Transformer

Возможности использования конструктора торговых роботов

Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта.

Готовые стратегии

Готовые решения позволяют сразу начать автоматизированную торговлю без необходимости разработки собственной системы. Преимущества использования готовых стратегий:

  • Мгновенный старт — не нужно тратить время на разработку

  • Проверенные алгоритмы — стратегии прошли тестирование на исторических данных

  • Надежность — минимизированы риски ошибок в коде

  • Разнообразие — доступ к различным торговым подходам

Создание собственных стратегий

Разработка индивидуальных решений дает возможность создать уникальный торговый алгоритм, полностью соответствующий вашей торговой философии. Процесс создания включает:

  • Разработку алгоритма — определение правил входа и выхода из сделок

  • Тестирование — проверка стратегии на исторических данных

  • Оптимизацию — настройку параметров для достижения максимальной эффективности

  • Внедрение — запуск стратегии в реальных торговых условиях

Преимущества конструктора

  • Интуитивный интерфейс — не требует глубоких знаний программирования

  • Гибкая настройка — возможность адаптации под любые торговые условия

  • Тестирование — проверка работоспособности стратегии на исторических данных

  • Безопасность — стратегии хранятся на вашем компьютере

  • Автоматизация — полный цикл работы со стратегиями в одном интерфейсе

Практическое применение

Эффективное использование конструктора стратегий позволяет:

  • Автоматизировать рутинные торговые операции

  • Исключить эмоциональные решения

  • Быстро реагировать на рыночные сигналы

  • Тестировать новые торговые идеи без риска реальных потерь

  • Оптимизировать существующие стратегии под текущие рыночные условия

Выбор между готовыми решениями и разработкой собственных стратегий зависит от вашего опыта, знаний и целей в трейдинге. Начинающим трейдерам рекомендуется начать с готовых решений, постепенно переходя к созданию собственных стратегий по мере накопления опыта.

Общее описание блоков управления советника

  • Настройка терминала.
  • Автоматическая настройка советника.
  • Коалиция валютных пар.
  • Автоматический отбор файлов с настройками.
  • Менеджер загрузки файлов с сервера.
  • Загрузка файлов в параметры советника.
  • Блокировка и удаление устаревших файлов.
  • Выделение средств для торговли и ограничение риска.
  • Ограничение убытка для каждой отдельной пары.
  • Ограничение убытка по всем валютным парам.
  • Блокировка советника с целью предотвратить опасное снижение депозита.
  • Анализ результата торговли по истории и блокировка в случае опасности.
  • Ограничитель количества валютных пар торгующихся одновременно.
  • Контроль количества позиций для защиты от перегрузки.
  • Блокировка открытия новых серий при просадке.
  • Соблюдение дистанции между позициями независимо от их идентификаторов.
  • Контроль направления торговли.
  • Досрочный выход с рынка.
  • Манименеджмент.
  • Максимально допустимые спред и проскальзывание.
  • Установка рыночного тейк-профита.
  • Виртуальный тейк-профит содержится в памяти советника.
  • Установка рыночного стоп-лосса.
  • Усреднение позиций.
  • Досрочное закрытие позиций по времени.
  • Время торговой сессии.
  • Трейлинг стоп.
  • Тип ордеров.
  • Дистанция от цены для выставления отложенных ордеров.
  • Фракталы.
  • ЗигЗаг.
  • Досрочное удаление отложенных ордеров по времени.
  • Удаление отложенных ордеров согласно следующим параметрам.
  • Определение глобального тренда.
  • Определение силы и скорости цены.
  • Торговля по ценам открытия и другие базовые настройки.
  • Главный индикаторный блок.
  • Ускорение работы советника.
  • Автоматическая установка значений параметров для оптимизации.
  • Автоматическая оптимизация.
  • Форвард тестирование настроек во время оптимизации.
  • Фильтр файлов с настройками.
  • Автоматическая запись и установка параметров.
  • Отправка сообщений.
  • Новостной фильтр.
  • Размер и отступы информационной панели советника.
  • Вспомогательная функция для проведения визуального анализа.
  • Генерация событий для независимости от тиков графика.
Подробное описание параметров

Примечания

  • Это далеко не обычный советник, это тысячи советников в одном, которые взаимодействуют между собой, дополняют друг друга, страхуют и поддерживают. Аналогов этому советнику сегодня не существует.
  • Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы. Советник все время совершенствуется.
  • Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя. 
  • Все честно и прозрачно, робот предоставляется бесплатно по партнерской программе, если вы хотите торговать на любых счетах, то можете использовать платную версию. Другие имена этого советника Emperor, Excellent, MagnificentTsar, имен у него много, но он такой один.

Почему пользователи оставляют негативные отзывы на MQL5: анализ мотивов

Поддержка

Все вопросы и комментарии в социальной сети «Telegram», на других ресурсах я не комментирую сообщения и не отвечаю на вопросы, в целях экономии времени и концентрации информации на одном канале.


