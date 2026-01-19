QuantumAlgo Gold XAUUSD

PRIME 3 COPIE A 69 $!

In seguito, il prezzo aumenterà a 180 $. L'EA sarà rilasciato in numero limitato per proteggere i diritti degli acquirenti reali.

📺 GUARDA IL VIDEO DEMO SU YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=bwfcBKX05OE

QuantumAlgo Smart Scalper EA è alimentato da un avanzato motore di trading multistrato progettato esclusivamente per XAU/USD (Oro). Integra dati di mercato strutturati e non strutturati, combinando filtri di confluenza tecnica con analisi cross-market. L'EA sfrutta moduli di Deep Learning (CNN + RNN) per analizzare serie storiche di prezzi e driver macroeconomici.

Sicurezza e Affidabilità

  • Ogni ordine è protetto da uno Stop Loss.

  • Nessun metodo rischioso: Niente Grid, niente Martingala, niente Mediazione (Averaging).

  • Ottimizzato per broker con spread bassi ed esecuzione rapida.

Configurazione EA

  • Simbolo: XAUUSD (Oro) | Timeframe: 5 MIN

  • Deposito Minimo: 200 $ / 0.01 lotto

  • Deposito Raccomandato: 500 $ / 0.01 lotto (per un drawdown del ~10%)

Avviso Importante: Vendo questo EA solo tramite MQL5.com. Chiunque vi contatti al di fuori di MQL5 è un truffatore.


