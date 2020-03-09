Forecast System
- Indicatori
- Peter Maggen
- Versione: 1.12
- Aggiornato: 26 agosto 2024
- Attivazioni: 5
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI.
Dopo uno scoppio,
in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423
oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423.
La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND).
Al momento del breakout, i livelli target di Fibonacci vengono calcolati e disegnati sul grafico.
Funziona per ogni coppia forex e periodo di tempo (periodo).
Include avvisi pop-up e notifiche mql5.
Per favore mandami un messaggio privato per qualsiasi domanda, guida aggiuntiva e indicatori extra che utilizzo (tuttavia non necessari).
Buon trading a te!