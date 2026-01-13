- Crescita
Trade:
429
Profit Trade:
420 (97.90%)
Loss Trade:
9 (2.10%)
Best Trade:
37.04 USD
Worst Trade:
-56.63 USD
Profitto lordo:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Perdita lorda:
-288.99 USD (28 809 pips)
Vincite massime consecutive:
125 (307.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.71 USD (125)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
12.68
Long Trade:
347 (80.89%)
Short Trade:
82 (19.11%)
Fattore di profitto:
3.48
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
2.40 USD
Perdita media:
-32.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-56.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.63 USD (1)
Crescita mensile:
11.41%
Previsione annuale:
138.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.46 USD
Massimale:
56.63 USD (8.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.39% (41.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.04 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 125
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +307.71 USD
Massima perdita consecutiva: -56.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Leverate-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
