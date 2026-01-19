QuantumAlgo Gold XAUUSD
- Experts
- Husain Haider Zaidi
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 20 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
QuantumAlgo Smart Scalper EA è alimentato da un avanzato motore di trading multistrato progettato esclusivamente per XAU/USD (Oro). Integra dati di mercato strutturati e non strutturati, combinando filtri di confluenza tecnica con analisi cross-market. L'EA sfrutta moduli di Deep Learning (CNN + RNN) per analizzare serie storiche di prezzi e driver macroeconomici.
Sicurezza e Affidabilità
-
Ogni ordine è protetto da uno Stop Loss.
-
Nessun metodo rischioso: Niente Grid, niente Martingala, niente Mediazione (Averaging).
-
Ottimizzato per broker con spread bassi ed esecuzione rapida.
Configurazione EA
-
Simbolo: XAUUSD (Oro) | Timeframe: 5 MIN
-
Deposito Minimo: 200 $ / 0.01 lotto
-
Deposito Raccomandato: 500 $ / 0.01 lotto (per un drawdown del ~10%)
