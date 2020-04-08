SmoothedRSI

SmoothedRSI è un indicatore personalizzato che calcola un RSI standard e poi applica un metodo di smoothing ai valori dell’RSI. L’indicatore mostra solo la linea dell’RSI smussato in una finestra separata. L’intervallo di uscita è da 0 a 100.

L’RSI può reagire in modo marcato alle fluttuazioni di prezzo di breve periodo, aumentando le piccole oscillazioni a seconda delle condizioni di mercato. Questo indicatore smussa i valori dell’RSI per ridurre il rumore di breve termine e rendere più evidenti i cambiamenti di momentum su una scala più ampia.

Specifiche principali

  • Visualizzazione: una sola linea di RSI smussato (0–100)

  • Metodi di smoothing: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Periodo di smoothing regolabile

  • Linee di livello: predefinite 70 / 50 / 30 (modificabili dall’utente)

  • RSI base: nascosto per impostazione predefinita; può essere mostrato impostando il colore della linea (opzione nascosta)

Guida all’uso

  1. Confermare la direzione con la linea smussata
    L’RSI smussato tende a mostrare fasi rialziste/ribassiste e transizioni in modo più chiaro rispetto all’RSI base. È adatto quando si vuole concentrarsi sulla tendenza del momentum invece che sulle oscillazioni molto brevi.

  2. Usare le linee di livello (ad es. 70 / 50 / 30) come riferimento

  • Livello superiore/inferiore: usarli come riferimenti per organizzare la condizione del mercato, non come garanzia di inversione o continuazione.

  • Livello centrale (50): osservare per quanto tempo la linea rimane sopra/sotto 50 per comprendere il bias del momentum.

  1. Scelta del metodo di smoothing (indicazioni generali)

  • SMA: semplice e neutro

  • EMA: risposta più rapida

  • WMA: maggiore peso ai valori più recenti

  • SMMA: comportamento più smussato (impostazione predefinita)

  • ALMA: consente di regolare il bilanciamento tra smussamento e reattività tramite Offset e Sigma

Parametri di input

RSI

  • RSI Period: periodo di calcolo dell’RSI

  • Applied Price: tipo di prezzo usato per calcolare l’RSI (es. Close)

Smoothing

  • Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period: lunghezza dello smoothing

  • ALMA Offset: usato solo quando è selezionato ALMA (centro dei pesi)

  • ALMA Sigma: usato solo quando è selezionato ALMA (dispersione dei pesi)

Levels

  • Show Levels: mostra/nascondi le linee di livello

  • Upper / Middle / Lower: valori dei livelli (predefiniti 70 / 50 / 30)

Display

  • Line Width: spessore della linea

  • Clamp to 0–100: limita l’uscita a 0–100 (stabilità di visualizzazione)

Base RSI (opzionale)

  • Base RSI Color: nascosto quando impostato su None; visibile quando si seleziona un colore

  • Base RSI Width: spessore della linea dell’RSI base quando visualizzato

Note

  • Questo indicatore è uno strumento di analisi e non esegue operazioni.

  • Lo smoothing può ridurre il rumore, ma può anche ridurre la reattività. Regolare il periodo di smoothing in base al simbolo e al timeframe.

  • I parametri ALMA (Offset/Sigma) sono utilizzati solo quando il metodo di smoothing è impostato su ALMA.

Disclaimer

Questo prodotto è uno strumento di analisi. Non garantisce alcun risultato di trading. Le decisioni di trading sono prese sotto la propria responsabilità.

TOKYO-EA fornisce gratuitamente indicatori personalizzati ed Expert Advisor (EA) di alta qualità e stabili per supportare trader di tutti i livelli, dai principianti agli utenti avanzati.


