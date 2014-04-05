Upper and Lower Reversal MT5

Il sistema di trading tecnico delle frecce BB è stato sviluppato per prevedere punti inversi per prendere decisioni al dettaglio. L'attuale situazione di mercato è analizzata dall'indicatore e strutturata per diversi criteri: l'aspettativa di momenti di inversione, potenziali punti di svolta, segnali di acquisto e vendita. L'indicatore non contiene informazioni in eccesso, ha un'interfaccia comprensibile visiva, che consente ai trader di prendere decisioni ragionevoli. Tutte le frecce sembrano