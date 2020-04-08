SmoothedRSI
- Indicatori
- Etsushi Ishizuka
- Versione: 1.0
SmoothedRSI è un indicatore personalizzato che calcola un RSI standard e poi applica un metodo di smoothing ai valori dell’RSI. L’indicatore mostra solo la linea dell’RSI smussato in una finestra separata. L’intervallo di uscita è da 0 a 100.
L’RSI può reagire in modo marcato alle fluttuazioni di prezzo di breve periodo, aumentando le piccole oscillazioni a seconda delle condizioni di mercato. Questo indicatore smussa i valori dell’RSI per ridurre il rumore di breve termine e rendere più evidenti i cambiamenti di momentum su una scala più ampia.
Specifiche principali
-
Visualizzazione: una sola linea di RSI smussato (0–100)
-
Metodi di smoothing: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Periodo di smoothing regolabile
-
Linee di livello: predefinite 70 / 50 / 30 (modificabili dall’utente)
-
RSI base: nascosto per impostazione predefinita; può essere mostrato impostando il colore della linea (opzione nascosta)
Guida all’uso
-
Confermare la direzione con la linea smussata
L’RSI smussato tende a mostrare fasi rialziste/ribassiste e transizioni in modo più chiaro rispetto all’RSI base. È adatto quando si vuole concentrarsi sulla tendenza del momentum invece che sulle oscillazioni molto brevi.
-
Usare le linee di livello (ad es. 70 / 50 / 30) come riferimento
-
Livello superiore/inferiore: usarli come riferimenti per organizzare la condizione del mercato, non come garanzia di inversione o continuazione.
-
Livello centrale (50): osservare per quanto tempo la linea rimane sopra/sotto 50 per comprendere il bias del momentum.
-
Scelta del metodo di smoothing (indicazioni generali)
-
SMA: semplice e neutro
-
EMA: risposta più rapida
-
WMA: maggiore peso ai valori più recenti
-
SMMA: comportamento più smussato (impostazione predefinita)
-
ALMA: consente di regolare il bilanciamento tra smussamento e reattività tramite Offset e Sigma
Parametri di input
RSI
-
RSI Period: periodo di calcolo dell’RSI
-
Applied Price: tipo di prezzo usato per calcolare l’RSI (es. Close)
Smoothing
-
Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Smoothing Period: lunghezza dello smoothing
-
ALMA Offset: usato solo quando è selezionato ALMA (centro dei pesi)
-
ALMA Sigma: usato solo quando è selezionato ALMA (dispersione dei pesi)
Levels
-
Show Levels: mostra/nascondi le linee di livello
-
Upper / Middle / Lower: valori dei livelli (predefiniti 70 / 50 / 30)
Display
-
Line Width: spessore della linea
-
Clamp to 0–100: limita l’uscita a 0–100 (stabilità di visualizzazione)
Base RSI (opzionale)
-
Base RSI Color: nascosto quando impostato su None; visibile quando si seleziona un colore
-
Base RSI Width: spessore della linea dell’RSI base quando visualizzato
Note
-
Questo indicatore è uno strumento di analisi e non esegue operazioni.
-
Lo smoothing può ridurre il rumore, ma può anche ridurre la reattività. Regolare il periodo di smoothing in base al simbolo e al timeframe.
-
I parametri ALMA (Offset/Sigma) sono utilizzati solo quando il metodo di smoothing è impostato su ALMA.
Disclaimer
Questo prodotto è uno strumento di analisi. Non garantisce alcun risultato di trading. Le decisioni di trading sono prese sotto la propria responsabilità.
