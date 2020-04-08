The Pulse mt4

Avere il tempo di acquistare con uno sconto. Dopo il 25.09, il prezzo sarà di 50 USD.

The Pulse è un indicatore che mostra il periodo di accumulo in tempo reale.

In parole semplici: L'accaparramento è quando il "denaro intelligente" raccoglie silenziosamente un bene prima di lanciare una potente mossa sul mercato.

Sul grafico, sembra che il prezzo sia" bloccato " in un intervallo. Questa è la fase di accumulo: qualcuno si sta preparando per una grande mossa.
E se impari a notare questi momenti-quando il mercato sembra "congelare", ma allo stesso tempo si sente la tensione — potresti essere nel posto giusto al momento giusto.


Determinare i periodi di accumulo significa essere in grado di aspettare il momento giusto.

L'indicatore The Pulse mostra i periodi di accumulo e il prezzo in accumulo può muoversi come vuole, ma il più delle volte il movimento è laterale.

The Pulse Blog.

Version mt5


I periodi di accumulo possono essere utilizzati in diversi modi:

  • Durante il periodo di accumulo, puoi rimanere fuori dal mercato e aspettare che il prezzo inizi a rilasciare l'energia immagazzinata e inizi il movimento.
  • Con la dovuta abilità ed esperienza, puoi scambiare all'interno dell'accumulo.
  • Se dopo un lungo movimento dei prezzi o una tendenza appare un accumulo, allora potrebbe essere meglio rivedere le transazioni aperte in precedenza. Ad esempio, fissare un profitto o impostare in pareggio

E anche con l'indicatore The Pulse, vedrai e comprenderai molto meglio la struttura del mercato.


Indicatore The Pulse:

  • Rileva automaticamente i periodi di accumulo
  • Evidenzia le zone sul grafico con colori e segnali-semplice, chiaro.
  • L'indicatore non viene ridisegnato.
  • Funziona su qualsiasi coppia e periodo di tempo.
  • Nessuna configurazione complicata.


Come aiuta nel trading? Concretamente:

  • Ingresso anticipato. Entra nel mercato prima dell'inizio del movimento principale: più profitto, meno rischi.
  • Meno operazioni non redditizie. Non prendere falsi guasti e rumore.
  • Fiducia. Vedrai la struttura del mercato.
  • Disciplina. Impara ad aspettare, non a commerciare per noia.


L'indicatore di accumulo di The Pulse è la tua bussola interna sul mercato.


Impara a riconoscere l'accumulo e smetterai di essere un passeggero del mercato. Diventi un osservatore. Che capisce. Sicuri.
Vedi non solo quello che è, ma anche quello che sta arrivando.

Questa non è magia. Questa è la tecnologia di lettura del mercato.





