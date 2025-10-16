ExportCSV
- Utilità
- Etsushi Ishizuka
- Versione: 1.13
Panoramica
ExportCSVFile è uno script per MetaTrader 4 che esporta la cronologia del conto in un periodo specificato in un file CSV.
È utile per analizzare le prestazioni di trading, creare report in Excel o organizzare i registri delle operazioni manuali.
Lo script non esegue operazioni di trading ed è sicuro da utilizzare su qualsiasi conto.
Funzionalità principali
-
Esporta la cronologia del conto per un periodo definito dall’utente
-
Salva i dati in formato CSV (separato da virgole), compatibile con Excel
-
Include i campi principali: Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, Prezzi, Profit, Swap, Commission, Magic, Comment
-
Codifica UTF-8 (con BOM) per evitare errori di visualizzazione dei caratteri
-
Mostra una finestra di conferma prima di avviare l’esportazione
Campi esportati
Il file CSV contiene le seguenti colonne:
Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, OpenPrice, ClosePrice, SL, TP,
Profit, Commission, Swap, NetProfit, Pips, Magic, Comment
Come utilizzarlo
-
Trascina lo script dalla finestra Navigatore su un qualsiasi grafico.
-
Specifica il periodo di esportazione utilizzando i parametri di input (FromDate / ToDate).
-
Conferma la finestra di dialogo selezionando Yes.
-
Il file CSV verrà salvato nella seguente cartella:
MQL4/Files/AccountHistory_full.csv
-
Apri il file in Excel o in un altro programma di fogli di calcolo per visualizzare i risultati.
Parametri di input
-
fromDate – Data e ora di inizio dell’esportazione
-
toDate – Data e ora di fine dell’esportazione
-
UseCloseTimeFilter – Filtra per orario di chiusura (true) o per orario di apertura (false)
-
FileName – Nome del file di output o percorso assoluto
Note
-
Questo script non apre, modifica o cancella ordini.
-
Legge solo i dati storici delle operazioni e non influisce sulle transazioni in corso.
-
Assicurati che il periodo desiderato sia caricato nella scheda “Cronologia del conto” di MT4.
-
I dati esportati possono variare a seconda del broker o del tipo di conto.
Compatibilità
-
Piattaforma: MetaTrader 4
-
Ambiente: versione Windows di MT4
-
Lingue: Italiano / Inglese / Giapponese / Russo / Cinese / Spagnolo / Portoghese / Tedesco / Coreano / Francese
-
Sviluppatore: TOKYO-EA