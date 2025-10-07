Prodigy FX
- Experts
- Vladimir Lekhovitser
- Versione: 9.105
- Attivazioni: 10
Raccomandazioni:
Coppia di valute: CADCHF
Deposito minimo: 200 USD
Conto: Hedging
Timeframe: Qualsiasi (il EA utilizza i timeframe delineati nel codice dell'advisor)
Tipo di account: Standard (senza commissione), Raw (possibile, ma non ottimale)
Per i migliori risultati, utilizza Broker: IC Markets, IC Trading.
Il prezzo iniziale è di $299 e aumenterà di $100 ogni dieci vendite.
Le vendite saranno limitate a una distribuzione di circa 200-300 copie.