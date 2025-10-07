Prodigy FX

Questo Expert Advisor è progettato per la coppia CADCHF e utilizza un approccio di mediazione basato sulle Bande di Bollinger come indicatore principale.
Ogni posizione incorpora parametri adattivi di take-profit e stop-loss per migliorare la gestione del rischio e le prestazioni.
La strategia è stata ottimizzata utilizzando sei anni di dati storici (2020–2025) su un conto standard IC Markets.


Raccomandazioni:

Coppia di valute: CADCHF
Deposito minimo: 200 USD
Conto: Hedging
Timeframe: Qualsiasi (il EA utilizza i timeframe delineati nel codice dell'advisor)
Tipo di account: Standard (senza commissione), Raw (possibile, ma non ottimale)
Per i migliori risultati, utilizza Broker: IC Markets, IC Trading.

Se avete domande, non esitate a contattarmi su: https://www.mql5.com/it/users/prizmal
Sentitevi liberi di aggiungermi come amico per rimanere aggiornati con le mie ultime notizie e aggiornamenti!

Il prezzo iniziale è di $299 e aumenterà di $100 ogni dieci vendite.
Le vendite saranno limitate a una distribuzione di circa 200-300 copie.

