブ関数 WebRequest() を使用しました。この特定のソリューションの賛成点と反対点については、WebRequest() iはもともとウェブサービスを使用するのではなく、ウェブページに対して GET と POST リクエストを作るためのものでした。ただし、同時にこの新しい機能を使用することにしました。というのも一からカスタムコンポーネントを作成するより安全だからです。
MQL5 クライアントと PHP サーバーの間に真に REST なダイアログを確立することがより洗練されているでしょう。しかしわれわれの特定のニーズにはWebRequest() を適用することの方が簡単だったのです。このためウェブサービスは URL エンコードデータを受信し、それを PHP が管理できるフォーマットに変換します。
私は今現在このシステムで作業をしています。今では私は個人的なトレードシグナルをツイートすることができます。それは機能的で、単独のユーザーの役に立ちますが、現実のプロダクション環境で完全に動作するにはそろっていないピースがいくつかあります。例として、はデータベースに依存しないフレームワークです。そのためSQLインジェクションを気にする必要があります。MetaTrader 5 ターミナルと PHP アプリケーション間の通信を確保する方法についても説明はしていません。よって本稿で提案されているようにはこのアプリを現実の環境で実行しないでください。
