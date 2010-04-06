Scalping Histogram MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.21
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT5, senza ridisegno.
- L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi.
- L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista.
- Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte.
- Il segnale di ingresso è 1 colonna con colore opposto nell'istogramma e la colonna successiva con il colore dello slancio iniziale (vedi le immagini).
- Usa obiettivi di scalping: massimi/minimi più vicini sul grafico.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
COME USARE l'indicatore:
- per segnali di ACQUISTO: almeno 10 barre istogramma verdi consecutive (slancio) +1 barra arancione sull'istogramma (correzione) +1 barra verde (apri qui un trade Long).
- per segnali SELL: almeno 10 barre istogramma arancioni consecutive (momentum) +1 barra verde sull'istogramma (correzione)+1 barra arancione (apri qui una posizione Short).
