Upper and Lower Reversal MT5

Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore.
L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita.


  1. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading
  2. L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quando la candela si chiude.
  3. Esistono diversi tipi di avvisi per i segnali
  4. L'indicatore è facile da usare e ha solo 2 parametri configurabili esterni:


  • Channel Length : regola la lunghezza del canale del prezzo lungo il quale verranno costruiti i segnali.
  • Signal Normalization : modifica il livello di qualità delle frecce del segnale, più alto è il parametro - meno segnali falsi (cambiamento di diversi ordini di grandezza per BTC, oro e strumenti altamente volatili)
  • Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email : utilizza le notifiche quando vengono visualizzate le frecce del segnale per gli input.
  • Sound for signals - File audio per la freccia del segnale.



Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
