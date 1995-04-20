FTU Idioteque buy sell arrows

FTU Idioteca L'indicatore è per la piattaforma MT4, può essere utilizzato da solo ma meglio combinato con altri indicatori o strategie Combina vari indicatori come macd, adx per disegnare una freccia per suggerire l'ingresso o il cambio di tendenza Guarda un breve video introduttivo su YouTube: https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Caratteristiche dell'indicatore: Vendi e acquista frecce Avviso visivo e sonoro Continuazione del trend/Segnale di cambiamento anticipato del trend Nuove caratteristiche: Limite alla quantità di barre nella cronologia Cambia la distanza della freccia dalla barra Utilizzo: questo indicatore può essere utilizzato con la maggior parte dei gruppi di asset, forex, materie prime, indici, ecc Tutti gli intervalli di tempo, non ridipingere, caricamento veloce In combinazione con il mio Predittore FTU, questo ti darà sicuramente un vantaggio! Alcuni consigli: la gestione del denaro e la disciplina sono fondamentali, nessuna strategia o indicatore produrrà successo, comprendere le perdite che si verificheranno e come recuperarle è fondamentale. Alcuni giorni si tratta di restituire qualcosa al mercato, ottenendo piccole vittorie o perdite, poi alcuni giorni le vittorie possono arrivare, è una questione di coerenza e pazienza. Conosci al meglio i tuoi prodotti di trading, i loro pro e contro; sono volatili o producono piccoli movimenti, tempi inferiori dovrebbero essere per i prodotti a basso spread. Comprendi le dimensioni dell'operazione e fai sempre trading in modo sicuro, rischia di più con un conto separato se hai una strategia con questo in mente. La pratica e i test retrospettivi rendono un grande trader. Installazione Una volta scaricato, il file verrà salvato automaticamente in indicatori/mercato, trascinato sul grafico e regolata le impostazioni I test possono essere eseguiti con una demo: simulatore mt4 per ea o indicatori guarda YouTube su come testare nel simulatore mt4

